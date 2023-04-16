https://crimea.ria.ru/20230416/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-aprelya-1128211655.html
Главные события и заявления дня: 16 апреля
Главные события и заявления дня: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Главные события и заявления дня: 16 апреля
Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Как проходили праздничные богослужения в Москве, Крыму и в новых субъектах страны. Частицу... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T20:01
2023-04-16T20:01
2023-04-16T20:01
сво
главное за день
новости
общество
религия
православие
пасха
украина
владимир путин посетил мариуполь
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/10/1128205451_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9b606370e7ecf92bda3d8accd75073a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Как проходили праздничные богослужения в Москве, Крыму и в новых субъектах страны. Частицу Благодатного огня доставили в Киево-Печерскую лавру. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о скором утверждении программы социально-экономического развития новых регионов страны. Число ежедневных поездов дальнего следования увеличится в конце апреля. Российские военные за минувшие сутки нанесли серьезный урон противнику в живой силе и технике, также отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в Артемовске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пасхальные богослужения и Благодатный огонь в новых регионахПрезидент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России.Также с теплыми словами в адрес верующих обратился митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь. Как прошли пасхальная ночь и утро в Симферополе запечатлел фотограф РИА Новости Крым.Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России.В свою очередь врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пожелал, чтобы "Благодатный огонь осветил дома и принес тепло в семьи, подарил Луганщине долгожданный мир и благополучие".Праздничный молебен в Киево-Печерской лавре провел митрополит Онуфрий, а частицу Благодатного огня доставили в лавру через Румынию.Программа развития для новых регионовПрограмму социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе.Ежедневный поезд "Санкт-Петербург – Евпатория"Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать в ежедневном режиме с 27 апреля. Он будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01, сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Сводка от МинобороныВоеннослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. В районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная российская артиллерия сорвала две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, сообщили в военном ведомстве.На Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российскими военными за сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, четыре гаубицы, два танка, установка РСЗО "Ураган", бронемашины и более 300 украинских боевиков.
https://crimea.ria.ru/20230416/putin-posetil-paskhalnuyu-sluzhbu-i-pozdravil-pravoslavnykh-s-paskhoy---video-1128204845.html
https://crimea.ria.ru/20230416/prazdnovanie-pravoslavnoy-paskhi-v-krymu---fotoreportazh-1128207149.html
https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html
https://crimea.ria.ru/20230416/v-paskhu-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--razrushen-dom-1128210188.html
украина
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/10/1128205451_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b9a814adf99ce7aff697cb153d178fd8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, главное за день, новости, общество, религия, православие, пасха, украина, владимир путин посетил мариуполь, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Как проходили праздничные богослужения в Москве, Крыму и в новых субъектах страны. Частицу Благодатного огня доставили в Киево-Печерскую лавру. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о скором утверждении программы социально-экономического развития новых регионов страны. Число ежедневных поездов дальнего следования увеличится в конце апреля. Российские военные за минувшие сутки нанесли серьезный урон противнику в живой силе и технике, также отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в Артемовске.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Пасхальные богослужения и Благодатный огонь в новых регионах
Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России.
"Сердечно поздравляю вас. Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей", – процитировала Путина пресс-служба Кремля.
Также с теплыми словами в адрес верующих обратился
митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь. Как прошли пасхальная ночь и утро
в Симферополе запечатлел фотограф РИА Новости Крым.
Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России.
"Сегодня в храм Мелитополя доставили лампаду с частичкой Благодатного огня из Иерусалима, который будет разнесен по всем храмам Запорожской области", – написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В свою очередь врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пожелал, чтобы "Благодатный огонь осветил дома и принес тепло в семьи, подарил Луганщине долгожданный мир и благополучие".
Праздничный молебен в Киево-Печерской лавре провел митрополит Онуфрий, а частицу Благодатного огня доставили
в лавру через Румынию.
Программа развития для новых регионов
Программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе.
"Мы доработали программу социально-экономического развития четырех новых регионов. Все разногласия снялись. Серьезный получился такой комплексный документ, внесли его в правительство, надеемся, на следующей неделе утвердим его", – сообщил
вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ежедневный поезд "Санкт-Петербург – Евпатория"
Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать в ежедневном режиме с 27 апреля. Он будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01, сообщили
в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
Сводка от Минобороны
Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. В районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная российская артиллерия сорвала две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, сообщили
в военном ведомстве.
На Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российскими военными за сутки уничтожено
три склада боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, четыре гаубицы, два танка, установка РСЗО "Ураган", бронемашины и более 300 украинских боевиков.