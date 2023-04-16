https://crimea.ria.ru/20230416/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-16-aprelya-1128211655.html

Главные события и заявления дня: 16 апреля

Главные события и заявления дня: 16 апреля - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Главные события и заявления дня: 16 апреля

Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Как проходили праздничные богослужения в Москве, Крыму и в новых субъектах страны. Частицу... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T20:01

2023-04-16T20:01

2023-04-16T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Православные христиане отмечают Светлое Христово Воскресение. Как проходили праздничные богослужения в Москве, Крыму и в новых субъектах страны. Частицу Благодатного огня доставили в Киево-Печерскую лавру. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о скором утверждении программы социально-экономического развития новых регионов страны. Число ежедневных поездов дальнего следования увеличится в конце апреля. Российские военные за минувшие сутки нанесли серьезный урон противнику в живой силе и технике, также отряды "Вагнер" освободили еще два квартала в Артемовске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Пасхальные богослужения и Благодатный огонь в новых регионахПрезидент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России.Также с теплыми словами в адрес верующих обратился митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь. Как прошли пасхальная ночь и утро в Симферополе запечатлел фотограф РИА Новости Крым.Частицы Благодатного огня из Иерусалима были доставлены в храмы и монастыри новых регионов России.В свою очередь врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пожелал, чтобы "Благодатный огонь осветил дома и принес тепло в семьи, подарил Луганщине долгожданный мир и благополучие".Праздничный молебен в Киево-Печерской лавре провел митрополит Онуфрий, а частицу Благодатного огня доставили в лавру через Румынию.Программа развития для новых регионовПрограмму социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонская и Запорожской областей могут утвердить на следующей неделе.Ежедневный поезд "Санкт-Петербург – Евпатория"Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Евпаторию начнет курсировать в ежедневном режиме с 27 апреля. Он будет отправляться из Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться из Евпатории в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01, сообщили в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".Сводка от МинобороныВоеннослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять ДРГ на Купянском направлении. В районе населенных пунктов Стельмаховка и Двуречная российская артиллерия сорвала две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, сообщили в военном ведомстве.На Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях российскими военными за сутки уничтожено три склада боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, четыре гаубицы, два танка, установка РСЗО "Ураган", бронемашины и более 300 украинских боевиков.

https://crimea.ria.ru/20230416/putin-posetil-paskhalnuyu-sluzhbu-i-pozdravil-pravoslavnykh-s-paskhoy---video-1128204845.html

https://crimea.ria.ru/20230416/prazdnovanie-pravoslavnoy-paskhi-v-krymu---fotoreportazh-1128207149.html

https://crimea.ria.ru/20230416/pokholodanie-i-livni-prognoz-na-nedelyu-dlya-kryma-1128210362.html

https://crimea.ria.ru/20230416/v-paskhu-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--razrushen-dom-1128210188.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, главное за день, новости, общество, религия, православие, пасха, украина, владимир путин посетил мариуполь, крым, новости крыма