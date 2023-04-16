https://crimea.ria.ru/20230416/putin-posetil-paskhalnuyu-sluzhbu-i-pozdravil-pravoslavnykh-s-paskhoy---video-1128204845.html

Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео

Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео

Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России. РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T09:49

2023-04-16T09:49

2023-04-16T09:49

пасха

владимир путин (политик)

россия

православие

общество

религия

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России.Президент особо отметил созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая направлена на сохранение богатейшего исторического и культурного наследия России. А также на решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодежи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.В завершение Путин пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ранее день митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь поздравил верующих со Светлым праздником Воскресения Христова.Читайте также на РИА Новости Крым:Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечнымБлагодатный огонь сошел – когда святыню привезут в РоссиюГде и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пасха, владимир путин (политик), россия, православие, общество, религия, праздники и памятные даты