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Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео
Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео
Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России. РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T09:49
2023-04-16T09:49
пасха
владимир путин (политик)
россия
православие
общество
религия
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России.Президент особо отметил созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая направлена на сохранение богатейшего исторического и культурного наследия России. А также на решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодежи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.В завершение Путин пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Ранее день митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь поздравил верующих со Светлым праздником Воскресения Христова.Читайте также на РИА Новости Крым:Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечнымБлагодатный огонь сошел – когда святыню привезут в РоссиюГде и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе
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пасха, владимир путин (политик), россия, православие, общество, религия, праздники и памятные даты
Путин посетил пасхальную службу и поздравил православных с Пасхой - видео

Владимир Путин поздравил православных христиан и граждан России с Пасхой

09:49 16.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил со Светлым Христовым Воскресением православных христиан и всех граждан России.
"Сердечно поздравляю вас. Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей", – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент особо отметил созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая направлена на сохранение богатейшего исторического и культурного наследия России. А также на решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодежи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений.
"Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", – подчеркнул президент.
В завершение Путин пожелал всем здоровья, успехов и всего наилучшего.
Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ранее день митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь поздравил верующих со Светлым праздником Воскресения Христова.
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