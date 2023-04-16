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Владыка Лазарь поздравил верующих с Воскресением Христовым - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Владыка Лазарь поздравил верующих с Воскресением Христовым
Владыка Лазарь поздравил верующих с Воскресением Христовым - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Владыка Лазарь поздравил верующих с Воскресением Христовым
16 апреля все православные христиане мира отмечают главный религиозный праздник – Пасху. В этот день митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T08:16
2023-04-16T10:46
религия
пасха
православие
симферопольская и крымская епархия
владыка лазарь
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16 апреля все православные христиане мира отмечают главный религиозный праздник – Пасху. В этот день митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь поздравил верующих со Светлым праздником Воскресения Христова. Христос Воскресе! Эта спасительная весть от первых апостолов передается из рода в род на протяжении многих веков. Не исчислить, сколько душ и сердец обрадовала и утешила она, сколько людей привела к вере, окрылила надеждой спасения. И мы, живущие в 21-м веке от Рождества Христова, с той же великой радостью, как и первые христиане, говорим друг другу: "Христос Воскресе!", вновь и вновь слыша в ответ утверждающие веру слова: "Воистину Воскресе!".Пасха Христова приходит в наши дома, озаряя их Божественным светом, изгоняя скорби и печали, напоминая о торжестве жизни над смертью, о любви Господа Иисуса Христа, ради нашего спасения претерпевшего страдания и Крестную смерть. Мы верим, что если воскрес наш Господь, то воскреснет и каждый верующий в Него, и вместе с Ним будет жить вечно. Потому что, как сказал Сам Христос, "верующий в Меня, если и умрет, то оживет" (Ин. 11: 25).Вечная и неизменная радость Пасхи Христовой да пребывает в каждом из нас, несмотря на горести и скорби, житейские трудности и невзгоды, которые, к сожалению, являются спутниками в земной жизни каждого человека. Но они приходят и уходят, а пасхальная радость и свет Христова Воскресения пусть постоянно царят в домах и сердцах тех, кто следует Евангельским путем, пусть укрепляют благодатью Духа Святого, согревают теплом любви Христовой, объединяют во Христе, ибо один у нас Учитель - Христос, все же мы – братья (Мф.23, 8).Святитель Амвросий Медиоланский в своем "Слове на Святую Пасху" подчеркивает, что в этот светозарный день Сам "Дух Святой подвизает всех тварей к совокупному торжествованию", так как "Воскресением Иисуса Христа заключается ад, отверзается Небо, побежденный ад возвращает своих мертвецов, разбойник вводится в рай, телеса святых входят в свой град, мертвые воспаряют к живым. Таков дар Пасхи, величайший дар Божьего домостроительства!".Поэтому, будем духовно радоваться в этот день, а наши сердца да будут исполнены света и торжества! Пусть праздник Пасхи Господней придет в каждый дом и не останется между нами распрей и непониманий, обид и огорчений. Прошу всех вас в это время с особым усердием совершать дела милосердия, помогать нуждающимся и страждущим, со вниманием относиться к тем, кому нужна наша забота.Ежедневно молясь о мире всего мира, сегодня мы возносим особые молитвы о скорейшем примирении враждующих, об исцелении раненых и упокоении погибших, о возвращении к мирной жизни. Приходы нашей епархии собирают гуманитарную помощь для беженцев и пострадавших, и я с благодарностью отмечаю, что многие из вас также внесли свою лепту в это благое дело.Вместе с этим в Симферопольской и Крымской епархии продолжилось возрождение храмов и монастырей, христианское воспитание детей и юношества, попечение о находящихся в узах, о болящих и одиноких. Да примут все, кто нуждается в добром участии, наше пасхальное целование, сердечную щедрость и молитвы о них.Возлюбленные мои! С любовью и радостью о Воскресшем Господе, Спасителе нашем, вновь и вновь поздравляю каждого из вас со Святой Пасхой Христовой - "праздником праздников" и "торжеством из торжеств"!Воистину, все ныне свидетельствует о величии сего дня: и крестный ход, знаменующий нашу встречу с Воскресшим Спасителем, и ликующий непрерывный пасхальный звон, и наши храмы, залитые светом и наполненные чудным благоуханием, и пресветлые облачения служащей братии, и вы, возлюбленные богомольцы с сияющими лицами. Вся наша Святая Церковь, "Пасху хваляще вечную", шествует в сретение Христу, "исходящему из гроба, яко Жениху", и поклоняется, радуясь, Живому Богу!В этот святой день - принесший спасение миру, когда взошло светозарное Солнце Правды и все вокруг преисполнилось радости и веселья, будем радоваться со всем миром, видимым и невидимым, "Христос, бо воста - веселие вечное"!Да подаст нам Господь мир и радость, да сохранит Воскресший Церковь Свою Святую от всякого злаго обстояния. Пусть никакая скорбь и тревога не омрачает и не умаляет нашей радости о Воскресшем Спасителе мира!
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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религия, пасха, православие, симферопольская и крымская епархия, владыка лазарь
Владыка Лазарь поздравил верующих с Воскресением Христовым

Поздравление митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с Пасхой

08:16 16.04.2023 (обновлено: 10:46 16.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
Празднование православной Пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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16 апреля все православные христиане мира отмечают главный религиозный праздник – Пасху. В этот день митрополит Симферопольский и Крымский, глава Крымской Митрополии Лазарь поздравил верующих со Светлым праздником Воскресения Христова.
Христос Воскресе! Эта спасительная весть от первых апостолов передается из рода в род на протяжении многих веков. Не исчислить, сколько душ и сердец обрадовала и утешила она, сколько людей привела к вере, окрылила надеждой спасения. И мы, живущие в 21-м веке от Рождества Христова, с той же великой радостью, как и первые христиане, говорим друг другу: "Христос Воскресе!", вновь и вновь слыша в ответ утверждающие веру слова: "Воистину Воскресе!".
Пасха Христова приходит в наши дома, озаряя их Божественным светом, изгоняя скорби и печали, напоминая о торжестве жизни над смертью, о любви Господа Иисуса Христа, ради нашего спасения претерпевшего страдания и Крестную смерть. Мы верим, что если воскрес наш Господь, то воскреснет и каждый верующий в Него, и вместе с Ним будет жить вечно. Потому что, как сказал Сам Христос, "верующий в Меня, если и умрет, то оживет" (Ин. 11: 25).
Вечная и неизменная радость Пасхи Христовой да пребывает в каждом из нас, несмотря на горести и скорби, житейские трудности и невзгоды, которые, к сожалению, являются спутниками в земной жизни каждого человека. Но они приходят и уходят, а пасхальная радость и свет Христова Воскресения пусть постоянно царят в домах и сердцах тех, кто следует Евангельским путем, пусть укрепляют благодатью Духа Святого, согревают теплом любви Христовой, объединяют во Христе, ибо один у нас Учитель - Христос, все же мы – братья (Мф.23, 8).
Святитель Амвросий Медиоланский в своем "Слове на Святую Пасху" подчеркивает, что в этот светозарный день Сам "Дух Святой подвизает всех тварей к совокупному торжествованию", так как "Воскресением Иисуса Христа заключается ад, отверзается Небо, побежденный ад возвращает своих мертвецов, разбойник вводится в рай, телеса святых входят в свой град, мертвые воспаряют к живым. Таков дар Пасхи, величайший дар Божьего домостроительства!".
Поэтому, будем духовно радоваться в этот день, а наши сердца да будут исполнены света и торжества! Пусть праздник Пасхи Господней придет в каждый дом и не останется между нами распрей и непониманий, обид и огорчений. Прошу всех вас в это время с особым усердием совершать дела милосердия, помогать нуждающимся и страждущим, со вниманием относиться к тем, кому нужна наша забота.
Ежедневно молясь о мире всего мира, сегодня мы возносим особые молитвы о скорейшем примирении враждующих, об исцелении раненых и упокоении погибших, о возвращении к мирной жизни. Приходы нашей епархии собирают гуманитарную помощь для беженцев и пострадавших, и я с благодарностью отмечаю, что многие из вас также внесли свою лепту в это благое дело.
Вместе с этим в Симферопольской и Крымской епархии продолжилось возрождение храмов и монастырей, христианское воспитание детей и юношества, попечение о находящихся в узах, о болящих и одиноких. Да примут все, кто нуждается в добром участии, наше пасхальное целование, сердечную щедрость и молитвы о них.
Возлюбленные мои! С любовью и радостью о Воскресшем Господе, Спасителе нашем, вновь и вновь поздравляю каждого из вас со Святой Пасхой Христовой - "праздником праздников" и "торжеством из торжеств"!
Воистину, все ныне свидетельствует о величии сего дня: и крестный ход, знаменующий нашу встречу с Воскресшим Спасителем, и ликующий непрерывный пасхальный звон, и наши храмы, залитые светом и наполненные чудным благоуханием, и пресветлые облачения служащей братии, и вы, возлюбленные богомольцы с сияющими лицами. Вся наша Святая Церковь, "Пасху хваляще вечную", шествует в сретение Христу, "исходящему из гроба, яко Жениху", и поклоняется, радуясь, Живому Богу!
В этот святой день - принесший спасение миру, когда взошло светозарное Солнце Правды и все вокруг преисполнилось радости и веселья, будем радоваться со всем миром, видимым и невидимым, "Христос, бо воста - веселие вечное"!
Да подаст нам Господь мир и радость, да сохранит Воскресший Церковь Свою Святую от всякого злаго обстояния. Пусть никакая скорбь и тревога не омрачает и не умаляет нашей радости о Воскресшем Спасителе мира!
 
РелигияПасхаПравославиеСимферопольская и Крымская епархияВладыка Лазарь
 
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