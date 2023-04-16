https://crimea.ria.ru/20230416/voskresene-v-krymu-budet-teplym-i-solnechnym-1128202457.html

Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным

Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным - РИА Новости Крым, 16.04.2023

Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным

Праздничное воскресенье в Крыму обещает быть теплым. Погоду будет определять средиземноморский воздух над полуостровом. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.04.2023

2023-04-16T00:01

2023-04-16T00:01

2023-04-16T00:01

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Праздничное воскресенье в Крыму обещает быть теплым. Погоду будет определять средиземноморский воздух над полуостровом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +19.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" заверил, что в предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОСВ Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили датуСто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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