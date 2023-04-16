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Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным
Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным
Праздничное воскресенье в Крыму обещает быть теплым. Погоду будет определять средиземноморский воздух над полуостровом. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T00:01
2023-04-16T00:01
крым
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севастополь
ялта
алушта
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судак
феодосия
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Праздничное воскресенье в Крыму обещает быть теплым. Погоду будет определять средиземноморский воздух над полуостровом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +19.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" заверил, что в предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОСВ Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили датуСто тысяч цветов: апофеоз парада тюльпанов в Никитском саду
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96
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крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр
Воскресенье в Крыму будет теплым и солнечным

Средиземноморский воздух принесет в Крым 20-градусное тепло в воскресенье

00:01 16.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТюльпаны на клумбе
Тюльпаны на клумбе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Праздничное воскресенье в Крыму обещает быть теплым. Погоду будет определять средиземноморский воздух над полуостровом. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В выходные дни и в начале рабочей недели средиземноморские воздушные массы обусловят в Крыму теплую погоду. Без осадков, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +17...19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +18…20.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +10...12, днем воздух прогреется до +19.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму" заверил, что в предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +24 градусов, что соответствует показателям мая.
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КрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
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