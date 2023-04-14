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В Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили дату
В Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили дату - РИА Новости Крым, 14.04.2023
В Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили дату
В Ялте на следующей неделе в связи с потеплением завершится отопительный сезон, сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T18:11
2023-04-14T18:11
2023-04-14T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. В Ялте на следующей неделе в связи с потеплением завершится отопительный сезон, сообщила в пятницу глава администрации города Янина Павленко.По ее словам, отопительный сезон город прошел без форс-мажоров, теплом ялтинцев обеспечивали 138 котельных, 25 центральных тепловых пунктов, 123 км теплотрасс от Гурзуфа до Фороса. В ближайшие дни ялтинские коммунальщики начнут подготовку к следующей зиме: проверят сети, произведут полную замену оборудования в 12 котельных, еще три отремонтируют.Ранее генеральный директор предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов обозначил две основные проблемы компании: это нехватка квалифицированных кадров и современного энергоэффективного оборудования Читайте также на РИА Новости Крым:В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХЧасть Симферополя с понедельника до среды останется без водыКогда все населенные пункты Крыма будут с газом
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РИА Новости Крым
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В Ялте завершается отопительный сезон - власти объявили дату
Мэр Ялты обозначила дату окончания отопительного сезона