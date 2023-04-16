Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
1 из 13
Празднование православной Пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Надвратная икона в Петропавловском соборе Симферополя
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Надвратная икона в Петропавловском соборе Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
3 из 13
Празднование православной Пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Освящение куличей
4 из 13
Освящение куличей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На всенощной
5 из 13
На всенощной
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В храме
6 из 13
В храме
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Петропавловский собор в Симферополе - один из самых любимых храмов горожан
7 из 13
Петропавловский собор в Симферополе - один из самых любимых храмов горожан
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
У алтарных врат
8 из 13
У алтарных врат
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Тысячи людей пришли в храм
9 из 13
Тысячи людей пришли в храм
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Освящение куличей
10 из 13
Освящение куличей
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Люди выстраиваются в очередь у храма
11 из 13
Люди выстраиваются в очередь у храма
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Освящение
12 из 13
Освящение
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
13 из 13
Празднование православной Пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев