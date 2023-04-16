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Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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Фотоленты
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Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж
Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 16.04.2023
Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж
РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T11:08
2023-04-16T11:38
фотоленты
фото
религия
пасха
православие
крым
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фото, фото, религия, пасха, православие, крым, симферополь
Празднование православной Пасхи в Крыму - фоторепортаж

Пасхальная ночь и утро в Симферополе - фоторепортаж РИА Новости Крым

11:08 16.04.2023 (обновлено: 11:38 16.04.2023)
 
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© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
Празднование православной Пасхи в Симферополе
1 из 13
Празднование православной Пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Надвратная икона в Петропавловском соборе Симферополя

Празднование православной Пасхи в Симферополе
2 из 13

Надвратная икона в Петропавловском соборе Симферополя

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
Празднование православной Пасхи в Симферополе
3 из 13
Празднование православной Пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Освящение куличей

Празднование православной Пасхи в Симферополе
4 из 13

Освящение куличей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На всенощной

Празднование православной Пасхи в Симферополе
5 из 13

На всенощной

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В храме

Празднование православной Пасхи в Симферополе
6 из 13

В храме

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Петропавловский собор в Симферополе - один из самых любимых храмов горожан

Празднование православной Пасхи в Симферополе
7 из 13

Петропавловский собор в Симферополе - один из самых любимых храмов горожан

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

У алтарных врат

Празднование православной Пасхи в Симферополе
8 из 13

У алтарных врат

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Тысячи людей пришли в храм

Празднование православной Пасхи в Симферополе
9 из 13

Тысячи людей пришли в храм

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Освящение куличей

Празднование православной Пасхи в Симферополе
10 из 13

Освящение куличей

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди выстраиваются в очередь у храма

Празднование православной Пасхи в Симферополе
11 из 13

Люди выстраиваются в очередь у храма

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Освящение

Празднование православной Пасхи в Симферополе
12 из 13

Освящение

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование православной Пасхи в Симферополе
Празднование православной Пасхи в Симферополе
13 из 13
Празднование православной Пасхи в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
 
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