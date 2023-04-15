https://crimea.ria.ru/20230415/glavnye-novosti-kryma-15-aprelya-1128201401.html

Главные новости Крыма: 15 апреля

Главные новости Крыма: 15 апреля - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Главные новости Крыма: 15 апреля

В Крыму ответили на очередное заявление премьера Украины о контрнаступлении на полуостров. В Симферополе заработали мобильные пункты набора на военную службу. А РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T19:11

2023-04-15T19:11

2023-04-15T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ответили на очередное заявление премьера Украины о контрнаступлении на полуостров. В Симферополе заработали мобильные пункты набора на военную службу. А в Севастополе опять перекрывали морское сообщение. Больше тысячи человек остались без электричества в Сакском районе. Как в Пасхальную ночь изменят движение транспорта.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Мобильные пункты набора на военную службу по контрактуПодать заявку на прохождение контрактной службы в Крыму можно в мобильных пунктах Минобороны РФ. 15 апреля такой пункт был открыт для всех желающих в Симферополе. Как рассказал военный комиссар Крыма полковник Евгений Машуков, с начала года контракт на прохождение военной службы заключили уже более 500 добровольцев. "По аналогичному периоду прошлого года эта цифра такая же", – отметил он.Машуков уточнил, что предстоит пройти добровольцам, прежде чем они смогут попасть в ряды военнослужащих Вооруженных сил.Стало известно также, куда отправят служить "весенних" призывников. Почему в Севастополе перекрывали рейдУтром 15 апреля в Севастополе было остановлено движение всего морского транспорта. Катера и паром вышли на маршруты спустя несколько часов. Позже причины объяснил губернатор города Михаил Развожаев."Рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО)", – заявил глава города. В Госдуме высказались о скором контранступленииПремьер Украины Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что контрнаступление ВСУ на Крым и Донбасс начнется "уже в ближайшее время". По его словам, Киев имеет абсолютную поддержку США в этом вопросе и "глубоко уверен в себе". Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал этот анонс очередными "криками и сотрясаниями воздуха", указав, что "ни сил, ни возможностей, ни потенциала, ни той помощи, на которую рассчитывает Киев и от которой уже устал и Вашингтон, и вся Европа на сегодняшний момент нет". Но это не означает, что укреплять свои позиции на границах новых регионов Россия не должна.Больше тысячи человек остались без электричества в КрымуВ субботу из-за технологического нарушения оказались обесточены больше тысячи абонентов в Сакском районе Крыма. "В результате технологического нарушения были обесточены 1 034 абонента в селе Уютном", – сообщили в пресс-службе компании "Крымэнерго".Здесь также сообщили когда ликвидируют последствия аварии. В Крыму и Севастополе в пасхальную ночь изменят движение транспортаВ минтрансе республики сообщили, что в ночь с 15 на 16 апреля троллейбусы будут курсировать по Симферополю до часу ночи. Здесь также назвали приблизительное время ожидания общественного транспорта в праздничную ночь. Власти Севастополя пообещали бесплатный ночной автобус до площади у "Херсонеса Таврического", где пройдет пасхальное богослужение в Свято-Владимирском соборе. А также предупредили об ограничениях для личного транспорта на некоторых участках дорог. Ранее сообщалось, что в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, и его частицу в Россию везет делегация Фонда Андрея Первозванного, прибудет святыня и в Крым.

https://crimea.ria.ru/20230415/v-krymu-otkrylis-mobilnye-punkty-nabora-voennykh-na-sluzhbu-po-kontraktu-1128195717.html

https://crimea.ria.ru/20230415/davno-ikh-zhdem-v-gosdume-otvetili-shmygalyu-na-zayavlenie-o-kontrnastuplenii-1128196692.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, контрнаступление всу, общество, призыв в вс россии, армия и флот, севастополь