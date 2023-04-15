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Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
В ночь с субботы на воскресенье троллейбусы будут курсировать по Симферополю до часу ночи. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T15:59
2023-04-15T15:59
2023-04-15T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В ночь с субботы на воскресенье троллейбусы будут курсировать по Симферополю до часу ночи. Об этом сообщает минтранс республики."В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в ночь с 15 на 16 апреля работа всех симферопольских городских троллейбусных маршрутов будет продлена до 01.00 ночи", - говорится в сообщении.Также уточняется, что время ожидания транспорта в среднем составит 30 минут.Кроме того, в пресс-службе пояснили, что в субботу, 15 апреля, на автобусном маршруте №14 "Каменка – пл. Куйбышева" последний рейс в 22:10 из Каменки продлен до пл. Советской, а в воскресенье, 16 апреля, троллейбусы с удлиненным автономным ходом будут делать дополнительные рейсы с начальной остановки Каменка (9-я остановка) в 03:00 и в 03:30 до площади Советская и в это же время в обратном направлении.На троллейбусах, которые будут отправляться в дополнительные рейсы, будет высвечиваться надпись: "Заказной".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматикаГде и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20230414/pogoda-na-paskhu-v-krymu--prognoz-fobos-1128173003.html
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Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
Минтранс: в ночь на Пасху работа троллейбусов в Симферополе будет продлена до часу ночи
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В ночь с субботы на воскресенье троллейбусы будут курсировать по Симферополю до часу ночи. Об этом сообщает минтранс республики.
"В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в ночь с 15 на 16 апреля работа всех симферопольских городских троллейбусных маршрутов будет продлена до 01.00 ночи", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что время ожидания транспорта в среднем составит 30 минут.
Кроме того, в пресс-службе пояснили, что в субботу, 15 апреля, на автобусном маршруте №14 "Каменка – пл. Куйбышева" последний рейс в 22:10 из Каменки продлен до пл. Советской, а в воскресенье, 16 апреля, троллейбусы с удлиненным автономным ходом будут делать дополнительные рейсы с начальной остановки Каменка (9-я остановка) в 03:00 и в 03:30 до площади Советская и в это же время в обратном направлении.
На троллейбусах, которые будут отправляться в дополнительные рейсы, будет высвечиваться надпись: "Заказной".
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