https://crimea.ria.ru/20230415/kak-v-paskhalnuyu-noch-v-simferopole-budut-rabotat-trolleybusy-1128170556.html

Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы

Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы

В ночь с субботы на воскресенье троллейбусы будут курсировать по Симферополю до часу ночи. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T15:59

2023-04-15T15:59

2023-04-15T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В ночь с субботы на воскресенье троллейбусы будут курсировать по Симферополю до часу ночи. Об этом сообщает минтранс республики."В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, в ночь с 15 на 16 апреля работа всех симферопольских городских троллейбусных маршрутов будет продлена до 01.00 ночи", - говорится в сообщении.Также уточняется, что время ожидания транспорта в среднем составит 30 минут.Кроме того, в пресс-службе пояснили, что в субботу, 15 апреля, на автобусном маршруте №14 "Каменка – пл. Куйбышева" последний рейс в 22:10 из Каменки продлен до пл. Советской, а в воскресенье, 16 апреля, троллейбусы с удлиненным автономным ходом будут делать дополнительные рейсы с начальной остановки Каменка (9-я остановка) в 03:00 и в 03:30 до площади Советская и в это же время в обратном направлении.На троллейбусах, которые будут отправляться в дополнительные рейсы, будет высвечиваться надпись: "Заказной".Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе разрабатывают новый маршрут общественного транспортаВ Севастополе считать "зайцев" в городском транспорте поможет автоматикаГде и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20230414/pogoda-na-paskhu-v-krymu--prognoz-fobos-1128173003.html

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