https://crimea.ria.ru/20230415/dobrovoltsy-v-krymu-skolko-chelovek-poshli-sluzhit-ne-po-povestke-1128195448.html

Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке

Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке

В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T16:36

2023-04-15T16:36

2023-04-15T16:15

крым

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым."С начала этого года и по сегодняшний день граждан, добровольно заключивших контракт, более 500 человек. По аналогичному периоду прошлого года эта цифра такая же", - рассказал он.Он уточнил, что добровольцы из числа граждан, подлежащих призыву, для подписания контракта должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. Им предстоит пройти медицинское освидетельствование, профотбор, сдать физическую подготовку и только потом отправиться на военную службу.Большинство военнослужащих, традиционно, хотят попасть в Воздушно-десантные войска и морскую пехоту Военно-морского флота."Это элитные подразделения. И оно, по большому счету, так и получается", - заключил Евгений Машуков.Как сообщалось, в начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС. Ряд мер поддержки установлен в субъектах и на региональном уровне. Так, глава Крыма Сергей Аксенов в октябре заявил, что все добровольноприбывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОДобровольцы получат удостоверение ветерана боевых действийЖдать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара

https://crimea.ria.ru/20230415/kogda-i-kuda-otpravyat-sluzhit-vesennikh-prizyvnikov-1128193278.html

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крым, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости крыма, евгений машуков, новости, безопасность республики крым и севастополя