https://crimea.ria.ru/20230415/dobrovoltsy-v-krymu-skolko-chelovek-poshli-sluzhit-ne-po-povestke-1128195448.html
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T16:36
2023-04-15T16:36
2023-04-15T16:15
крым
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости крыма
евгений машуков
новости
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738519_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1c6b672c23fce8ea16e0bb40b137ac9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым."С начала этого года и по сегодняшний день граждан, добровольно заключивших контракт, более 500 человек. По аналогичному периоду прошлого года эта цифра такая же", - рассказал он.Он уточнил, что добровольцы из числа граждан, подлежащих призыву, для подписания контракта должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. Им предстоит пройти медицинское освидетельствование, профотбор, сдать физическую подготовку и только потом отправиться на военную службу.Большинство военнослужащих, традиционно, хотят попасть в Воздушно-десантные войска и морскую пехоту Военно-морского флота."Это элитные подразделения. И оно, по большому счету, так и получается", - заключил Евгений Машуков.Как сообщалось, в начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС. Ряд мер поддержки установлен в субъектах и на региональном уровне. Так, глава Крыма Сергей Аксенов в октябре заявил, что все добровольноприбывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОДобровольцы получат удостоверение ветерана боевых действийЖдать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
https://crimea.ria.ru/20230415/kogda-i-kuda-otpravyat-sluzhit-vesennikh-prizyvnikov-1128193278.html
https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738519_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c87e8ca2eaefd9831afc04112cab60ec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости крыма, евгений машуков, новости, безопасность республики крым и севастополя
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
Военком Машуков: в Крыму с начала года добровольно вступили в армию 500 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.
"С начала этого года и по сегодняшний день граждан, добровольно заключивших контракт, более 500 человек. По аналогичному периоду прошлого года эта цифра такая же", - рассказал он.
Он уточнил, что добровольцы из числа граждан, подлежащих призыву, для подписания контракта должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. Им предстоит пройти медицинское освидетельствование, профотбор, сдать физическую подготовку и только потом отправиться на военную службу.
"Есть перечень воинских частей и специальностей, необходимых для комплектования Вооруженных сил, и гражданин может с ним ознакомиться и выбрать, что ему ближе. Военкомы муниципалитетов и пункты отбора учитывают наличие гражданской специальности, смежной с военно-учетной, и потом уже принимается решение о направлении его в определенную воинскую часть", - отметил он.
Большинство военнослужащих, традиционно, хотят попасть в Воздушно-десантные войска и морскую пехоту Военно-морского флота.
"Это элитные подразделения. И оно, по большому счету, так и получается", - заключил Евгений Машуков.
Как сообщалось, в начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах
поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС. Ряд мер поддержки установлен в субъектах и на региональном уровне. Так, глава Крыма Сергей Аксенов в октябре заявил, что все добровольно
прибывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: