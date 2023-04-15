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Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T16:36
2023-04-15T16:15
крым
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
новости крыма
евгений машуков
новости
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым."С начала этого года и по сегодняшний день граждан, добровольно заключивших контракт, более 500 человек. По аналогичному периоду прошлого года эта цифра такая же", - рассказал он.Он уточнил, что добровольцы из числа граждан, подлежащих призыву, для подписания контракта должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. Им предстоит пройти медицинское освидетельствование, профотбор, сдать физическую подготовку и только потом отправиться на военную службу.Большинство военнослужащих, традиционно, хотят попасть в Воздушно-десантные войска и морскую пехоту Военно-морского флота."Это элитные подразделения. И оно, по большому счету, так и получается", - заключил Евгений Машуков.Как сообщалось, в начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС. Ряд мер поддержки установлен в субъектах и на региональном уровне. Так, глава Крыма Сергей Аксенов в октябре заявил, что все добровольноприбывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОДобровольцы получат удостоверение ветерана боевых действийЖдать ли вторую волну мобилизации – ответ военного комиссара
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крым, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости крыма, евгений машуков, новости, безопасность республики крым и севастополя
Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке

Военком Машуков: в Крыму с начала года добровольно вступили в армию 500 человек

16:36 15.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала этого года более 500 добровольцев заключили контракт на прохождение военной службы и вступили в ряды Вооруженных сил России. Об этом заявил военный комиссар Республики Крым полковник Евгений Машуков в пресс-центре РИА Новости Крым.
"С начала этого года и по сегодняшний день граждан, добровольно заключивших контракт, более 500 человек. По аналогичному периоду прошлого года эта цифра такая же", - рассказал он.
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Он уточнил, что добровольцы из числа граждан, подлежащих призыву, для подписания контракта должны иметь высшее или среднее профессиональное образование. Им предстоит пройти медицинское освидетельствование, профотбор, сдать физическую подготовку и только потом отправиться на военную службу.
"Есть перечень воинских частей и специальностей, необходимых для комплектования Вооруженных сил, и гражданин может с ним ознакомиться и выбрать, что ему ближе. Военкомы муниципалитетов и пункты отбора учитывают наличие гражданской специальности, смежной с военно-учетной, и потом уже принимается решение о направлении его в определенную воинскую часть", - отметил он.
Большинство военнослужащих, традиционно, хотят попасть в Воздушно-десантные войска и морскую пехоту Военно-морского флота.
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"Это элитные подразделения. И оно, по большому счету, так и получается", - заключил Евгений Машуков.
Как сообщалось, в начале марта глава правительства Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах поддержки добровольцев и участников спецоперации. Так, добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях. Им будут предоставлены лекарства и медизделия из военно-медицинской организации, в том числе, за счет средств ОМС. Ряд мер поддержки установлен в субъектах и на региональном уровне. Так, глава Крыма Сергей Аксенов в октябре заявил, что все добровольноприбывшие в крымские военкоматы после начала частичной мобилизации получат по 200 тысяч рублей.
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КрымАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбществоНовости КрымаЕвгений МашуковНовостиБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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