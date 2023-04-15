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Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху
Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху
В Севастополе с вечера 15 апреля ограничат движение для всех видов транспорта на нескольких улицах в связи с проведением праздничных мероприятий в Пасху. Об... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T17:18
2023-04-15T17:18
севастополь
транспорт
правительство севастополя
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с вечера 15 апреля ограничат движение для всех видов транспорта на нескольких улицах в связи с проведением праздничных мероприятий в Пасху. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Проехать здесь на автомобилях будет разрешено только жителям микрорайона и экстренным спецслужбам.Ограничение будет действовать с 20:30 15 апреля и до конца пасхальных богослужений 16 апреля, уточнили в правительстве. И призвали пользоваться общественным пассажирским транспортом в пасхальную ночь – некоторые маршруты будут работать до утра.Кроме того, с 21:00 в субботу, 15 апреля, и до окончания ночного пасхального богослужения во Владимирском соборе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" между остановкой "ЦУМ" и центром города будет курсировать бесплатный автобус с заходом к площади у Херсонеса.Пасхальное богослужение в ночь с 15 на 16 апреля будет совершено в 47 храмах и трех монастырях Севастополя. Встреча Благодатного огня запланирована 17 апреля у Свято-Владимирского собора в Херсонесе.Читайте также на РИА Новости Крым:Где и в какое время пройдет освящение пасхальных куличей в СимферополеПогода на Пасху в Крыму – прогноз ФОБОСКак в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
https://crimea.ria.ru/20230412/ne-svyatite-kolbasu-chto-i-pochemu-nelzya-nesti-v-khram-na-paskhu-1128146792.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, правительство севастополя, общество, новости крыма, пасха
Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху

В Севастополе на Пасху ограничат движения авто и введут бесплатные автобусные маршруты

17:18 15.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевНочные дороги Севастополя
Ночные дороги Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с вечера 15 апреля ограничат движение для всех видов транспорта на нескольких улицах в связи с проведением праздничных мероприятий в Пасху. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"По улицам Древняя, Ерошенко и Дмитрия Ульянова будет ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта", – говорится в сообщении.
Проехать здесь на автомобилях будет разрешено только жителям микрорайона и экстренным спецслужбам.
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Ограничение будет действовать с 20:30 15 апреля и до конца пасхальных богослужений 16 апреля, уточнили в правительстве. И призвали пользоваться общественным пассажирским транспортом в пасхальную ночь – некоторые маршруты будут работать до утра.
"В период проведения праздничных мероприятий перевозки по троллейбусным маршрутам №7, 9, 10, 12 и автобусным маршрутам №3 и 103 будут осуществляться с 21:00 15 апреля до 06:00 16 апреля", – уточняется в сообщении.
Кроме того, с 21:00 в субботу, 15 апреля, и до окончания ночного пасхального богослужения во Владимирском соборе на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" между остановкой "ЦУМ" и центром города будет курсировать бесплатный автобус с заходом к площади у Херсонеса.
Пасхальное богослужение в ночь с 15 на 16 апреля будет совершено в 47 храмах и трех монастырях Севастополя. Встреча Благодатного огня запланирована 17 апреля у Свято-Владимирского собора в Херсонесе.
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