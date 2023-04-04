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Главные события и заявления дня, 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2023
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Главные события и заявления дня, 4 апреля
Главные события и заявления дня, 4 апреля - РИА Новости Крым, 04.04.2023
Главные события и заявления дня, 4 апреля
Суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием. В США арестован... РИА Новости Крым, 04.04.2023
2023-04-04T21:58
2023-04-04T21:39
в мире
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россия
нато
сша
финляндия
землетрясение
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием. В США арестован экс-президент Трамп. Финляндия – официальный член НАТО. США передадут Киеву очередную военную помощь. В мире продолжаются землетрясения.О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Теракт в ПетербургеЧисло пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 42 человек, среди них трое несовершеннолетних. В стационарах находится 24 человека, в том числе, один ребенок, трое пострадавших от взрыва остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в воскресенье вечером. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранения получили несколько десятков человек.Арест Дарьи ТреповойБасманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.Ранее главным следственным управлением СК России ей было предъявлено обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, что повлекло смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.Финляндия в НАТОФинляндия официально стала 31-м членов НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, тем самым завершив формальную процедуру присоединения к блоку. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страна выполнила все условия для вступления в альянс, и здесь для нее не должно быть препятствий.В российском МИД предупредили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.Трамп арестованЭкс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. За предъявление обвинений экс-президенту Штатов на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена может предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.Белоруссия и ядерное оружиеВооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении, а также часть самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил."Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он.Очередная помощь Киеву от СШАСША одобрили передачу Киеву крупной партии оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов.В планах поставить на Украину боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", а также снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров. В новом пакете военной помощи также противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики для транспортировки ГСМ и тяжелой техники и девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для стрельбы по БПЛА.Мир продолжает трястиВо вторник подземные толчки снова произошли в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море. Позже мощное землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в районе Филиппинских островов и в Северном Перу. Также землетрясения магнитудой выше 4 баллов в течение последних нескольких часов зафиксированы в Японии, Индонезии, Вануату и Мексике.
https://crimea.ria.ru/20230404/darya-trepova-arestovana-po-delu-o-terakte-v-peterburge-1127980532.html
https://crimea.ria.ru/20230404/finlyandiya-vstupila-v-nato-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1127970945.html
https://crimea.ria.ru/20230404/planetu-snova-likhoradit-zemletryaseniya-v-turtsii-i-kaspiyskom-more-1127964107.html
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в мире, главное за день, россия, нато, сша, финляндия, землетрясение, взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, происшествия, новости, белоруссия, ядерное оружие
Главные события и заявления дня, 4 апреля

Главные события и заявления вторника, 4 апреля

21:58 04.04.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Избрание меры пресечения Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием. В США арестован экс-президент Трамп. Финляндия – официальный член НАТО. США передадут Киеву очередную военную помощь. В мире продолжаются землетрясения.
О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Теракт в Петербурге
Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 42 человек, среди них трое несовершеннолетних. В стационарах находится 24 человека, в том числе, один ребенок, трое пострадавших от взрыва остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в воскресенье вечером. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранения получили несколько десятков человек.
Арест Дарьи Треповой
Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года", - сказала судья в ходе заседания.
Ранее главным следственным управлением СК России ей было предъявлено обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, что повлекло смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.
Избрание меры пресечения Дарье Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
18:41
Дарья Трепова арестована по делу о теракте в Петербурге
Финляндия в НАТО
Финляндия официально стала 31-м членов НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, тем самым завершив формальную процедуру присоединения к блоку. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страна выполнила все условия для вступления в альянс, и здесь для нее не должно быть препятствий.
В российском МИД предупредили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
13:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
Финляндия вступила в НАТО: что это значит для России
Трамп арестован
Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. За предъявление обвинений экс-президенту Штатов на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена может предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.
Белоруссия и ядерное оружие
Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении, а также часть самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил.
"Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он.
Очередная помощь Киеву от США
США одобрили передачу Киеву крупной партии оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов.
В планах поставить на Украину боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", а также снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров. В новом пакете военной помощи также противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики для транспортировки ГСМ и тяжелой техники и девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для стрельбы по БПЛА.
Мир продолжает трясти
Во вторник подземные толчки снова произошли в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море. Позже мощное землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в районе Филиппинских островов и в Северном Перу. Также землетрясения магнитудой выше 4 баллов в течение последних нескольких часов зафиксированы в Японии, Индонезии, Вануату и Мексике.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
10:45
Планету снова лихорадит: землетрясения в Турции и Каспийском море
 
В миреГлавное за деньРоссияНАТОСШАФинляндияЗемлетрясениеВзрыв в Санкт-Петербурге на Университетской набережнойПроисшествияНовостиБелоруссияЯдерное оружие
 
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