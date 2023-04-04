Главные события и заявления дня, 4 апреля
Главные события и заявления вторника, 4 апреля
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Дарьи Треповой, подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Белоруссия получила возможность наносить удары ядерным оружием. В США арестован экс-президент Трамп. Финляндия – официальный член НАТО. США передадут Киеву очередную военную помощь. В мире продолжаются землетрясения.
О главных событиях в Крыму и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Теракт в Петербурге
Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге выросло до 42 человек, среди них трое несовершеннолетних. В стационарах находится 24 человека, в том числе, один ребенок, трое пострадавших от взрыва остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел в воскресенье вечером. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский и ранения получили несколько десятков человек.
Арест Дарьи Треповой
Басманный суд Москвы арестовал Дарью Трепову на два месяца по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 2 июня 2023 года", - сказала судья в ходе заседания.
Ранее главным следственным управлением СК России ей было предъявлено обвинение в совершении террористического акта в составе организованной группы, что повлекло смерть человека, а также в незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.
Финляндия в НАТО
Финляндия официально стала 31-м членов НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, тем самым завершив формальную процедуру присоединения к блоку. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страна выполнила все условия для вступления в альянс, и здесь для нее не должно быть препятствий.
В российском МИД предупредили, что присоединение Финляндии к альянсу негативно отразится на отношениях Хельсинки и Москвы, Россия будет вынуждена предпринять ответные меры для купирования угроз.
Трамп арестован
Экс-президент США Дональд Трамп во вторник арестован по решению суда в Нью-Йорке и ждет предъявления обвинений. За предъявление обвинений экс-президенту Штатов на прошлой неделе проголосовало Большое жюри присяжных в Нью-Йорке. По данным американских СМИ, прокуратура Манхэттена может предъявить Трампу обвинения по более чем 30 эпизодам мошенничества в деловой сфере.
Белоруссия и ядерное оружие
Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении, а также часть самолетов получили способность наносить удары ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил.
"Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал он.
Очередная помощь Киеву от США
США одобрили передачу Киеву крупной партии оружия, боеприпасов и военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму 2,6 млрд долларов.
В планах поставить на Украину боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", а также снаряды для артиллерийских орудий калибра 155 и 105 миллиметров. В новом пакете военной помощи также противотанковые комплексы TOW и Javeline, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики для транспортировки ГСМ и тяжелой техники и девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для стрельбы по БПЛА.
Мир продолжает трясти
Во вторник подземные толчки снова произошли в турецкой провинции Кахраманмараш и в Каспийском море. Позже мощное землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано в районе Филиппинских островов и в Северном Перу. Также землетрясения магнитудой выше 4 баллов в течение последних нескольких часов зафиксированы в Японии, Индонезии, Вануату и Мексике.