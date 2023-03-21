Главные события Крыма: 21 марта
Новости Крыма: главные события и заявления 21 марта
© Telegram Олега КрючковаОбломки беспилотника, сбитого над Джанкоем
© Telegram Олега Крючкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Атака украинских доронов на Севере Крыма и ее последствия. Ускорение процедуры досмотра машин на Крымском мосту. Дополнительные нерабочие дни в Крыму. Открытие продаж билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь и объем перевозок по крымским железным дорогам. Площадь орошения полей и садов в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Украинские дроны над Джанкоем
Во вторник в Джанкое введен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников, которые были сбиты российскими средствами ПВО.
Обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Пациент в состоянии средней степени тяжести, получает лечение в стационаре Джанкойской центральной районной больницы.
Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. По факту этой атаки следователи СК РФ возбудили уголовное дело.
Досмотр машин на Крымском мосту
На Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на данный момент на мосту специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто, проблему с заторами планируют полностью решить к 1 апреля.
Дополнительные выходные в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ появился 21 марта на портале правительства РК. "Объявить нерабочим и праздничным и днями на территории Республики Крым: 17 апреля 2023 года – в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 21 апреля – в связи с празднованием Ораза-байрама; 5 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы; 30 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама", – говорится в документе.
Железнодорожное сообщение с Крымом
Во вторник компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об открытии продаж билетов на дополнительные поезда из Москвы в Симферополь № 175/176 и № 177/178, которые запустят в конце апреля. Продажа билетов на них открыта с 21 марта. Исключение – билеты в вагоны с животными – они будут доступны к покупке 22 марта. Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее.
В свою очередь руководсто КЖД сообщило о том, что по Крымской железной дороге в феврале перевезено около 600 тысяч пассажиров и более полумиллиона тонн грузов.
Орошение полей Крыма
Площадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала, сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк после заседания под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала, вода начнет поступать на поля и сады аграриев уже в середине апреля.