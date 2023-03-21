https://crimea.ria.ru/20230321/glavnye-sobytiya-kryma-21-marta-1127684165.html

Главные события Крыма: 21 марта

Главные события Крыма: 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Главные события Крыма: 21 марта

Атака украинских доронов на Севере Крыма и ее последствия. Ускорение процедуры досмотра машин на Крымском мосту. Дополнительные нерабочие дни в Крыму. Открытие... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T21:45

2023-03-21T21:45

2023-03-21T21:45

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атака беспилоников на джанкой 20 марта 2023 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Атака украинских доронов на Севере Крыма и ее последствия. Ускорение процедуры досмотра машин на Крымском мосту. Дополнительные нерабочие дни в Крыму. Открытие продаж билетов на дополнительные поезда Москва - Симферополь и объем перевозок по крымским железным дорогам. Площадь орошения полей и садов в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские дроны над ДжанкоемВо вторник в Джанкое введен режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников, которые были сбиты российскими средствами ПВО.Обломки сбитых объектов повредили дом и магазин, один человек получил ранения. Пациент в состоянии средней степени тяжести, получает лечение в стационаре Джанкойской центральной районной больницы. Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. По факту этой атаки следователи СК РФ возбудили уголовное дело. Досмотр машин на Крымском мостуНа Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов и специалистов с целью сократить время прохождения досмотра автомобилей, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на данный момент на мосту специалисты осуществляют замеры, сколько времени занимает досмотр авто, проблему с заторами планируют полностью решить к 1 апреля. Дополнительные выходные в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов объявил в республике четыре дополнительных нерабочих дня – по два в апреле и июне, соответствующий указ появился 21 марта на портале правительства РК. "Объявить нерабочим и праздничным и днями на территории Республики Крым: 17 апреля 2023 года – в связи с празднованием дня Пасхи Христовой; 21 апреля – в связи с празднованием Ораза-байрама; 5 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы; 30 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама", – говорится в документе. Железнодорожное сообщение с КрымомВо вторник компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" сообщила об открытии продаж билетов на дополнительные поезда из Москвы в Симферополь № 175/176 и № 177/178, которые запустят в конце апреля. Продажа билетов на них открыта с 21 марта. Исключение – билеты в вагоны с животными – они будут доступны к покупке 22 марта. Продажи билетов на 26, 27, 29 апреля откроются позднее. В свою очередь руководсто КЖД сообщило о том, что по Крымской железной дороге в феврале перевезено около 600 тысяч пассажиров и более полумиллиона тонн грузов.Орошение полей КрымаПлощадь орошения полей и садов в Крыму в этом году превысит 44 тысячи гектаров, в том числе более 38 тысяч гектаров при помощи Северо-Крымского канала, сообщил глава правительства РК Юрий Гоцанюк после заседания под руководством главы Крыма Сергея Аксенова. Объем запланированной водоподачи составляет 264 млн кубических метров воды, в том числе около 245 млн "кубов" по системе Северо-Крымского канала, вода начнет поступать на поля и сады аграриев уже в середине апреля.

https://crimea.ria.ru/20230321/u-nas-vse-normalno-kak-zhivet-krymskiy-dzhankoy-posle-ataki-dronov-1127682967.html

https://crimea.ria.ru/20230321/pyanaya-zhenschina-za-rulem-inomarki-oprokinula-mashinu-s-rebenkom-1127679613.html

https://crimea.ria.ru/20230321/v-sevastopole-na-pozhare-spasli-cheloveka-kota-i-popugaya-1127683851.html

https://crimea.ria.ru/20230321/v-krymu-otsenili-riski-poyavleniya-ptichego-grippa-iz-khersonskoy-oblasti-1127684411.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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