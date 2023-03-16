https://crimea.ria.ru/20230316/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-16-marta-1127591522.html
Главные новости и заявления дня: 16 марта
Главные новости и заявления дня: 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Главные новости и заявления дня: 16 марта
"Зерновая сделка" продлена. Участники СВО получат 14-дневный отпуск. Минобороны обозначило новые потери украинской армии за сутки. Внешнеторговый оборот России... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T21:55
2023-03-16T21:55
2023-03-16T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. "Зерновая сделка" продлена. Участники СВО получат 14-дневный отпуск. Минобороны обозначило новые потери украинской армии за сутки. Внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%. Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения. Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры. Тему СВО включат в новые учебники по истории. Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России. В Германии оштрафовали компанию, которое поставила оборудование для Крымского моста.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым."Зерновая сделка" и штраф немцамВо вторник, 14-го марта, МИД России объявил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.В Германии завершили расследование и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее решение принял окружной суд города Киля, об этом сообщает немецкое издание Stern со ссылкой прокуратуру.Отмечается, что по решению суда штраф назначен лицу, представляющему компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн "за нарушение санкций против России".Успехи в СВО и новые учебники историиРоссийские военные за сутки уничтожили более 500 украинских боевиков на шести направлениях спецоперации. Об этом в четверг сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР.События специальной военной операции на Украине, аспекты международной политики и изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, войдут в обновленные учебники по истории.Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода.В Турции выросло число жертв землетрясенияЧисло погибших в результате землетрясений в Турции превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости.В результате серии разрушительных землетрясений пострадали одиннадцать провинций страны.Кроме того, новые землетрясения произошли в Турции и Иране. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в турецком городке Болу, который расположен в 250 километрах к востоку от Стамбула. Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг и в Иране.Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лаврыЗакрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, которое размещено на официальном сайте РПЦ."Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией Украины, а также такими документами, как устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и многими другими актами международного значения", - заявил патриарх Кирилл.Дороги в новых регионах и внешнеторговый оборотБолее тысячи километров автодорог в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Внешнеторговый оборот России за прошлый год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир ПутинВ целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году", - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
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главное за день, в мире, россия, политика, экономика, министерство обороны рф, новости, общество, землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. "Зерновая сделка" продлена. Участники СВО получат 14-дневный отпуск. Минобороны обозначило новые потери украинской армии за сутки. Внешнеторговый оборот России за год вырос на 8%. Более 49 тысяч погибших: в Турции назвали число жертв землетрясения. Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры. Тему СВО включат в новые учебники по истории. Сеть федеральных трасс сформируют в новых регионах России. В Германии оштрафовали компанию, которое поставила оборудование для Крымского моста.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
"Зерновая сделка" и штраф немцам
Во вторник, 14-го марта, МИД России объявил о продлении "зерновой сделки"
на 60 дней на прежних условиях: Москва продолжит содействовать безопасному экспорту продовольствия из трех украинских портов на черноморском побережье, а ООН – обеспечению экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки.
В Германии завершили расследование
и наложили штраф на компанию, которая поставила России оборудование для строительства Крымского моста. Соответствующее решение принял окружной суд города Киля, об этом сообщает немецкое издание Stern со ссылкой прокуратуру.
Отмечается, что по решению суда штраф назначен лицу, представляющему компанию в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн "за нарушение санкций против России".
Успехи в СВО и новые учебники истории
Российские военные за сутки уничтожили
более 500 украинских боевиков на шести направлениях спецоперации. Об этом в четверг сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Российские военные сбили вражеский МиГ-29 в небе над ЛНР.
События специальной военной операции на Украине, аспекты международной политики и изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, войдут в обновленные учебники по истории.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска
раз в полгода.
В Турции выросло число жертв землетрясения
Число погибших в результате землетрясений в Турции
превысило 49 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление президента страны Тайипа Эрдогана пишет РИА Новости.
В результате серии разрушительных землетрясений пострадали одиннадцать провинций страны.
Кроме того, новые землетрясения
произошли в Турции и Иране. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в турецком городке Болу, который расположен в 250 километрах к востоку от Стамбула. Также землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг и в Иране.
Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
Закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры
приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, которое размещено на официальном сайте РПЦ.
"Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией Украины, а также такими документами, как устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и многими другими актами международного значения", - заявил патриарх Кирилл.
Дороги в новых регионах и внешнеторговый оборот
Более тысячи километров автодорог
в новых регионах России войдут в сеть федеральных трасс и получат соответствующий статус уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Развитие сети федеральных дорог – одна из стратегических задач. Мы начинаем эту работу и на территории новых субъектов. Там уже стартовал дорожный сезон. 1039 км автодорог в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях получат статус федеральных в 2023 году", - написал он в своем Telegram-канале.
Внешнеторговый оборот России
за прошлый год вырос на 8,1% и достиг 850 миллиардов долларов, заявил президент страны Владимир Путин
В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 миллиардов долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20%, а импорт сократился почти на 12%. Профицит торгового баланса составил 332 миллиарда долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году", - сказал глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.