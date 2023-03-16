https://crimea.ria.ru/20230316/uchastniki-svo-poluchat-14-dnevnyy-otpusk--poruchenie-putina-1127588285.html

Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина

Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T17:07

2023-03-16T17:07

2023-03-16T17:07

владимир путин (политик)

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Об этом сообщается на сайте Кремля.Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию.Срок реализации поручения - 15 апреля 2023 года.Создание госфонда поддержки участников СВОЕще одно поручение российский лидер дал в отношении государственного фонда поддержки участников спецоперации. Правительство России должно до 30 марта доложить о реализации этого проекта.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОВ России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОПутин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, армия и флот, вооруженные силы россии