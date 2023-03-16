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Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина
Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T17:07
2023-03-16T17:07
2023-03-16T17:07
владимир путин (политик)
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Об этом сообщается на сайте Кремля.Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию.Срок реализации поручения - 15 апреля 2023 года.Создание госфонда поддержки участников СВОЕще одно поручение российский лидер дал в отношении государственного фонда поддержки участников спецоперации. Правительство России должно до 30 марта доложить о реализации этого проекта.Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВОВ России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОПутин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), сво, армия и флот, вооруженные силы россии
Участники СВО получат 14-дневный отпуск – поручение Путина
Путин поручил обеспечить участникам СВО минимум 14-дневный отпуск раз в полгода
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить участникам специальной военной операции не менее 14 дней отпуска раз в полгода. Об этом сообщается
на сайте Кремля.
Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию.
"Минобороны России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, МВД России обеспечить предоставление военнослужащим, лицам, имеющим специальные звания, участникам добровольческих формирований, участвующим в специальной военной операции, отпуска продолжительностью не менее 14 суток не реже одного раза в полгода, не считая времени, необходимого для проезда к месту использования отпуска и обратно", - говорится в тексте документа.
Срок реализации поручения - 15 апреля 2023 года.
Создание госфонда поддержки участников СВО
Еще одно поручение российский лидер дал в отношении государственного фонда поддержки участников спецоперации. Правительство России должно до 30 марта доложить о реализации этого проекта.
"В целях адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей... в том числе при предоставлении им мер социальной поддержки... обеспечить: создание государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Доклад - до 30 марта 2023 года", - говорится в поручении.
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и руководители регионов России.
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