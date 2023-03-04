https://crimea.ria.ru/20230304/bryanskiy-terakt-i-ataka-bespilotnikov-na-krym-top-novostey-nedeli-1127350753.html

Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели

Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели

Теракт в Брянской области, массированная атака украинских беспилотников и землетрясение в Крыму, вандализм в Севастополе, а также короткая рабочая неделя,... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T20:13

2023-03-04T20:13

2023-03-04T19:57

крым

атака диверсантов на брянскую область

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник

общество

землетрясение в крыму

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Теракт в Брянской области, массированная атака украинских беспилотников и землетрясение в Крыму, вандализм в Севастополе, а также короткая рабочая неделя, которая ждет россиян в связи с Международным женским днем.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Теракт в Брянской областиВ четверг брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района области проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Кроме того, в магазине в брянском селе Любечане были захвачены несколько человек. По информации ЦОС ФСБ , украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. После этого в регионе обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора брянских событий будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. В МИД России подчеркнули, что убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, и что этот теракт не останется безнаказанным. Массированная атака дроновНа этой неделе российские силы отразили массированную атаку украинских дронов на Крым. Средствами ПВО было сбито шесть украинских ударных беспилотных средств. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без жертв и разрушений. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие регионы России обусловлена попыткой украинского командования поднять боевой дух ВСУ. Он подчеркнул, что российские системы ПВО и РЭБ готовы к эффективному отражению любой агрессии.Землетрясение Крыму27 февраля на Южном берегу Крыма произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов. Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км. На территории Республики Крым толчки были едва ощутимы. Последствий и разрушений они не принесли. По данным Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, эпицентр землетрясения находился на удалении около 39 км от побережья Большой Ялты. Как пояснили ученые, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в районе крымского полуострова. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет. Вандализм в СевастополеНочью 17 февраля в Севастополе 62-летняя пенсионерка "раскрасила" стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. Как сообщили на этой неделе правоохранители, на женщину заведено уголовное дело по статье "Вандализм". Она призналась в содеянном и объяснила свой поступок "любовью к Украине", которую решила таким образом поддержать. Злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы. Короткая неделя в честь 8 мартаМеждународный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили на этой неделе в Роструде. Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Крымчанам в марте ждет еще один праздничный нерабочий день – 18 марта в честь годовщины Воссоединения с Россией.

https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html

https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-v-krymu---zhdat-li-povtornykh-tolchkov-1127236680.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, атака диверсантов на брянскую область, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник, общество, землетрясение в крыму, новости