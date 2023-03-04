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Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.03.2023
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Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели
Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели
Теракт в Брянской области, массированная атака украинских беспилотников и землетрясение в Крыму, вандализм в Севастополе, а также короткая рабочая неделя,... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T20:13
2023-03-04T19:57
крым
атака диверсантов на брянскую область
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник
общество
землетрясение в крыму
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Теракт в Брянской области, массированная атака украинских беспилотников и землетрясение в Крыму, вандализм в Севастополе, а также короткая рабочая неделя, которая ждет россиян в связи с Международным женским днем.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Теракт в Брянской областиВ четверг брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района области проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Кроме того, в магазине в брянском селе Любечане были захвачены несколько человек. По информации ЦОС ФСБ , украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. После этого в регионе обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора брянских событий будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. В МИД России подчеркнули, что убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, и что этот теракт не останется безнаказанным. Массированная атака дроновНа этой неделе российские силы отразили массированную атаку украинских дронов на Крым. Средствами ПВО было сбито шесть украинских ударных беспилотных средств. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без жертв и разрушений. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие регионы России обусловлена попыткой украинского командования поднять боевой дух ВСУ. Он подчеркнул, что российские системы ПВО и РЭБ готовы к эффективному отражению любой агрессии.Землетрясение Крыму27 февраля на Южном берегу Крыма произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов. Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км. На территории Республики Крым толчки были едва ощутимы. Последствий и разрушений они не принесли. По данным Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, эпицентр землетрясения находился на удалении около 39 км от побережья Большой Ялты. Как пояснили ученые, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в районе крымского полуострова. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет. Вандализм в СевастополеНочью 17 февраля в Севастополе 62-летняя пенсионерка "раскрасила" стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. Как сообщили на этой неделе правоохранители, на женщину заведено уголовное дело по статье "Вандализм". Она призналась в содеянном и объяснила свой поступок "любовью к Украине", которую решила таким образом поддержать. Злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы. Короткая неделя в честь 8 мартаМеждународный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили на этой неделе в Роструде. Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.Крымчанам в марте ждет еще один праздничный нерабочий день – 18 марта в честь годовщины Воссоединения с Россией.
https://crimea.ria.ru/20230302/eto-terakt--putin-o-sobytiyakh-v-bryanskoy-oblasti-1127305517.html
https://crimea.ria.ru/20230227/zemletryasenie-v-krymu---zhdat-li-povtornykh-tolchkov-1127236680.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, атака диверсантов на брянскую область, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник, общество, землетрясение в крыму, новости
Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

20:13 04.03.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Теракт в Брянской области, массированная атака украинских беспилотников и землетрясение в Крыму, вандализм в Севастополе, а также короткая рабочая неделя, которая ждет россиян в связи с Международным женским днем.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Теракт в Брянской области
В четверг брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что на территорию Климовского района области проникла группа украинских диверсантов, они обстреляли автомобиль с мирными жителями. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины. Кроме того, в магазине в брянском селе Любечане были захвачены несколько человек.
По информации ЦОС ФСБ , украинские националисты, совершившие атаку на приграничные села в Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, по ним сработала артиллерия. После этого в регионе обнаружили большое количество взрывных устройств разного типа.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после разбора брянских событий будут приняты меры, чтобы не допустить в будущем подобных ситуаций. В МИД России подчеркнули, что убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия, и что этот теракт не останется безнаказанным.
Президент Путин назвал терактом ЧП с диверсантами в Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
2 марта, 15:09
Это теракт – Путин о событиях в Брянской области
Массированная атака дронов
На этой неделе российские силы отразили массированную атаку украинских дронов на Крым. Средствами ПВО было сбито шесть украинских ударных беспилотных средств. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Обошлось без жертв и разрушений.
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, массированная атака украинских беспилотников на Крым и другие регионы России обусловлена попыткой украинского командования поднять боевой дух ВСУ. Он подчеркнул, что российские системы ПВО и РЭБ готовы к эффективному отражению любой агрессии.
Землетрясение Крыму
27 февраля на Южном берегу Крыма произошло землетрясение магнитудой до 3 баллов. Информация о подземном толчке поступила в понедельник вечером от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Очаг залегал на глубине 15 км. На территории Республики Крым толчки были едва ощутимы. Последствий и разрушений они не принесли.
По данным Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, эпицентр землетрясения находился на удалении около 39 км от побережья Большой Ялты. Как пояснили ученые, до сих пор наблюдается повторная активность в Турции, которая могла повлечь за собой такую реакцию в районе крымского полуострова. При этом никаких прогнозов, что в Крыму может произойти что-то страшное, нет.
Сейсмограф. Архивное фото
27 февраля, 17:44
Землетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков
Вандализм в Севастополе
Ночью 17 февраля в Севастополе 62-летняя пенсионерка "раскрасила" стены домов и объекты на остановках и в парках в центре Балаклавы в цвета украинского флага. Как сообщили на этой неделе правоохранители, на женщину заведено уголовное дело по статье "Вандализм". Она призналась в содеянном и объяснила свой поступок "любовью к Украине", которую решила таким образом поддержать. Злоумышленнице может грозить до трех лет лишения свободы.
Короткая неделя в честь 8 марта
Международный женский день 8 марта в этом году выпадает на среду, и это будет нерабочий праздничный день, напомнили на этой неделе в Роструде. Поскольку 7 марта – предпраздничный день, продолжительность работы граждан сократится на час.
Крымчанам в марте ждет еще один праздничный нерабочий день – 18 марта в честь годовщины Воссоединения с Россией.
 
КрымАтака диверсантов на Брянскую областьБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотникОбществоЗемлетрясение в КрымуНовости
 
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Заголовок открываемого материала
20:13Брянский теракт и атака беспилотников на Крым: топ новостей недели
19:56Главные новости и заявления дня: 4 марта
19:32Существует ли весенняя депрессия – ответ психиатра
19:13Маникюр и огнемет: как девушки в военном училище учатся - фотолента
18:49Паника и отчаяние: эксперт пояснил поставки Западом вооружения для ВСУ
18:18Бронежилет в операционной: врачи спасли мужчину с неразорвавшейся миной
17:59Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети
17:31Защиту Херсонской области усилят после теракта под Брянском
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16:29"Отравление" Скрипалей, или Пять лет антироссийской кампании Лондона
16:16Что почем: ярмарки крымской еды в Симферополе 0:52
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15:11Зеленский опять поделился мечтами об Украине в ЕС
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