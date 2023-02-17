https://crimea.ria.ru/20230217/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-17-fevralya-1127060428.html

Главные новости и заявления дня: 17 февраля

Главные новости и заявления дня: 17 февраля - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Главные новости и заявления дня: 17 февраля

Встреча Путина встретился и Лукашенко. Новый командующий Центральным военным округом. Пенсии и пособия для новых регионов РФ и вдов СВО. Удары по объектам на... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T22:58

2023-02-17T22:58

2023-02-17T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Встреча Путина встретился и Лукашенко. Новый командующий Центральным военным округом. Пенсии и пособия для новых регионов РФ и вдов СВО. Удары по объектам на Украине. Ответ России на конфискацию активов на Западе. Заявления Зеленского, Шольца и Макрона на конференции по безопасности в Мюнхене.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и Лукашенко Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Лидеры стран обсудили вопросы экономической кооперации, стратегическое партнерство в рамках Союзного государства, безопасность и военное сотрудничество."Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства. И поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего - это экономика", - сказал Путин в начале встречи с белорусским лидером.Смена командующегоГвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Кроме того, согласно информации Минобороны, командующим Западным военным округом является генерал-лейтенант Евгений Никифоров, а командующим Южным военным округом – генерал-полковник Сергей Кузовлев. Оба были назначены на эти должности в январе 2023 года.Удары по объектам на УкраинеВооруженные силы России в четверг нанесли удар по предприятиям, обеспечивающим украинские войска топливом и боеприпасами, цели достигнуты. В Минобороны уточнили, что в результате удара "нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива".Пенсии и пособия для новых регионов РФ и вдов СВОПрезидент РФ Владимир Путин подписал ряд важных социальных законов. Первый направлен на обеспечение социальных гарантий для отдельных категорий граждан Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о ежемесячной денежной выплате и наборе социальных услуг для льготников, больничных и пособиях по беременности и родам, пенсиях и социальных выплатах.Второй документ обеспечивает социальное обеспечение вдов и вдовцов ветеранов боевых действий. Так, вдовам и вдовцам военнослужащих, которые погибли в зоне специальной военной операции, гарантированы максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга. При этом выплаты будут производиться до момента вступления в следующий брак.Мюнхенская конференция: что заявили лидеры стран17 февраля в ФРГ открылась Мюнхенская конференция по безопасности. Центральная тема – кризис на Украине и пути его преодоления. Россия не участвует в ней второй год, вопреки опасениям ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Выступая на сессии в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон выскзал точку зрения, что мир в Европе невозможен без диалога с Россией, но сейчас не время для таких переговоров. Также французский лидер констатировал, что "никто не сможет изменить географию России, и она всегда останется частью Европы".Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем выступлении отметил, что в Германии нет единства по поводу поставок оружия Киеву и санкций против России. Он также выразил мнение, что страны НАТО должны "продолжить соблюдать баланс между поддержкой Украины и тем, чтобы избегать эскалации и прямого конфликта с Россией".В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев способен вернуть утраченные территории, в этом ему поможет западное вооружение, на поставки которого не должно быть табу.Конфискация активов РоссииЕсли Запад конфискует российские активы, Россия готова применить равнозначные компенсационные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также подчеркнула, что планы ЕС по использованию российских средств для решения своих политических и экономических задач воспринимается Москвой исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность.Вывоз зерна и техники из ХерсонщиныИз Херсонской области запрещен вывоз зерновых без разрешительной документации, только после получения правильно оформленных бумаг продукция может следовать в другие регионы страны. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, эти меры не запрещают, а упорядочивают вывоз аграрной продукции. Они приняты для обеспечения продовольственной безопасности региона.Что же касается аграрной спецтехники, то здесь введен тотальный запрет на ее вывоз. Техника не может покидать Херсонскую область и должна быть использована только на территории региона.

https://crimea.ria.ru/20230217/spetsoperatsiya-protiv-ssha-chto-posleduet-za-popytkoy-udarit-po-krymu-1127043281.html

https://crimea.ria.ru/20230217/zakharova-nazvala-shizofreniey-slova-kuleby-o-sozdatelyakh-rossii-1127043502.html

https://crimea.ria.ru/20230217/podpisat-chto-skazhut-medvedev--o-roli-zelenskogo-v-peregovorakh-s-rf-1127056393.html

https://crimea.ria.ru/20230217/glavnye-novosti-kryma-17-fevralya-1127060281.html

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