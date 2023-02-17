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Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине
Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине
Из Херсонской области запрещен вывоз зерновых без разрешительной документации, только после получения правильно оформленных бумаг продукция может следовать в... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T15:10
2023-02-17T15:10
эксклюзивы риа новости крым
владимир сальдо
херсонская область
сельское хозяйство
новые регионы россии
экономика
новости
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым. Из Херсонской области запрещен вывоз зерновых без разрешительной документации, только после получения правильно оформленных бумаг продукция может следовать в другие регионы страны. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.По словам Сальдо, эти меры не запрещают, а упорядочивают вывоз аграрной продукции. Они приняты для обеспечения продовольственной безопасности региона."Для предпринимателей, которые этим занимаются, лучше же будет, если все будет оформлено по закону. Провозят, платят налоги, создают условия для нового урожая", - отметил он.Что же касается аграрной спецтехники, то здесь введен тотальный запрет на вывоз. Техника не может покидать Херсонскую область и должна быть использована только на территории региона.Вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования запрещен до особого распоряжения. Военный комендант Херсонской области, совместно с представителями МВД и Росгвардии организует контроль за их перемещением через совместные блокпосты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Херсона из-за наличного расчета теряют в деньгах – Хуснуллин"Полосатые рейсы": арбузы c Украины отправятся в Крым и регионы РФВ Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
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РИА Новости Крым
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Сальдо: запрещен вывоз из Херсонской области сельхозтехники и зерна без документов
Врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо: запрещен вывоз из области сельхозтехники и зерна без документов
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владимир сальдо, херсонская область, сельское хозяйство, новые регионы россии, экономика, новости
Вывоз зерна и техники – Сальдо объяснил причину ограничений на Херсонщине

Сальдо: запрещен вывоз из Херсонской области сельхозтехники и зерна без документов

15:10 17.02.2023
 
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым. Из Херсонской области запрещен вывоз зерновых без разрешительной документации, только после получения правильно оформленных бумаг продукция может следовать в другие регионы страны. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Я подписал распоряжение, которым запрещено вывозить сельскохозяйственную продукцию без надлежаще оформленных документов. В целом же вывозить можно и нужно, потому что Херсонская область обеспечит высококачественными продуктами питания много регионов России, она всегда была ориентирована на экспорт. Поэтому запрет относится только к неоформленному правильным образом грузу", - пояснил он.
По словам Сальдо, эти меры не запрещают, а упорядочивают вывоз аграрной продукции. Они приняты для обеспечения продовольственной безопасности региона.
"Для предпринимателей, которые этим занимаются, лучше же будет, если все будет оформлено по закону. Провозят, платят налоги, создают условия для нового урожая", - отметил он.
Что же касается аграрной спецтехники, то здесь введен тотальный запрет на вывоз. Техника не может покидать Херсонскую область и должна быть использована только на территории региона.
"Введен полный запрет на вывоз с территории Херсонской области сельскохозяйственной техники и любой другой техники и оборудования. В этом вопросе у нас полное взаимопонимание с Крымом и Запорожской областью. Техника должна работать здесь", - подчеркнул Сальдо.
Вывоз с территории Херсонской области спецтехники, грузового автотранспорта и оборудования запрещен до особого распоряжения. Военный комендант Херсонской области, совместно с представителями МВД и Росгвардии организует контроль за их перемещением через совместные блокпосты.
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