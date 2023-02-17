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О чем говорил Зеленский в Мюнхене

О чем говорил Зеленский в Мюнхене - РИА Новости Крым, 17.02.2023

О чем говорил Зеленский в Мюнхене

Киев способен вернуть утраченные территории, в этом ему поможет западное вооружение, на поставки которого не должно быть табу. Об этом заявил президент Украины... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T20:23

2023-02-17T20:23

2023-02-17T20:23

владимир зеленский (президент украины)

украина

всу (вооруженные силы украины)

европейский союз

политика

нато

поставки западного оружия украине

мюнхенская конференция

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Киев способен вернуть утраченные территории, в этом ему поможет западное вооружение, на поставки которого не должно быть табу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.Он заявил, что на Украине способны "отклонить российские удары" и "защитить граждан от российских ракет".Также украинский лидер в очередной раз отметил, что альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО – нет."Нет альтернативы нашему единству", – сказал он, призвав страны не идти на уступки России."Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет", – сам же ответил Зеленский.Оружие без табуОн также заявил, что не должно быть табу на поставки вооружений Украине для поддержки ВСУ в противостоянии с Россией.В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте в ходе визита в Киев заявил, что не готов на данный момент обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию"."Я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил", – сказал Рютте, отметив, что "будут поставки и тренировки военнослужащих".Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Киев получи только половину обещанного батальона танков Leopard 2, так как больше пока альянс поставить не сможет. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать Украину Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации

украина

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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), европейский союз, политика, нато, поставки западного оружия украине, мюнхенская конференция, сво