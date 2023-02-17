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О чем говорил Зеленский в Мюнхене
О чем говорил Зеленский в Мюнхене - РИА Новости Крым, 17.02.2023
О чем говорил Зеленский в Мюнхене
Киев способен вернуть утраченные территории, в этом ему поможет западное вооружение, на поставки которого не должно быть табу. Об этом заявил президент Украины... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T20:23
2023-02-17T20:23
2023-02-17T20:23
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
европейский союз
политика
нато
поставки западного оружия украине
мюнхенская конференция
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Киев способен вернуть утраченные территории, в этом ему поможет западное вооружение, на поставки которого не должно быть табу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.Он заявил, что на Украине способны "отклонить российские удары" и "защитить граждан от российских ракет".Также украинский лидер в очередной раз отметил, что альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО – нет."Нет альтернативы нашему единству", – сказал он, призвав страны не идти на уступки России."Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет", – сам же ответил Зеленский.Оружие без табуОн также заявил, что не должно быть табу на поставки вооружений Украине для поддержки ВСУ в противостоянии с Россией.В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте в ходе визита в Киев заявил, что не готов на данный момент обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию"."Я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил", – сказал Рютте, отметив, что "будут поставки и тренировки военнослужащих".Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Киев получи только половину обещанного батальона танков Leopard 2, так как больше пока альянс поставить не сможет. Читайте также на РИА Новости Крым:Запад больше не может вооружать Украину Нечеловеческий цинизм: Захарова о призыве НАТО к Киеву экономить оружие470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации
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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), европейский союз, политика, нато, поставки западного оружия украине, мюнхенская конференция, сво
О чем говорил Зеленский в Мюнхене
Зеленский в Мюнхене: Киев вернет утраченные территории Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Киев способен вернуть утраченные территории, в этом ему поможет западное вооружение, на поставки которого не должно быть табу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене.
"Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство - именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации", – цитирует Зеленского РИА Новости.
Он заявил, что на Украине способны "отклонить российские удары" и "защитить граждан от российских ракет".
Также украинский лидер в очередной раз отметил, что альтернативы членству Украины в ЕС и НАТО – нет.
"Нет альтернативы нашему единству", – сказал он, призвав страны не идти на уступки России.
"Разве может Европа быть предметом компромисса? Нет", – сам же ответил Зеленский.
Оружие без табу
Он также заявил, что не должно быть табу на поставки вооружений Украине для поддержки ВСУ в противостоянии с Россией.
"Не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии, нашей Украины", – сказал он, добавив, что эту позицию разделяют и Нидерланды, которые вместе с Данией и Германией передадут Украине около 100 танков немецкого производства Leopard.
В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте в ходе визита в Киев заявил, что не готов на данный момент обсуждать с Зеленским "авиационную коалицию".
"Я не готов сейчас говорить на эту тему. То, что Нидерланды склоняются, чтобы поставить эти самолеты – да. Но дальше я об этом бы не говорил", – сказал Рютте, отметив, что "будут поставки и тренировки военнослужащих".
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на полях заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявил, что Киев получи только половину обещанного батальона танков
Leopard 2, так как больше пока альянс поставить не сможет.
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