https://crimea.ria.ru/20230202/glavnye-novosti-kryma-2-fevralya-1126747909.html

Главные новости Крыма: 2 февраля

Главные новости Крыма: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Главные новости Крыма: 2 февраля

Смертельный пожар в стройгородке трассы "Таврида". Задержания пособников терроризма в Крыму и Севастополе. Национализация имущества украинских банков. Новые... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T21:32

2023-02-02T21:32

2023-02-02T21:32

главное за день

новости крыма

крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

севастополь

пожар в строительном городке в севастополе

сергей аксенов

сша

владимир константинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126748286_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_46e5b64f9bcbd86f6df3aa311a94d6b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Смертельный пожар в стройгородке трассы "Таврида". Задержания пособников терроризма в Крыму и Севастополе. Национализация имущества украинских банков. Новые предупреждения крымским мэрам от Аксенова. Пентагон - о возможности захвата полуострова со стороны Украины. Штормовое предупреждение для полуострова.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия в стройгородке трассы "Таврида"В результате пожара в строительном городке в Севастополе погибли восемь человек, еще двое госпитализированы с ожогами.Возгорание в двухэтажном жилом строительном модуле в пригородном поселке Сахарная головка произошло в ночь на четверг. Огонь охватил порядка 200 "квадратов". На место происшествия оперативно выехали спасатели. К утру открытое горение было ликвидировано, а к 11 часам сотрудники МЧС полностью потушили пожар и завершили разбор конструкций. Здание выгорело полностью. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.По данным севастопольских властей, погибшие приехали на строительство трассы "Таврида" из разных регионов страны – Тверской области, Краснодарского края, Адыгеи.Крым национализирует имущество 12 украинских банковВласти Крыма национализируют имущество двенадцати украинских банков, сообщил спикер республиканского Госсовета Владимир Константинов. По его словам, в список попадают "Финансы и кредит", "Банк Форум", "Укрсиббанк", "Имэксбанк", "Пиреус Банк МКБ", "АБ "Экспресс - Банк", "Акционерный Проминвест банк", "Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", "Укрсоцбанк", "Государственный экспортно-импортный банк Украины", "Надра", "МТБ БАНК".В Пентагоне заявили о невозможности Украины захватить КрымУкраинские войска не смогут "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных представителя Пентагона на секретном брифинге для представителей профильного комитета Палаты представителей. Неясно, на чем именно базируется точка зрения американских военных. Тем не менее, минобороны США не верит, что Украина "имеет или скоро будет иметь возможность вытеснить российские войска с полуострова".Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов КрымаГлава Крыма Сергей Аксенов дал руководителям муниципалитетов 10 дней на исправление острых проблем и пригрозил взысканиями за невыполнение поставленных задач. На совещании по проблемным вопросам он отметил, что наиболее острая ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства сложилась в Керчи, Симферополе, Феодосии, Джанкое и Ялте.Задержания пособников терроризма в Крыму и СевастополеСотрудники ФСБ задержали двух жителей Крыма и Севастополя. Так, жителя Крыма подозревают в участии в деятельности запрещенного в России националистического батальона. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.Севастопольца задержали по подозрению в финансировании терроризма. Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований международной террористичекой организации ИГИЛ*.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииНа Крым обрушится снегопадВ пятницу, 3 февраля, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и осадков."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

https://crimea.ria.ru/20230202/tragediya-v-sevastopole-vse-o-chp-v-stroygorodke-trassy-tavrida-1126724009.html

https://crimea.ria.ru/20230202/udary--ne-tsel-ekspert-raskryl-smysl-postavok-oruzhiya-dlya-atak-na-krym-1126745337.html

https://crimea.ria.ru/20230202/v-feodosii-khotyat-pereimenovat-ukrainu-1126730355.html

крым

севастополь

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, севастополь, пожар в строительном городке в севастополе, сергей аксенов, сша, владимир константинов, украина