https://crimea.ria.ru/20230124/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-yanvarya-1126566607.html

Главные события и заявления дня: 24 января

Главные события и заявления дня: 24 января - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Главные события и заявления дня: 24 января

Пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией. Жесткий ответ России на враждебные действия Латвии. Герасимов о развитии армии и мобилизации в России. Вступит... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T21:56

2023-01-24T21:56

2023-01-24T21:56

главное за день

в мире

сво

латвия

владимир зеленский (президент украины)

украина

нато

мариуполь

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125026044_0:278:3043:1990_1920x0_80_0_0_9aa4c7d7154984d3be2f26facd73b790.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Пакт о ненападении между Украиной и Белоруссией. Жесткий ответ России на враждебные действия Латвии. Герасимов о развитии армии и мобилизации в России. Вступит ли Финляндия в НАТО. Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр. Почему Зеленский увольняет своих соратников. Новый глава Мариуполя. Взрыв возле школы в Бердянске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Бердянске возле школы прогремел мощный взрывВ Бердянске возле здания общеобразовательной школы №5 прогремел мощный взрыв. По данным члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, взорван автомобиль местной предпринимательницы Валентины Мамай.Женщина осталась жива, она получила легкую контузию.Рогов добавил, что мощность взрывчатки составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.Кто стал новым главой МариуполяГлавой администрации Мариуполя стал Олег Моргун, ранее занимавший должность руководителя Новоазовского района ДНР. Соответствующий указ подписал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин."Назначить Моргуна Олега Валерьевича главой администрации города Мариуполя. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в опубликованном на сайте главы ДНР документе.Такого еще не былоВ условиях, когда Запад использует Украину в гибридной войне против России, стремится расширить границы НАТО на восток за счет Финляндии и Швеции, Россия обязана гарантировать защиту государственного суверенитета, а для этого – реализовать план строительства и развития Вооруженных сил, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.В частности, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейского корпуса в Карелии.Также он высказался о мобилизации, отметив, что такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, а значит, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генеральному штабу потребовалось ввести в действие планы по проведению частичной мобилизации.Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузеПереговоры Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО нуждаются в паузе, считает глава финского МИД Пекка Хаависто.Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на проведение акции. Его действия осудили многие страны. А президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что после сожжения Корана Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО.Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать ДнепрВооруженные силы России пресекли попытку украинских военных форсировать реку Днепр в районе Новой Каховки. Уточняется, что ударом российской армии уничтожены три катера, шесть боевых машин пехоты и около 100 военнослужащих противника.По словам врио губернатора региона Владимир Сальдо, попытки украинских формирований форсировать Днепр и переправиться на подконтрольный России левый берег Херсонской области происходят регулярно и неизменно терпят неудачу. Он считает, что командиры отдают приказы форсировать Днепр просто потому, что им "нужна война".Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападенииКиев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не вступали в конфликт на Украине, заявил президент республики Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжается подготовка боевиков и экстремистов."Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", — цитирует Лукашенко информагентство Белта.Почему Зеленский увольняет своих соратниковЧереда кадровых перестановок в киевской верхушке может свидетельствовать о внутриукраинской клановой борьбе и соперничестве западных хозяев и кураторов киевского режима, считаю эксперты.Чем обусловлены кадровые чистки в украинской власти рядах ближайшего окружения Владимира Зеленского, а также высокопоставленных силовиков, военных и руководителей на местах – в материале Алексея Гончарова на сайте РИА Новости Крым.Россия готовит Латвии жесткий ответ В МИД РФ прокомментировали действия латвийских властей, заявивших о понижении уровня дипломатических отношений с Россией в порядке "балтийской солидарности"."Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными. Пресловутая "солидарность" Риги с другими странами Балтии прослеживается совсем в другом – в пещерной русофобии латвийского руководства и враждебном отношении ко всему, что связано с Россией. Налицо и желание угодить своим наиболее оголтелым "друзьям" за пределами страны", - заявили в МИД и отметили, что такое проявление недружественных шагов Риги никого не удивляет.

https://crimea.ria.ru/20230124/podryv-avto-v-berdyanske-vlasti-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshey-1126564715.html

https://crimea.ria.ru/20230124/dlya-chego-vsu-pytayutsya-forsirovat-dnepr--vrio-gubernatora-saldo-1126557180.html

https://crimea.ria.ru/20230124/bolshaya-chistka-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-soratnikov-1126555135.html

латвия

украина

мариуполь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, сво, латвия, владимир зеленский (президент украины), украина, нато, мариуполь, запорожская область, происшествия