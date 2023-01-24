https://crimea.ria.ru/20230124/podryv-avto-v-berdyanske-vlasti-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshey-1126564715.html

Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей

Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей

Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске, осталась жива. Женщина получила легкую контузию. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T19:49

2023-01-24T19:49

2023-01-24T19:50

запорожская область

происшествия

владимир рогов

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске, осталась жива. Женщина получила легкую контузию. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 24 января в Бердянске возле здания общеобразовательной школы был взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. В момент происшествия она находилась в машине.По его словам, Мамай уже получила всю необходимую медицинскую помощь.Рогов добавил, что мощность взрывчатки составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.По одной из версий, причиной покушения могла стать предпринимательская деятельность пострадавшей. Также прорабатываются другие версии.По словам представителя администрации, киевский режим не раз угрожал Валентине Мамай убийством за ее позицию в деле налаживания мирной жизни в Запорожской области. На Украине против нее возбуждено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20230124/v-berdyanske-vozle-shkoly-progremel-moschnyy-vzryv-chto-izvestno-1126560957.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, владимир рогов, новые регионы россии, общество, новости