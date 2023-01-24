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Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей
Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей
Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске, осталась жива. Женщина получила легкую контузию. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T19:49
2023-01-24T19:49
2023-01-24T19:50
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владимир рогов
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске, осталась жива. Женщина получила легкую контузию. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 24 января в Бердянске возле здания общеобразовательной школы был взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. В момент происшествия она находилась в машине.По его словам, Мамай уже получила всю необходимую медицинскую помощь.Рогов добавил, что мощность взрывчатки составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.По одной из версий, причиной покушения могла стать предпринимательская деятельность пострадавшей. Также прорабатываются другие версии.По словам представителя администрации, киевский режим не раз угрожал Валентине Мамай убийством за ее позицию в деле налаживания мирной жизни в Запорожской области. На Украине против нее возбуждено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20230124/v-berdyanske-vozle-shkoly-progremel-moschnyy-vzryv-chto-izvestno-1126560957.html
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запорожская область, происшествия, владимир рогов, новые регионы россии, общество, новости
Подрыв авто в Бердянске: власти рассказали о состоянии пострадавшей
Рогов: после подрыва автомобиля в Бердянске бизнесвумен получила легкую контузию
19:49 24.01.2023 (обновлено: 19:50 24.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Предприниматель Валентина Мамай, чей автомобиль сегодня был взорван в Бердянске, осталась жива. Женщина получила легкую контузию. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 24 января в Бердянске возле здания общеобразовательной школы был взорван автомобиль
ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай. В момент происшествия она находилась в машине.
"Самодельное взрывное устройство, с помощью которого сегодня в Бердянске был взорван автомобиль, было заложено под пассажирским сиденьем со стороны водителя. Только благодаря счастливой случайности находившаяся в авто женщина отделалась легкой контузией", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, Мамай уже получила всю необходимую медицинскую помощь.
Рогов добавил, что мощность взрывчатки составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
По одной из версий, причиной покушения могла стать предпринимательская деятельность пострадавшей. Также прорабатываются другие версии.
По словам представителя администрации, киевский режим не раз угрожал Валентине Мамай убийством за ее позицию в деле налаживания мирной жизни в Запорожской области. На Украине против нее возбуждено уголовное дело.