https://crimea.ria.ru/20230124/ukraina-predlozhila-belorussii-zaklyuchit-pakt-o-nenapadenii--lukashenko-1126553502.html

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко

Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не вступали в конфликт на Украине. Об этом заявил президент республики Александр... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T13:41

2023-01-24T13:41

2023-01-24T13:41

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

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украина

сво

политика

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не вступали в конфликт на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжается подготовка боевиков и экстремистов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на данный момент не располагает информацией об этом, поэтому не может прокомментировать слова президента Белоруссии о пакте."Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией", - сказал Песков.Белорусский лидер ранее сообщил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — порядка 23,5 тысяч человек, в том числе 17,2 тысячи из Украины и 3,7 тысячи — из Польши. Лукашенко неоднократно говорил, что Минск не хочет вступать в боевые действия на Украине и ни одного белорусского солдата там нет, однако страну пытаются втянуть в конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:Деградация ОБСЕ, обман Запада и украинский плацдарм: тезисы ЛавроваПесков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблемСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии

https://crimea.ria.ru/20221220/ekspert-raskryl-rol-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine--1126018365.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире, новости, украина, сво, политика, дмитрий песков