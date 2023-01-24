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Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко
Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко
Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не вступали в конфликт на Украине. Об этом заявил президент республики Александр... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T13:41
2023-01-24T13:41
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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новости
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сво
политика
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не вступали в конфликт на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.Он подчеркнул, что Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжается подготовка боевиков и экстремистов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на данный момент не располагает информацией об этом, поэтому не может прокомментировать слова президента Белоруссии о пакте."Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией", - сказал Песков.Белорусский лидер ранее сообщил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — порядка 23,5 тысяч человек, в том числе 17,2 тысячи из Украины и 3,7 тысячи — из Польши. Лукашенко неоднократно говорил, что Минск не хочет вступать в боевые действия на Украине и ни одного белорусского солдата там нет, однако страну пытаются втянуть в конфликт.Читайте также на РИА Новости Крым:Деградация ОБСЕ, обман Запада и украинский плацдарм: тезисы ЛавроваПесков: поставки танков из стран НАТО только добавят Украине проблемСтартовали совместные летно-тактические учения России и Белоруссии
https://crimea.ria.ru/20221220/ekspert-raskryl-rol-belorussii-v-spetsoperatsii-na-ukraine--1126018365.html
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, в мире, новости, украина, сво, политика, дмитрий песков
Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко

Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

13:41 24.01.2023
 
© РИА Новости . Evgeny Biyatov / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Evgeny Biyatov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Киев предлагал Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусские войска не вступали в конфликт на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что Запад "не отказался от своих планов касательно Белоруссии", а на Украине продолжается подготовка боевиков и экстремистов.
"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно", — цитирует Лукашенко информагентство Белта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что на данный момент не располагает информацией об этом, поэтому не может прокомментировать слова президента Белоруссии о пакте.
"Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией", - сказал Песков.
В Белоруссии усилили безопасность государственной границы, взяли под охрану мосты и железнодорожные пути.
20 декабря 2022, 19:49Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт раскрыл роль Белоруссии в спецоперации на Украине
Белорусский лидер ранее сообщил, что вблизи белорусской границы сосредоточена "группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины" — порядка 23,5 тысяч человек, в том числе 17,2 тысячи из Украины и 3,7 тысячи — из Польши. Лукашенко неоднократно говорил, что Минск не хочет вступать в боевые действия на Украине и ни одного белорусского солдата там нет, однако страну пытаются втянуть в конфликт.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияВ миреНовостиУкраинаСВОПолитикаДмитрий Песков
 
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