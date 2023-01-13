https://crimea.ria.ru/20230113/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-yanvarya-1126391908.html

Главные события и заявления дня: 13 января

Главные события и заявления дня: 13 января - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Главные события и заявления дня: 13 января

Освобождение Саледара. Отмена "политических" уголовных дел в новых регионах и подготовка центра реабилитации для раненых участников СВО – указы Путина. Старт... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T22:05

2023-01-13T22:05

2023-01-13T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Освобождение Саледара. Отмена "политических" уголовных дел в новых регионах и подготовка центра реабилитации для раненых участников СВО – указы Путина. Старт разработки вакцины от "кракена" в России. Лишение имущества оскорбляющих страну россиян: предложение Госдумы, поддержка от Крыма и реакция Кремля.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработкеУченые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена".Об обнаружении первого в стране случая нового штамма COVID "кракена" стало известно в четверг утром. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует. Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.Как в России поступят с имуществом оскорбляющих страну россиянПредседатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на конфискации имущества у россиян, которые выехали за границу и оттуда оскорбляют Россию и ее жителей, поддерживая нацистов. Он отметил, что находясь за границей, эти люди сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и при этом "позволяют себе публично лить грязь на Россию, чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться".Инициативу поддержали в Крыму, а введение таких ограничений в Кремле сравнили с открытием ящика Пандоры."Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна. Но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные – они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами", – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Соледар полностью освобожден – заявление МинобороныРоссийские военнослужащие завершили освобождение Соледара в Донецкой Народной Республике вечером 12 января. В Минобороны отметили, что город имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Так, установление контроля над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские войска.В России появится центр реабилитации раненых в СВОПо поручению президента России Владимира Путина в России появится центр реабилитации для раненых участников спецоперации, а также система сопровождения бойцов и их семей."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе ее проведения был нанесен ущерб", – сказано в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионахУголовные дела по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов России будут аннулированы. Соответствующее поручение президента России Владимира путина опубликовано на сайте Кремля.Еще одним пунктом Госдуме РФ совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рекомендовано рассмотреть предложения СПЧ об уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении россиян за рубежом. При необходимости такие изменения внесут в законодательство России.

https://crimea.ria.ru/20230113/poteri-vsu-za-sutki-khroniki-spetsoperatsii-1126386044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, в мире, новости, политика, сво, владимир путин (политик)