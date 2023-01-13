https://crimea.ria.ru/20230113/putin-otmenyaet-politicheskie-ugolovnye-dela-v-novykh-regionakh-1126389423.html

Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах

Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах

Уголовные дела по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов России будут аннулированы. Соответствующее поручение президента России Владимира... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T16:27

2023-01-13T16:27

2023-01-13T16:27

владимир путин (политик)

новые регионы россии

россия

украина

общество

политика

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Уголовные дела по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов России будут аннулированы. Соответствующее поручение президента России Владимира путина опубликовано на сайте Кремля. Отмена "политических" дел"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", – говорится в поручении по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Ответственность за исполнение поручения возлагается на глав Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД и Верховного суда России. Доложить о ходе реализации поручения поручено до 1 мая 2023 года.Другие порученияЕще один пунктом Госдуме РФ совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рекомендовано рассмотреть предложения СПЧ об уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении россиян за рубежом. При необходимости такие изменения внесут в законодательство России.Кроме того, в перечне поручений президента – обеспечение соблюдения законных и обоснованных сроков расследования уголовных дел в России: если в установленные сроки следствие объективно не может быть завершено, мера пресечения подследственным должна быть изменена. Также Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиянВ МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиянДемократия в современном мире - оценка политолога

новые регионы россии

россия

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новые регионы россии, россия, украина, общество, политика, закон и право