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Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах - РИА Новости Крым, 13.01.2023
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Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах
Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах
Уголовные дела по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов России будут аннулированы. Соответствующее поручение президента России Владимира... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T16:27
2023-01-13T16:27
владимир путин (политик)
новые регионы россии
россия
украина
общество
политика
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Уголовные дела по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов России будут аннулированы. Соответствующее поручение президента России Владимира путина опубликовано на сайте Кремля. Отмена "политических" дел"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", – говорится в поручении по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Ответственность за исполнение поручения возлагается на глав Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД и Верховного суда России. Доложить о ходе реализации поручения поручено до 1 мая 2023 года.Другие порученияЕще один пунктом Госдуме РФ совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рекомендовано рассмотреть предложения СПЧ об уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении россиян за рубежом. При необходимости такие изменения внесут в законодательство России.Кроме того, в перечне поручений президента – обеспечение соблюдения законных и обоснованных сроков расследования уголовных дел в России: если в установленные сроки следствие объективно не может быть завершено, мера пресечения подследственным должна быть изменена. Также Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин предложил лишать имущества оскорбляющих страну россиянВ МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиянДемократия в современном мире - оценка политолога
новые регионы россии
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владимир путин (политик), новые регионы россии, россия, украина, общество, политика, закон и право
Путин отменяет "политические" уголовные дела в новых регионах

Путин поручил аннулировать "политические" уголовные дела жителей новых регионов

16:27 13.01.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Уголовные дела по политическим мотивам в отношении жителей новых регионов России будут аннулированы. Соответствующее поручение президента России Владимира путина опубликовано на сайте Кремля.

Отмена "политических" дел

"Принять меры по аннулированию правовых последствий привлечения к уголовной ответственности по политическим мотивам граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, за совершение преступлений, предусмотренных уголовным законодательством Украины", – говорится в поручении по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ответственность за исполнение поручения возлагается на глав Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МВД и Верховного суда России. Доложить о ходе реализации поручения поручено до 1 мая 2023 года.

Другие поручения

Еще один пунктом Госдуме РФ совместно с Генпрокуратурой и Следственным комитетом рекомендовано рассмотреть предложения СПЧ об уголовной ответственности за призывы к дискриминации или дискриминационные действия в отношении россиян за рубежом. При необходимости такие изменения внесут в законодательство России.
Кроме того, в перечне поручений президента – обеспечение соблюдения законных и обоснованных сроков расследования уголовных дел в России: если в установленные сроки следствие объективно не может быть завершено, мера пресечения подследственным должна быть изменена. Также Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях.
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