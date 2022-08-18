В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
МИД РФ: Москва не оставит без ответа шаги ЕС по визовой дискриминации россиян
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОформление и выдача биометрических заграничных паспортов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва в ближайшее время примет ответные меры на шаги стран Евросоюза по визовой дискриминации граждан России, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах Европейского Союза, инициированной прибалтийскими странами. Подобные решения являются свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения… Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", – сказал представитель ведомства.
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Россия также не исключает, что на уровне ЕС может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Это решение также не останется без ответа.
"Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю – эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете", – отметил Нечаев.
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Ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.