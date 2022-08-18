https://crimea.ria.ru/20220818/v-mid-rf-poobeschali-otvetit-na-vizovuyu-diskriminatsiyu-rossiyan-1124210220.html

В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян

В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян - РИА Новости Крым, 18.08.2022

В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян

Москва в ближайшее время примет ответные меры на шаги стран Евросоюза по визовой дискриминации граждан России, заявил замдиректора департамента информации и... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T16:03

2022-08-18T16:03

2022-08-18T16:03

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

европейский союз

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва в ближайшее время примет ответные меры на шаги стран Евросоюза по визовой дискриминации граждан России, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах Европейского Союза, инициированной прибалтийскими странами. Подобные решения являются свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения… Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", – сказал представитель ведомства.Россия также не исключает, что на уровне ЕС может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Это решение также не останется без ответа.Ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.

https://crimea.ria.ru/20220816/pochemu-es-ne-reshitsya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam--ekspert-1124172517.html

https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, европейский союз, российская федерация (россия, рф)