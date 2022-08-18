Рейтинг@Mail.ru
В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220818/v-mid-rf-poobeschali-otvetit-na-vizovuyu-diskriminatsiyu-rossiyan-1124210220.html
В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян - РИА Новости Крым, 18.08.2022
В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
Москва в ближайшее время примет ответные меры на шаги стран Евросоюза по визовой дискриминации граждан России, заявил замдиректора департамента информации и... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T16:03
2022-08-18T16:03
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
европейский союз
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110070/41/1100704196_0:14:3012:1708_1920x0_80_0_0_e4a224418ab0b97c6b68dbfba4df54fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва в ближайшее время примет ответные меры на шаги стран Евросоюза по визовой дискриминации граждан России, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев."Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах Европейского Союза, инициированной прибалтийскими странами. Подобные решения являются свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения… Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", – сказал представитель ведомства.Россия также не исключает, что на уровне ЕС может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Это решение также не останется без ответа.Ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.
https://crimea.ria.ru/20220816/pochemu-es-ne-reshitsya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam--ekspert-1124172517.html
https://crimea.ria.ru/20220805/latviya-i-bolgariya-ostanovili-vydachu-viz-rossiyanam-1124079588.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110070/41/1100704196_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_837d65e9df50e68f0e3a63e6cd72c9be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, европейский союз, российская федерация (россия, рф)
В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян

МИД РФ: Москва не оставит без ответа шаги ЕС по визовой дискриминации россиян

16:03 18.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОформление и выдача биометрических заграничных паспортов
Оформление и выдача биометрических заграничных паспортов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва в ближайшее время примет ответные меры на шаги стран Евросоюза по визовой дискриминации граждан России, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Решение финских властей ограничить прием от граждан России заявлений на получение виз в Финляндию всецело укладывается в русло очередной русофобской кампании в отдельных государствах Европейского Союза, инициированной прибалтийскими странами. Подобные решения являются свидетельством политически мотивированной дискриминации россиян по признаку национального происхождения… Эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны", – сказал представитель ведомства.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 07:59
Почему ЕС не решится прекратить выдачу виз россиянам – эксперт
Россия также не исключает, что на уровне ЕС может быть принято решение о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам. Это решение также не останется без ответа.
"Не можем исключать полноформатного принятия подобных дискриминационных решений как на уровне ЕС, так и со стороны отдельных государств, даже в отсутствие общеевропейского консенсуса. Еще раз повторю – эти шаги не останутся без должной реакции российской стороны. О них вы скоро узнаете", – отметил Нечаев.
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 20:01
Латвия и Болгария остановили выдачу виз россиянам
Ранее в правительстве Финляндии заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России – до 500 в день, при этом 20% всего времени зарезервируют для туристов и 80% – для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)В миреЕвропейский СоюзРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:15Когда Москва может задействовать силы ядерного реагирования – МИД России
17:01Музей обороны Севастополя реконструируют за счет государства
16:57Ливни подтопили два населенных пункта в Черноморском районе
16:54США и Европа покрывают обстрелы Запорожской АЭС – МИД России
16:17Ялта снова тонет – за три часа выпало почти две месячные нормы осадков
16:03В МИД РФ пообещали ответить на визовую дискриминацию россиян
15:51В Севастополе на трассе "Таврида" усилен контроль за автомобилями
15:42Правительство Запорожской области пополнили управленцами из России
15:36В Крыму объяснили появление столба дыма на западе полуострова
15:27К чему приведет остановка Запорожской АЭС — профессор-ядерщик
15:14В МИД РФ ответили на предложение демилитаризовать зону возле ЗАЭС
14:52В Крыму банда браконьеров добывала краснокнижную рыбу
14:40В Херсонской области назначены новые управленцы из России
14:32Изменена схема движения по "Тавриде" возле Симферополя
13:56Зона отчуждения и обвинение РФ — МО обозначило цели провокации на ЗАЭС
13:21Эксперт оценил перспективу возвращения Запорожской АЭС под контроль Киева
13:10Украинки с 1 октября должны встать на воинский учет
12:57Землю накрыл магнитный шторм, впереди еще четыре бури
12:46В Крыму будут судить адвоката за обман клиента на 200 тысяч рублей
12:38В Минобороны РФ спрогнозировали возможные последствия аварии на ЗАЭС
Лента новостейМолния