https://crimea.ria.ru/20220919/demokratiya-v-sovremennom-mire---otsenka-politologa-1124521637.html
Демократия в современном мире - оценка политолога
Демократия в современном мире - оценка политолога - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Демократия в современном мире - оценка политолога
В современном мире демократии не существует, а страны, привыкшие называть себя главными демократическими государствами мира, используют этот термин для... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-19T07:04
2022-09-19T07:04
2022-09-18T17:07
радио "спутник в крыму"
политика
мнения
наталья киселева
форго
сша
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В современном мире демократии не существует, а страны, привыкшие называть себя главными демократическими государствами мира, используют этот термин для манипуляции сознанием масс внутри своих стран и в больших геополитических играх. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.По ее мнению, сам термин "демократия" придуман для манипуляции сознанием масс внутри государств, а в мировом масштабе это инструмент для разделения стран на "демократические" и "не демократические". Последние, после объявления таковыми, получают самые страшные сценарии, которые США и их "демократические" сателлиты разворачивают в их границах для достижения своих целей. При этом обеспечение прав и свобод граждан таких стран не заботит даже профильные международные организации."О какой демократии может идти речь, если у ООН есть декларация о демократии, где прежде всего говорится о правах и свободах граждан. Из этого списка, если смотреть постатейно, я не нашла ни одного права или свободы, которые защищались бы ООН в современное время. Давайте возьмем близкий нам исторически и географически пример – Украину. Есть права этнических и языковых меньшинств. Когда на Украине началась откровенная дискриминация, ООН должным образом не отреагировала. Право на жизнь – когда на Украине начали убивать людей по этническому и языковому признаку, ООН тоже не отреагировала. ООН не отреагировала на главное: когда нацистские нелюди решили, что русскоязычные граждане – не люди. Более того, ООН откровенно поддержала нацисткий режим. А в таком режиме не может быть прав и свобод, это невозможно", - подчеркнула политолог.Отдельно она выделила жесточайшую западную цензуру в СМИ, которая тоже является инструментом формирования выгодной для западных правителей картины мира."Поэтому все это только обертка от конфеты, которая давно испортилась. Да, собственно, и в начале конфетой не была. Это всегда была идея о власти меньшинства", - убеждена Киселева.При этом отдельные демократические элементы все же работают, отметила она. Это выборы. Впрочем, и они далеко не везде являются прямыми, как, например, в США, где президента выбирают не граждане страны, а коллегия выборщиков.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, мнения, наталья киселева, форго, сша, оон
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым.
В современном мире демократии не существует, а страны, привыкшие называть себя главными демократическими государствами мира, используют этот термин для манипуляции сознанием масс внутри своих стран и в больших геополитических играх. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразила руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
"Я считаю, демократии не существует. США, присвоившие себе звание самого главного демократического государства, якобы несут свои "демократические принципы" в другие государства, причем огнем и мечем. Но отцы этой американской демократии и с самого начала не говорили о власти народа, если мы посмотрим первичные документы и все, что предшествовало появлению Америки – там речи об это не идет. Там идет речь о власти лучших. По сути, о власти сильных и богатых. И собственно, так все так и осталось", - говорит Киселева.
По ее мнению, сам термин "демократия" придуман для манипуляции сознанием масс внутри государств, а в мировом масштабе это инструмент для разделения стран на "демократические" и "не демократические". Последние, после объявления таковыми, получают самые страшные сценарии, которые США и их "демократические" сателлиты разворачивают в их границах для достижения своих целей. При этом обеспечение прав и свобод граждан таких стран не заботит даже профильные международные организации.
"О какой демократии может идти речь, если у ООН есть декларация о демократии, где прежде всего говорится о правах и свободах граждан. Из этого списка, если смотреть постатейно, я не нашла ни одного права или свободы, которые защищались бы ООН в современное время. Давайте возьмем близкий нам исторически и географически пример – Украину. Есть права этнических и языковых меньшинств. Когда на Украине началась откровенная дискриминация, ООН должным образом не отреагировала. Право на жизнь – когда на Украине начали убивать людей по этническому и языковому признаку, ООН тоже не отреагировала. ООН не отреагировала на главное: когда нацистские нелюди решили, что русскоязычные граждане – не люди. Более того, ООН откровенно поддержала нацисткий режим. А в таком режиме не может быть прав и свобод, это невозможно", - подчеркнула политолог.
Отдельно она выделила жесточайшую западную цензуру в СМИ, которая тоже является инструментом формирования выгодной для западных правителей картины мира.
"Поэтому все это только обертка от конфеты, которая давно испортилась. Да, собственно, и в начале конфетой не была. Это всегда была идея о власти меньшинства", - убеждена Киселева.
При этом отдельные демократические элементы все же работают, отметила она. Это выборы. Впрочем, и они далеко не везде являются прямыми, как, например, в США, где президента выбирают не граждане страны, а коллегия выборщиков.