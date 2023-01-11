https://crimea.ria.ru/20230111/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-11-yanvarya-1126350853.html

Главные события и заявления дня: 11 января

Главные события и заявления дня: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Главные события и заявления дня: 11 января

Путин назвал шесть приоритетных направлений для России. Шойгу назначил нового командующего группировкой войск в СВО. ЧВК "Вагнер" взяли Соледар под контроль... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T21:56

2023-01-11T21:56

2023-01-11T21:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Путин назвал шесть приоритетных направлений для России. Шойгу назначил нового командующего группировкой войск в СВО. ЧВК "Вагнер" взяли Соледар под контроль. Украина потеряла штурмовик Су-25, гаубицы иностранного производства и сотни военных на трех направлениях. Мария Захарова пристыдила Совет по правам человека ООН за отсутствие реакции на задержание в Латвии журналиста Марата Касема. Для новых территорий России установлен МРОТ и средний прожиточный минимум. Росздравнадзор подтвердил возможность задержки доставки лекарств в аптеки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Владимира Путина в ходе совещания с правительствомПрезидент России Владимир Путин назвал основные приоритетные направления для дальнейшего развития страны. В первую очередь это расширение внешнеэкономических связей и выстраивание новых логистических коридоров. Повышение темпов строительства дорожной инфраструктуры и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Третьей целью президент назвал увеличение технологических возможностей экономики, открытие производств и создание рабочих мест. Четвертой – укрепление финансового суверенитета страны.Также российский лидер отметил, что "с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник". По его словам, это результат сплоченности россиян и слаженной работы правительства.Назначение нового командующего СВОНачальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назначен командующим объединенной группировкой войск в рамках специальной военной операции на Украине."11 января 2023 года министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу произведены новые назначения руководства специальной военной операцией. Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Взятие Соледара бойцами ЧВК "Вагнер"Подразделения частной военной компании "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара Донецкой Народной Республики. Ожесточенные бои за город шли последние несколько дней.По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это открывает российским силам перспективы для освобождения Артемовска и наступления на Северск, Краматорск и Славянск.Сводка от Минобороны РФ за суткиУкраинская армия несет значительные потери в живой силе и технике на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Красно-Лиманском направлении артиллеристы и ударная авиация России поразили две десантно-штурмовые и одну воздушно-десантную бригаду ВСУ. В районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки уничтожены две гаубицы Д-30 и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика". Кроме того, украинские боевики лишились пусковой установки РСЗО "Ураган", американской артиллерийской системы М777, двух самоходных пушек 2С7 "Пион" и буксируемой гаубицы Д-20. Возле Артемовска и Дзержинска разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Мария Захарова о задержании Марата Касема"Стыдно, что тема преследования журналиста за его профессиональную деятельность, его арест, задержание, неоднократные допросы и так далее не является постоянной темой повестки дня Совета по правам человека ООН. Значит, что-то там не так", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Дипломат заверила, что тема задержания Касема будет постоянно подниматься российскими представителями в международных организациях, "во всех специализированных институтах".МРОТ и прожиточный минимум для новых субъектов РоссииРазмер среднего прожиточного минимума с 1 января 2023 года в Донецкой и Луганской Народных республиках составит 11 200 рублей, в Херсонской и Запорожской областях – 11 644 рублей ориентировочно, об этом по результатам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, определен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) для жителей новых территорий страны.Росздравнадзор о ситуации с препаратами в аптекахВ Росздравнадзоре сообщили о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем."В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.

https://crimea.ria.ru/20230111/krupneyshie-za-pyatiletku-na-solntse-fiksiruyut-moschnye-vspyshki-1126341115.html

https://crimea.ria.ru/20230111/advokat-tomas-ukazal-na-opasnost-i-absurdnost-obvineniya-marata-kasema-1126350473.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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