https://crimea.ria.ru/20230111/aviatsiya-rossii-sbila-ukrainskiy-shturmovik-i-unichtozhila-gvozdiki-1126342384.html

Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО

Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО

Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T14:10

2023-01-11T14:10

2023-01-11T14:12

сво

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны.Кроме того, за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 в районе Харьковской области и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР.По данным Минобороны, украинские боевики также лишились пусковой установки РСЗО "Ураган", американской артиллерийской системы М777, двух самоходных пушек 2С7 "Пион" и буксируемой гаубицы Д-20. Возле Артемовска и Дзержинска разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Всего с начала спецоперации уничтожены 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНРРоссийские военные блокировали Соледар с севера и югаБойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР

https://crimea.ria.ru/20230111/boytsy-chvk-vagner-vzyali-pod-kontrol-vsyu-territoriyu-soledara--prigozhin-1126335835.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости