https://crimea.ria.ru/20230111/aviatsiya-rossii-sbila-ukrainskiy-shturmovik-i-unichtozhila-gvozdiki-1126342384.html
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T14:10
2023-01-11T14:10
2023-01-11T14:12
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513216_0:65:3135:1828_1920x0_80_0_0_fa81826c337da65dd10d6dfc6fa000ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны.Кроме того, за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 в районе Харьковской области и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР.По данным Минобороны, украинские боевики также лишились пусковой установки РСЗО "Ураган", американской артиллерийской системы М777, двух самоходных пушек 2С7 "Пион" и буксируемой гаубицы Д-20. Возле Артемовска и Дзержинска разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Всего с начала спецоперации уничтожены 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНРРоссийские военные блокировали Соледар с севера и югаБойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
https://crimea.ria.ru/20230111/boytsy-chvk-vagner-vzyali-pod-kontrol-vsyu-territoriyu-soledara--prigozhin-1126335835.html
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0f/1124513216_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_d7d73b84a71824c5862ca274631b33af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
Минобороны: российские военные летчики сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР
14:10 11.01.2023 (обновлено: 14:12 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны.
Кроме того, за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 в районе Харьковской области и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР.
По данным Минобороны, украинские боевики также лишились пусковой установки РСЗО "Ураган", американской артиллерийской системы М777, двух самоходных пушек 2С7 "Пион" и буксируемой гаубицы Д-20. Возле Артемовска и Дзержинска разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сбита американская противорадиолокационная ракета HARM", - добавили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожены 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: