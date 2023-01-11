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Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T14:10
2023-01-11T14:12
сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны.Кроме того, за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 в районе Харьковской области и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР.По данным Минобороны, украинские боевики также лишились пусковой установки РСЗО "Ураган", американской артиллерийской системы М777, двух самоходных пушек 2С7 "Пион" и буксируемой гаубицы Д-20. Возле Артемовска и Дзержинска разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.Всего с начала спецоперации уничтожены 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНРРоссийские военные блокировали Соледар с севера и югаБойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
https://crimea.ria.ru/20230111/boytsy-chvk-vagner-vzyali-pod-kontrol-vsyu-territoriyu-soledara--prigozhin-1126335835.html
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Новости
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сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости
Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО

Минобороны: российские военные летчики сбили украинский штурмовик Су-25 в ДНР

14:10 11.01.2023 (обновлено: 14:12 11.01.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИстребители Су-35 в зоне спецоперации
Истребители Су-35 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил России в районе Попова Яра в ДНР сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в среду в Минобороны.
Кроме того, за сутки уничтожены две гаубицы Д-30 в районе Харьковской области и самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" в ДНР.
По данным Минобороны, украинские боевики также лишились пусковой установки РСЗО "Ураган", американской артиллерийской системы М777, двух самоходных пушек 2С7 "Пион" и буксируемой гаубицы Д-20. Возле Артемовска и Дзержинска разбиты радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36.
Автомат бойца артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
09:45
Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата. Перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", сбита американская противорадиолокационная ракета HARM", - добавили в оборонном ведомстве.
Всего с начала спецоперации уничтожены 371 самолет, 200 вертолетов, 2 868 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 473 танка и других боевых бронированных машин, 976 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 809 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 006 единиц специальной военной автомобильной техники.
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СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьНовости
 
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