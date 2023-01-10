https://crimea.ria.ru/20230110/rossiyskie-letchiki-sbili-tri-ukrainskikh-shturmovika-v-dnr-1126323317.html

Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР

Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР

Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции сбили за сутки три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщили во... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T14:46

2023-01-10T14:46

2023-01-10T14:47

сво

министерство обороны рф

украина

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции сбили за сутки три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны.Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках.Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 370 украинских самолетов, 200 вертолетов и 2 866 дронов противника. Также поражены 400 зенитных ракетных комплексов, 7 465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 802 орудия полевой артиллерии и минометов и 7 992 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФВоенный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать ДнепрВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине

https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html

украина

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)