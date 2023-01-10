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Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР
Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР
Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции сбили за сутки три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщили во... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T14:46
2023-01-10T14:47
сво
министерство обороны рф
украина
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции сбили за сутки три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны.Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках.Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 370 украинских самолетов, 200 вертолетов и 2 866 дронов противника. Также поражены 400 зенитных ракетных комплексов, 7 465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 802 орудия полевой артиллерии и минометов и 7 992 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу заявил о расширении арсенала современных ударных средств ВС РФВоенный эксперт оценил шансы ВСУ форсировать ДнепрВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
https://crimea.ria.ru/20230108/operatsiya-vozmezdiya-armiya-rossii-nanesla-sokrushitelnyy-udar-po-vsu-1126297675.html
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4.7
96
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сво, министерство обороны рф, украина, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские летчики сбили три украинских штурмовика в ДНР

Минобороны: авиация России сбила три украинских штурмовика Су-25 в ДНР

14:46 10.01.2023 (обновлено: 14:47 10.01.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинобороны: авиация России сбила три украинских штурмовика Су-25 в ДНР
Минобороны: авиация России сбила три украинских штурмовика Су-25 в ДНР - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы России в ходе специальной военной операции сбили за сутки три украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщили во вторник в Минобороны.
"Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке ведомства.
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Также средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках.
Всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 370 украинских самолетов, 200 вертолетов и 2 866 дронов противника. Также поражены 400 зенитных ракетных комплексов, 7 465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 802 орудия полевой артиллерии и минометов и 7 992 единицы специальной военной автомобильной техники.
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СВОМинистерство обороны РФУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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