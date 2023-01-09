Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230109/vs-rossii-unichtozhili-voennuyu-tekhniku-ssha-i-polshi-na-ukraine-1126309332.html
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2023
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:23
2023-01-09T15:23
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
сша
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в Минобороны России.Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.Кроме того, в районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников и перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20230109/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-1126309212.html
https://crimea.ria.ru/20230109/sotni-pogibshikh-boevikov-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126308797.html
украина
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
сша
польша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_95:0:930:626_1920x0_80_0_0_0d0d2e3f539fd052442e9fcc3d20e6a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, донецкая народная республика (днр), запорожская область, луганская народная республика (лнр), сша, польша
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине

МО: ВС России уничтожили военную технику польского и американского производства на Украине

15:23 09.01.2023
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — говорится в сообщении.

Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.
Боеприпасы, обнаруженные Росгвардией в Херсонской и Запорожской областях
15:16
Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
Кроме того, в районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30.
Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников и перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
15:12
Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
Армия и флотМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)СВОУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)СШАПольша
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
15:16Российские войска уничтожили три склада боеприпасов ВСУ
15:12Сотни погибших боевиков: названы потери ВСУ за сутки боев в Донбассе
15:05В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
14:13Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
13:51В Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулы
13:46Ждать ли в России новую волну мобилизации – ответ Кремля
13:38В Кремле ответили на вопрос о помиловании заключенных-участников СВО
13:35На Украине заявили об аварийных отключениях электричества
13:29Киркоров ответил Зеленскому на попадание в санкционный список Киева
13:19Где в Крыму не будет воды 9 января – адреса
12:55На трассе Ялта-Севастополь иномарка врезалась в экскаватор
12:46Названо количество оставшихся в России иностранных компаний
12:33В Крыму две машины с людьми слетели в кювет
12:16Украинские боевики массово бегут из Соледара
11:48Двухдневный шторм накроет Крым
11:42Очередь на паром: сколько машин сейчас ждут переправы в Крым
11:31В пять муниципалитетов Крыма поступили сообщения о минировании
11:06В Феодосии и Керчи "заминировали" сады, школы, больницы и здания мэрий
10:56Керченская переправа 9 января: как курсируют паромы и что с погодой
Лента новостейМолния