https://crimea.ria.ru/20230109/vs-rossii-unichtozhili-voennuyu-tekhniku-ssha-i-polshi-na-ukraine-1126309332.html

ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине

ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2023

ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине

Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T15:23

2023-01-09T15:23

2023-01-09T15:23

армия и флот

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

сша

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в Минобороны России.Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.Кроме того, в районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников и перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20230109/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-1126309212.html

https://crimea.ria.ru/20230109/sotni-pogibshikh-boevikov-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126308797.html

украина

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

сша

польша

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, донецкая народная республика (днр), запорожская область, луганская народная республика (лнр), сша, польша