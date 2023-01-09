https://crimea.ria.ru/20230109/vs-rossii-unichtozhili-voennuyu-tekhniku-ssha-i-polshi-na-ukraine-1126309332.html
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине - РИА Новости Крым, 09.01.2023
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:23
2023-01-09T15:23
2023-01-09T15:23
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
сво
украина
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
луганская народная республика (лнр)
сша
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ в ходе проведения спецоперации за сутки уничтожили пять единиц военной техники производства США и Польши, сообщили в понедельник в Минобороны России.Также в районе населенного пункта Ивановка Луганской Народной Республики на огневой позиции уничтожена артиллерийская система М777 производства США.Кроме того, в районах населенных пунктов Звановка и Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы "Акация", а также гаубица Д-30.Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили восемь украинских беспилотников и перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20230109/rossiyskie-voyska-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-1126309212.html
https://crimea.ria.ru/20230109/sotni-pogibshikh-boevikov-nazvany-poteri-vsu-za-sutki-boev-v-donbasse-1126308797.html
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донецкая народная республика (днр)
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армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), сво, украина, донецкая народная республика (днр), запорожская область, луганская народная республика (лнр), сша, польша
ВС России уничтожили военную технику США и Польши на Украине
МО: ВС России уничтожили военную технику польского и американского производства на Украине