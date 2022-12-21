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Главные события и заявления дня: 21 декабря

Главные события и заявления дня: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Главные события и заявления дня: 21 декабря

Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии. На юге России открыта дорога в Крым. Минобороны предлагает повысить призывной возраст. В Ростовской... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T21:59

2022-12-21T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Госдума приняла закон о пожизненном заключении за диверсии. На юге России открыта дорога в Крым. Минобороны предлагает повысить призывной возраст. В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур. Состоялась расширенная коллегия Минобороны РФ с участием Владимира Путина.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Пожизненное за диверсииГосдума на пленарном заседании в среду приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную деятельность. При этом отмечается, что лицо, добровольно прекратившее участие в диверсионном сообществе и сообщившее о его существовании, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.Новая дорога в КрымПремьер-министр Михаил Мишустин открыл движение по северному обходу Анапы на юге России, который объединит трассу М-4 "Дон" и Крымский мост. Участок протяженностью 13,5 км спроектирован в обход густонаселенных районов.Минобороны хочет увеличить возраст призывниковМинистр обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет. Также министр предложил обеспечить призывникам возможность с первого дня заключать контракты о прохождении военной службы.В Ростовской области новые ограниченияВласти Ростовской области ввели ограничения для большегрузного транспорта, а также запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Запрет не коснется спецтранспорта, идущих в Крым фур, а также большегрузов, задействованных в восстановлении новых субъектов России и перевозящих грузы для создания фортификационных сооружений.Коллегия Минобороны: важные заявленияВ среду президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Главными темами стали: безопасность новых субъектов РФ, расширение боевых возможностей, проблемы мобилизации и цели ударов по объектам на Украине.

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