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В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур
В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур - РИА Новости Крым, 21.12.2022
В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур
Власти Ростовской области ввели ограничения для большегрузного транспорта, а также запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T16:42
2022-12-21T16:42
2022-12-21T16:42
ростов-на-дону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Власти Ростовской области ввели ограничения для большегрузного транспорта, а также запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Кроме того, вводится ограничение на выезд из области через пункт пропуска "Весело-Вознесенский" для грузовиков грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Запрет не коснется спецтранспорта, идущих в Крым фур, а также большегрузов, задействованных в восстановлении новых субъектов России и перевозящих грузы для создания фортификационных сооружений.Также власти ограничили въезд в Ростов-на-Дону фур грузоподъемностью свыше 12 тонн. Исключение – грузовиков с пунктом прибытия Ростов-на-Дону.В августе власти Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростов-на-дону, транспорт, общество, новости, крым
В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур
Власти Ростовской области запретили использовать БПЛА и ввели ограничения для большегрузов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Власти Ростовской области ввели ограничения для большегрузного транспорта, а также запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Вынуждены принять в Ростовской области ограничительные меры в сфере транспорта… С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников, исключение – для ряда государственных ведомств", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, вводится ограничение на выезд из области через пункт пропуска "Весело-Вознесенский" для грузовиков грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Запрет не коснется спецтранспорта, идущих в Крым фур, а также большегрузов, задействованных в восстановлении новых субъектов России и перевозящих грузы для создания фортификационных сооружений.
Также власти ограничили въезд в Ростов-на-Дону фур грузоподъемностью свыше 12 тонн. Исключение – грузовиков с пунктом прибытия Ростов-на-Дону.
"Ограничения вводятся, чтобы убрать транзит большегрузов через и без того загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весело-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска – Матвеево-Курган и Куйбышево", — пояснил Голубев.