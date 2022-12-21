https://crimea.ria.ru/20221221/v-rostovskoy-oblasti-zapretili-drony-i-vveli-ogranicheniya-dlya-fur-1126061713.html

В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур

В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур - РИА Новости Крым, 21.12.2022

В Ростовской области запретили дроны и ввели ограничения для фур

Власти Ростовской области ввели ограничения для большегрузного транспорта, а также запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T16:42

2022-12-21T16:42

2022-12-21T16:42

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Власти Ростовской области ввели ограничения для большегрузного транспорта, а также запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.Кроме того, вводится ограничение на выезд из области через пункт пропуска "Весело-Вознесенский" для грузовиков грузоподъемностью свыше 3,5 тонн. Запрет не коснется спецтранспорта, идущих в Крым фур, а также большегрузов, задействованных в восстановлении новых субъектов России и перевозящих грузы для создания фортификационных сооружений.Также власти ограничили въезд в Ростов-на-Дону фур грузоподъемностью свыше 12 тонн. Исключение – грузовиков с пунктом прибытия Ростов-на-Дону.В августе власти Республики Крым ввели ограничения на использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, транспорт, общество, новости, крым