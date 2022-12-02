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Главные события и заявления дня: 2 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Главные события и заявления дня: 2 декабря
Главные события и заявления дня: 2 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Главные события и заявления дня: 2 декабря
Президент США заявил о готовности к переговорам с Путиным о завершении спецоперации. В Херсонской области усилились провокации и обстрелы со стороны ВСУ. Путин... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T21:59
2022-12-02T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент США заявил о готовности к переговорам с Путиным о завершении спецоперации. В Херсонской области усилились провокации и обстрелы со стороны ВСУ. Путин заявил о расширении возможностей электронных сертификатов для инвалидов. Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes. Президента футбольного клуба арестовали в Крыму за организацию шествия фанатов с файерами. Власти Евпатории пообещали частично открыть набережную Терешковой к курортному сезону.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Байдена и реакция на негоПрезидент США Джо Байден в пятницу заявил о готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.В Кремле выдвинутые условия назвали неприемлемыми и подчеркнули, что "специальная военная операция, безусловно, продолжается".Он также напомнил, что Вашингтон не признает новые территории в составе Российской Федерации, что существенно осложняет поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации.По мнению политических экспертов, данное заявление Белого дома не следует воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, так как оно противоречит реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта. Оно скорее направлено на американского и в целом на западного обывателя, чтобы "сбросить общественный пар", считает политконсультант Денис Батурин.ВСУ бьют по гражданским объектам на летом берегу ДнепраВСУ усилили обстрелы левого берега Херсонской области из минометов и ствольной артиллерии. Снаряды прилетают хаотично, падают во дворах у людей и попадаю по социальным объектам, больницам и детским садам."Вражеские вооруженные силы не брезгуют ничем, в том числе провокациями ценой здоровья и жизни мирных граждан, лишь бы обвинить ВС РФ в жестокости", – прокомментировал происходящее врио губернатора области Владимир Сальдо.Список технических средств реабилитации расширят в 2023 годуВ следующем году Минтруд включит протезы в список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по электронному сертификату. Об этом заявил Владимир Путин после обращения с просьбой о содействии создателя благотворительного фонда помощи инвалидам, члена центрального совета матерей России Елены Волоховой.Forbes "разжаловал" Игоря КоломойскогоУкраинский олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера. Состояние бизнесмена уменьшилось с 1,8 миллиарда до 850 миллионов долларов после того, как киевские власти национализировали "Укрнафту" и "Укртатнафту".Околофутбольные страсти в КрымуПрезидента одного из футбольных клубов республики арестовали на восемь суток за организацию незаконного шествия с фаерами фанатов по трассе в Симферополе. По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о президенте ФК "Рубин Ялта" Сергее Гардоке.Вечером 1 декабря после футбольного матча болельщики на объездной дороги Симферополя зажгли файеры и развернули баннер. В результате 21 нарушитель общественного порядка был задержан, на них составлены административные протоколы. В пятницу МВД Крыма сообщило, что президент одного из футбольных клубов за эту выходку фанатов привлечен к административной ответственности.Евпаторийскую набережную будут открывать по частямПо словам врио главы администрации Евпатории Александра Лоскутова, решение частично открыть набережную принято по многочисленным обращениям граждан.Реконструкцию набережной Терешковой должны были завершить в июне 2019 года. Однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и работы были остановлены. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20221202/kak-v-sevastopole-predostavlyayut-vyplaty-i-sertifikaty-zhitelyam-khersonschiny-1125650009.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, новости, общество, политика
Главные события и заявления дня: 2 декабря

Главные события и заявления пятницы, 2 декабря

21:59 02.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дж. Байден
Президент США Дж. Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент США заявил о готовности к переговорам с Путиным о завершении спецоперации. В Херсонской области усилились провокации и обстрелы со стороны ВСУ. Путин заявил о расширении возможностей электронных сертификатов для инвалидов. Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes. Президента футбольного клуба арестовали в Крыму за организацию шествия фанатов с файерами. Власти Евпатории пообещали частично открыть набережную Терешковой к курортному сезону.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Заявление Байдена и реакция на него
Президент США Джо Байден в пятницу заявил о готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

"Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне", – сказал Байден.

В Кремле выдвинутые условия назвали неприемлемыми и подчеркнули, что "специальная военная операция, безусловно, продолжается".
"Фактически, что сказал президент Байден: он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины. Вот, что он сказал", – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что Вашингтон не признает новые территории в составе Российской Федерации, что существенно осложняет поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации.
По мнению политических экспертов, данное заявление Белого дома не следует воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, так как оно противоречит реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта. Оно скорее направлено на американского и в целом на западного обывателя, чтобы "сбросить общественный пар", считает политконсультант Денис Батурин.
Работа многофункционального центра в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
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Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины
ВСУ бьют по гражданским объектам на летом берегу Днепра
ВСУ усилили обстрелы левого берега Херсонской области из минометов и ствольной артиллерии. Снаряды прилетают хаотично, падают во дворах у людей и попадаю по социальным объектам, больницам и детским садам.
"Вражеские вооруженные силы не брезгуют ничем, в том числе провокациями ценой здоровья и жизни мирных граждан, лишь бы обвинить ВС РФ в жестокости", – прокомментировал происходящее врио губернатора области Владимир Сальдо.
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Вечером 1 декабря после футбольного матча болельщики на объездной дороги Симферополя зажгли файеры и развернули баннер. В результате 21 нарушитель общественного порядка был задержан, на них составлены административные протоколы. В пятницу МВД Крыма сообщило, что президент одного из футбольных клубов за эту выходку фанатов привлечен к административной ответственности.
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ООН расследует видео казни российских военнопленных на Украине
Евпаторийскую набережную будут открывать по частям
По словам врио главы администрации Евпатории Александра Лоскутова, решение частично открыть набережную принято по многочисленным обращениям граждан.
"Подрядчику поставили задачу организовать работы так, чтобы уже в следующем сезоне частично открывать участки набережной, не дожидаясь полного окончания работ", – сказал Лоскутов.
Реконструкцию набережной Терешковой должны были завершить в июне 2019 года. Однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и работы были остановлены. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
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Как восстанавливают приграничную Васильевку после обстрелов ВСУ
 
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21:59Главные события и заявления дня: 2 декабря
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