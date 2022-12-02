https://crimea.ria.ru/20221202/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-2-dekabrya-1125658576.html

Главные события и заявления дня: 2 декабря

Главные события и заявления дня: 2 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Главные события и заявления дня: 2 декабря

Президент США заявил о готовности к переговорам с Путиным о завершении спецоперации. В Херсонской области усилились провокации и обстрелы со стороны ВСУ. Путин... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T21:59

2022-12-02T21:59

2022-12-02T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Президент США заявил о готовности к переговорам с Путиным о завершении спецоперации. В Херсонской области усилились провокации и обстрелы со стороны ВСУ. Путин заявил о расширении возможностей электронных сертификатов для инвалидов. Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes. Президента футбольного клуба арестовали в Крыму за организацию шествия фанатов с файерами. Власти Евпатории пообещали частично открыть набережную Терешковой к курортному сезону.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление Байдена и реакция на негоПрезидент США Джо Байден в пятницу заявил о готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.В Кремле выдвинутые условия назвали неприемлемыми и подчеркнули, что "специальная военная операция, безусловно, продолжается".Он также напомнил, что Вашингтон не признает новые территории в составе Российской Федерации, что существенно осложняет поиск общей основы для взаимного обсуждения ситуации.По мнению политических экспертов, данное заявление Белого дома не следует воспринимать как реальное стремление остановить конфликт, так как оно противоречит реальным действиям и планам Вашингтона в отношении этого конфликта. Оно скорее направлено на американского и в целом на западного обывателя, чтобы "сбросить общественный пар", считает политконсультант Денис Батурин.ВСУ бьют по гражданским объектам на летом берегу ДнепраВСУ усилили обстрелы левого берега Херсонской области из минометов и ствольной артиллерии. Снаряды прилетают хаотично, падают во дворах у людей и попадаю по социальным объектам, больницам и детским садам."Вражеские вооруженные силы не брезгуют ничем, в том числе провокациями ценой здоровья и жизни мирных граждан, лишь бы обвинить ВС РФ в жестокости", – прокомментировал происходящее врио губернатора области Владимир Сальдо.Список технических средств реабилитации расширят в 2023 годуВ следующем году Минтруд включит протезы в список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по электронному сертификату. Об этом заявил Владимир Путин после обращения с просьбой о содействии создателя благотворительного фонда помощи инвалидам, члена центрального совета матерей России Елены Волоховой.Forbes "разжаловал" Игоря КоломойскогоУкраинский олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера. Состояние бизнесмена уменьшилось с 1,8 миллиарда до 850 миллионов долларов после того, как киевские власти национализировали "Укрнафту" и "Укртатнафту".Околофутбольные страсти в КрымуПрезидента одного из футбольных клубов республики арестовали на восемь суток за организацию незаконного шествия с фаерами фанатов по трассе в Симферополе. По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о президенте ФК "Рубин Ялта" Сергее Гардоке.Вечером 1 декабря после футбольного матча болельщики на объездной дороги Симферополя зажгли файеры и развернули баннер. В результате 21 нарушитель общественного порядка был задержан, на них составлены административные протоколы. В пятницу МВД Крыма сообщило, что президент одного из футбольных клубов за эту выходку фанатов привлечен к административной ответственности.Евпаторийскую набережную будут открывать по частямПо словам врио главы администрации Евпатории Александра Лоскутова, решение частично открыть набережную принято по многочисленным обращениям граждан.Реконструкцию набережной Терешковой должны были завершить в июне 2019 года. Однако подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и работы были остановлены. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20221202/kak-v-sevastopole-predostavlyayut-vyplaty-i-sertifikaty-zhitelyam-khersonschiny-1125650009.html

https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

https://crimea.ria.ru/20221202/oon-rassleduet-video-kazni-rossiyskikh-voennoplennykh-na-ukraine-1125654332.html

https://crimea.ria.ru/20221202/kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-posle-obstrelov-vsu-1125647474.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, общество, политика