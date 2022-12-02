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Коломойский больше не миллиардер - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Коломойский больше не миллиардер
Коломойский больше не миллиардер - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Коломойский больше не миллиардер
Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T16:54
2022-12-02T16:55
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщает РИА Новости.Состояние бизнесмена в прошлом году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов и он занимал четвертое место в списке самых богатых украинцев. В начале этого года капитал Коломойского вырос до 1,9 миллиарда, однако после потери "Укрнафты" и "Укртатнафты" журнал отметил его стремительное уменьшение - до 850 миллионов.Киевские власти передали оба предприятия государству в ноябре. Первая компания является крупнейшим производителем нефти в стране, добыча по итогам прошлого года составила 1,5 миллиона тонн. Также "Укрнафта" владеет сетью из пятисот АЗС. "Укртатнафте" принадлежит крупнейший на Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который простаивает с марта.Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИ &gt;&gt;Киев национализировал оба предприятия из-за пассивности Коломойского в начале СВО, пишет Forbes. По данным издания, миллиардер в первые месяцы спецоперации не выделял украинской армии никаких средств. Только летом бизнесмен стал оказывать помощь ВСУ, однако киевские власти обвинили его в уклонении от налогов. Forbes приводит и другую версию событий, согласно которой предприниматель решил "скинуть" на государство убыточные активы.
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украина, в мире
Коломойский больше не миллиардер

Коломойский выбыл из украинского списка Forbes долларовых миллиардеров

16:54 02.12.2022 (обновлено: 16:55 02.12.2022)
 
© РИА Новости . Николай Лысенко / Перейти в фотобанкБизнесмен Игорь Коломойский
Бизнесмен Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
© РИА Новости . Николай Лысенко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке Forbes, сообщает РИА Новости.
Состояние бизнесмена в прошлом году оценивалось в 1,8 миллиарда долларов и он занимал четвертое место в списке самых богатых украинцев. В начале этого года капитал Коломойского вырос до 1,9 миллиарда, однако после потери "Укрнафты" и "Укртатнафты" журнал отметил его стремительное уменьшение - до 850 миллионов.
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Киевские власти передали оба предприятия государству в ноябре. Первая компания является крупнейшим производителем нефти в стране, добыча по итогам прошлого года составила 1,5 миллиона тонн. Также "Укрнафта" владеет сетью из пятисот АЗС. "Укртатнафте" принадлежит крупнейший на Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который простаивает с марта.
Киев национализирует предприятия крупнейших олигархов Украины – СМИ >>
Киев национализировал оба предприятия из-за пассивности Коломойского в начале СВО, пишет Forbes. По данным издания, миллиардер в первые месяцы спецоперации не выделял украинской армии никаких средств. Только летом бизнесмен стал оказывать помощь ВСУ, однако киевские власти обвинили его в уклонении от налогов. Forbes приводит и другую версию событий, согласно которой предприниматель решил "скинуть" на государство убыточные активы.
 
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