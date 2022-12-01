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Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя
Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя
Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T21:16
2022-12-01T21:16
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Нарушителей порядка доставили в полицию, ими оказались болельщики одного из крымских футбольных клубов. По данным МВД, они направлялись домой после завершения матча.В отношении 21 нарушителя составили административные протоколы за нарушение общественного порядка. Материалы направлены в суд.
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5
4.7
96
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мвд по республике крым, происшествия, симферополь
Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя

Полицейские задержали на объездной Симферополя футбольных фанатов с файерами

21:16 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудниками УМВД России по г. Симферополю при содействии коллег из регионального управления ФСБ выявлено массовое пребывание граждан, собравшихся в нарушение законодательства в районе транспортной развязки на объездной автодороге Симферополя. Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер, чем создали помехи участникам дорожного движения", — говорится в сообщении.
Нарушителей порядка доставили в полицию, ими оказались болельщики одного из крымских футбольных клубов. По данным МВД, они направлялись домой после завершения матча.
В отношении 21 нарушителя составили административные протоколы за нарушение общественного порядка. Материалы направлены в суд.
 
МВД по Республике КрымПроисшествияСимферополь
 
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