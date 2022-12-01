https://crimea.ria.ru/20221201/futbolnykh-fanatov-s-fayerami-zaderzhali-na-obezdnoy-simferopolya-1125643147.html

Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя

Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя

Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T21:16

2022-12-01T21:16

2022-12-01T21:16

мвд по республике крым

происшествия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Нарушителей порядка доставили в полицию, ими оказались болельщики одного из крымских футбольных клубов. По данным МВД, они направлялись домой после завершения матча.В отношении 21 нарушителя составили административные протоколы за нарушение общественного порядка. Материалы направлены в суд.

симферополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, происшествия, симферополь