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Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя
Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя
Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T21:16
2022-12-01T21:16
2022-12-01T21:16
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.Нарушителей порядка доставили в полицию, ими оказались болельщики одного из крымских футбольных клубов. По данным МВД, они направлялись домой после завершения матча.В отношении 21 нарушителя составили административные протоколы за нарушение общественного порядка. Материалы направлены в суд.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мвд по республике крым, происшествия, симферополь
Футбольных фанатов с файерами задержали на объездной Симферополя
Полицейские задержали на объездной Симферополя футбольных фанатов с файерами
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Футбольных фанатов одной из крымских команд задержали силовики на объездной дороге Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Сотрудниками УМВД России по г. Симферополю при содействии коллег из регионального управления ФСБ выявлено массовое пребывание граждан, собравшихся в нарушение законодательства в районе транспортной развязки на объездной автодороге Симферополя. Участники мероприятия зажгли файеры и развернули баннер, чем создали помехи участникам дорожного движения", — говорится в сообщении.
Нарушителей порядка доставили в полицию, ими оказались болельщики одного из крымских футбольных клубов. По данным МВД, они направлялись домой после завершения матча.
В отношении 21 нарушителя составили административные протоколы за нарушение общественного порядка. Материалы направлены в суд.