https://crimea.ria.ru/20221202/prezident-futbolnogo-kluba-arestovan-za-organizatsiyu-shestviya-fanatov-1125654928.html

Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов

Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов

В Крыму президента одного из футбольных клубов арестовали на восемь суток за организацию незаконного шествия с фаерами фанатов по трассе в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T16:03

2022-12-02T16:03

2022-12-02T16:05

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму президента одного из футбольных клубов арестовали на восемь суток за организацию незаконного шествия с фаерами фанатов по трассе в Симферополе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Симферополя пишет РИА Новости Спорт.По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о президенте ФК "Рубин Ялта" Сергее Гардоке.Как сообщал ранее РИА Новости Крым, вечером 1 декабря после футбольного матча болельщики на объездной дороги Симферополя зажгли файеры и развернули баннер. В результате 21 нарушитель общественного порядка был задержан, на них составлены административные протоколы. В пятницу МВД Крыма сообщило, что президент одного из футбольных клубов за эту выходку фанатов привлечен к административной ответственности.

https://crimea.ria.ru/20221202/prezident-futbolnogo-kluba-v-krymu-otvetit-za-vykhodku-bolelschikov-1125648285.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия