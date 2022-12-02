https://crimea.ria.ru/20221202/prezident-futbolnogo-kluba-arestovan-za-organizatsiyu-shestviya-fanatov-1125654928.html
Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов
Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов
В Крыму президента одного из футбольных клубов арестовали на восемь суток за организацию незаконного шествия с фаерами фанатов по трассе в Симферополе. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T16:03
2022-12-02T16:03
2022-12-02T16:05
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Крыму президента одного из футбольных клубов арестовали на восемь суток за организацию незаконного шествия с фаерами фанатов по трассе в Симферополе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда Симферополя пишет РИА Новости Спорт.По данным источника в экстренных службах региона, речь идет о президенте ФК "Рубин Ялта" Сергее Гардоке.Как сообщал ранее РИА Новости Крым, вечером 1 декабря после футбольного матча болельщики на объездной дороги Симферополя зажгли файеры и развернули баннер. В результате 21 нарушитель общественного порядка был задержан, на них составлены административные протоколы. В пятницу МВД Крыма сообщило, что президент одного из футбольных клубов за эту выходку фанатов привлечен к административной ответственности.
https://crimea.ria.ru/20221202/prezident-futbolnogo-kluba-v-krymu-otvetit-za-vykhodku-bolelschikov-1125648285.html
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крым, происшествия
Президент футбольного клуба арестован за организацию шествия фанатов
В Крыму арестовали президента футбольного клуба за организацию шествия фанатов с файерами
16:03 02.12.2022 (обновлено: 16:05 02.12.2022)