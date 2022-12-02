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Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин
Минтруд в 2023 году расширит список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T17:23
2022-12-02T17:23
владимир путин (политик)
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минтруд в 2023 году расширит список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по электронному сертификату. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Возможности инвалидов получить технические средства реабилитации существенно расширились с появлением электронных сертификатов, однако в списке до сих пор нет протезов. С просьбой решить эту проблему к президенту в рамках встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья обратилась перенесшая две ампутации Елена Волохова, создатель благотворительного фонда помощи инвалидам, член центрального совета матерей России."Протезы получить по электронным сертификатам сейчас невозможно: недостаточно нормативной базы. А без протезов нам никак", – сказала женщина.Президент в ответ подчеркнул, что электронные сертификаты для людей с ограниченными возможностями сегодня широко применяются в России, а трудность, возникающую в тех случаях, когда речь идет об изготовлении индивидуальных средств реабилитации, объясняется сложностью в реализации такого заказа."Мы понимаем, что электронные услуги, они особенно для людей с ограничениями по здоровью, очень востребованы: чем где-то ходить, ездить по каким-то инстанциям, о чем-то договариваться, легче все сделать в онлайн-формате – это понятно. Но, что касается тех средств реабилитации, которые нужно подбирать индивидуально, здесь сложнее – технически, технологически", – сказал он.Тем не менее правительство сейчас ведет работу по обновлению списка тех технических средств реабилитации, которые можно получать с использованием электронного сертификата. Он будет расширен за счет запчастей, что поможет улучшить ситуацию в данном направлении, пояснил президент.Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты &gt;&gt;Ранее на встречне с молодыми учеными президент России пообещал создать инженерный центр в рамках развития в стране собственной базы производства приборов и материалов для исследований.
https://crimea.ria.ru/20221115/pravitelstvo-rf-utverdilo-novuyu-meru-podderzhki-dlya-detey-invalidov-1125372770.html
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владимир путин (политик), общество, соцзащита
Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин

Путин: Минтруд расширит список технических средств реабилитации в 2023 году

17:23 02.12.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
Президент РФ Владимир Путин встретился с встречу с инвалидами и представителями общественных организаций
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минтруд в 2023 году расширит список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по электронному сертификату. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Возможности инвалидов получить технические средства реабилитации существенно расширились с появлением электронных сертификатов, однако в списке до сих пор нет протезов. С просьбой решить эту проблему к президенту в рамках встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья обратилась перенесшая две ампутации Елена Волохова, создатель благотворительного фонда помощи инвалидам, член центрального совета матерей России.
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"Протезы получить по электронным сертификатам сейчас невозможно: недостаточно нормативной базы. А без протезов нам никак", – сказала женщина.
Президент в ответ подчеркнул, что электронные сертификаты для людей с ограниченными возможностями сегодня широко применяются в России, а трудность, возникающую в тех случаях, когда речь идет об изготовлении индивидуальных средств реабилитации, объясняется сложностью в реализации такого заказа.
"Мы понимаем, что электронные услуги, они особенно для людей с ограничениями по здоровью, очень востребованы: чем где-то ходить, ездить по каким-то инстанциям, о чем-то договариваться, легче все сделать в онлайн-формате – это понятно. Но, что касается тех средств реабилитации, которые нужно подбирать индивидуально, здесь сложнее – технически, технологически", – сказал он.
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Тем не менее правительство сейчас ведет работу по обновлению списка тех технических средств реабилитации, которые можно получать с использованием электронного сертификата. Он будет расширен за счет запчастей, что поможет улучшить ситуацию в данном направлении, пояснил президент.
"Каталог будет модернизироваться <...> по направлению большего наполнения этого каталога различными запасными частями для средств реабилитации. Это позволит более гибко подходить к электронной форме работы по этому направлению. Я думаю, что в следующем году мы это как раз и сделаем. Минтруд над этим действительно работает", – сказал Путин.
Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты >>
Ранее на встречне с молодыми учеными президент России пообещал создать инженерный центр в рамках развития в стране собственной базы производства приборов и материалов для исследований.
 
Владимир Путин (политик)ОбществоСоцзащита
 
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