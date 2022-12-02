https://crimea.ria.ru/20221202/vozmozhnosti-elektronnykh-sertifikatov-dlya-invalidov-rasshiryat--putin-1125657204.html

Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин

Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Возможности электронных сертификатов для инвалидов расширят – Путин

Минтруд в 2023 году расширит список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T17:23

2022-12-02T17:23

2022-12-02T17:23

владимир путин (политик)

общество

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Минтруд в 2023 году расширит список технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые можно будет получить по электронному сертификату. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Возможности инвалидов получить технические средства реабилитации существенно расширились с появлением электронных сертификатов, однако в списке до сих пор нет протезов. С просьбой решить эту проблему к президенту в рамках встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья обратилась перенесшая две ампутации Елена Волохова, создатель благотворительного фонда помощи инвалидам, член центрального совета матерей России."Протезы получить по электронным сертификатам сейчас невозможно: недостаточно нормативной базы. А без протезов нам никак", – сказала женщина.Президент в ответ подчеркнул, что электронные сертификаты для людей с ограниченными возможностями сегодня широко применяются в России, а трудность, возникающую в тех случаях, когда речь идет об изготовлении индивидуальных средств реабилитации, объясняется сложностью в реализации такого заказа."Мы понимаем, что электронные услуги, они особенно для людей с ограничениями по здоровью, очень востребованы: чем где-то ходить, ездить по каким-то инстанциям, о чем-то договариваться, легче все сделать в онлайн-формате – это понятно. Но, что касается тех средств реабилитации, которые нужно подбирать индивидуально, здесь сложнее – технически, технологически", – сказал он.Тем не менее правительство сейчас ведет работу по обновлению списка тех технических средств реабилитации, которые можно получать с использованием электронного сертификата. Он будет расширен за счет запчастей, что поможет улучшить ситуацию в данном направлении, пояснил президент.Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты >>Ранее на встречне с молодыми учеными президент России пообещал создать инженерный центр в рамках развития в стране собственной базы производства приборов и материалов для исследований.

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https://crimea.ria.ru/20220831/chernobyltsam-uprostili-predostavlenie-mer-podderzhki-1124353808.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, соцзащита