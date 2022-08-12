https://crimea.ria.ru/20220812/kak-serdechnikam-v-krymu-poluchit-besplatnye-preparaty-1124141512.html

Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты

Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты

В Крыму сформирован запас препаратов, позволяющий обеспечить потребность всех пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T08:06

2022-08-12T08:06

2022-08-12T08:06

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Крыму сформирован запас препаратов, позволяющий обеспечить потребность всех пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, сообщает минздрав Крыма.Уточняется, что право на бесплатные лекарства имеют люди, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.Граждане без инвалидности после острых сердечно-сосудистых состояний могут получить препараты на 180 дней, инвалиды имеют право получать лекарства ежемесячно в течение полугода. Для этого следует обратиться с выписным эпикризом к лечащему врачу, который обязан принять пациента на диспансерный учет и выписать рецепты на необходимые препараты. Лекарства можно получить в аптечной сети "Крым-Фармация". Запас препаратов в республике сформирован, заверили в минздраве.

https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html

https://crimea.ria.ru/20220401/v-rossii-rasshiren-perechen-zhiznenno-vazhnykh-preparatov-1122817304.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество