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Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты - РИА Новости Крым, 12.08.2022
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Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты
Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты
В Крыму сформирован запас препаратов, позволяющий обеспечить потребность всех пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, сообщает минздрав... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T08:06
2022-08-12T08:06
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Крыму сформирован запас препаратов, позволяющий обеспечить потребность всех пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, сообщает минздрав Крыма.Уточняется, что право на бесплатные лекарства имеют люди, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.Граждане без инвалидности после острых сердечно-сосудистых состояний могут получить препараты на 180 дней, инвалиды имеют право получать лекарства ежемесячно в течение полугода. Для этого следует обратиться с выписным эпикризом к лечащему врачу, который обязан принять пациента на диспансерный учет и выписать рецепты на необходимые препараты. Лекарства можно получить в аптечной сети "Крым-Фармация". Запас препаратов в республике сформирован, заверили в минздраве.
https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html
https://crimea.ria.ru/20220401/v-rossii-rasshiren-perechen-zhiznenno-vazhnykh-preparatov-1122817304.html
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Как сердечникам в Крыму получить бесплатные препараты

В Крыму сформирован запас препаратов для каждого кардиологического пациента

08:06 12.08.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Крыму сформирован запас препаратов, позволяющий обеспечить потребность всех пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, сообщает минздрав Крыма.
Уточняется, что право на бесплатные лекарства имеют люди, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.
Работа аптеки - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:27
В Росздравнадзоре рассказали о ситуации с лекарствами и ценами
Граждане без инвалидности после острых сердечно-сосудистых состояний могут получить препараты на 180 дней, инвалиды имеют право получать лекарства ежемесячно в течение полугода.
Для этого следует обратиться с выписным эпикризом к лечащему врачу, который обязан принять пациента на диспансерный учет и выписать рецепты на необходимые препараты. Лекарства можно получить в аптечной сети "Крым-Фармация". Запас препаратов в республике сформирован, заверили в минздраве.
Аптека в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
1 апреля, 07:32
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