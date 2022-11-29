https://crimea.ria.ru/20221129/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-29-noyabrya-1125604953.html
Главные события и заявления дня: 29 ноября
Главные события и заявления дня: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Главные события и заявления дня: 29 ноября
В НАТО "нашли" виновного в теракте на Крымском мосту. В Черном море разлилась нефть и обнаружены токсичные и тяжелые металлы. В Роспотребнадзоре установили... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T22:08
2022-11-29T22:08
2022-11-29T22:08
крым
нато
безопасность республики крым и севастополя
экономика
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в крыму и севастополе
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО "нашли" виновного в теракте на Крымском мосту. В Черном море разлилась нефть и обнаружены токсичные и тяжелые металлы. В Роспотребнадзоре установили сроки для завершения прививочной кампании для отстающих регионов. В Крыму начали производство противотанковых ограждений. Председатель Счетной палаты РФ подал в отставку. Крымстат проанализировал успехи производств Крыма за год. Коту Мостику исполнилось 7 лет.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Разлив нефтепродуктов в Черном мореЧерноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора расследует факт разлива нефтепродуктов на площади свыше 40 тысяч "квадратов" в порту Сочи. Общая сумма причиненного водному объекту вреда составила более 3,5 миллионов рублей. Во вторник ученые турецкого Черноморского технического университета сообщили о превышении содержания тяжелых металлов и мышьяка в воде Черного моря. Кроме того, в составе воды исследователи нашли токсичные металлы.Индекс пищевого и промышленного производства в КрымуКрымстат вычислил индекс пищевого и промышленного производства в Крыму. Согласно данным, в январе-октябре текущего года производство напитков в республике выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время сократилось производство минеральной воды, мясных полуфабрикатов, вареных колбас, свинины, сыров. В целом за десять месяцев индекс промышленного производства в Крыму составил 95,3%.Отставка КудринаАлексей Кудрин подал в отставку с поста председателя Счетной палаты России. Он отметил, что провел в госсекторе около 25 лет и теперь хочет сосредоточиться на больших проектах по развитию частных инициатив.В Крыму начали производство противотанковых огражденийЗавод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений. Мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.Подрыв Крымского моста: в НАТО назвали виновныхИсследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО заявили, что теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. В опубликованной на сайте альянса статье аналитики рассуждают о значении Крыма для России и шагах, которые предпримет Москва для защиты полуострова. Кроме того, военные эксперты прогнозировали, какие просчеты Запада и Украины могут привести к ядерной эскалации.Темпы вакцинации в России и первый случай "свиного гриппа" в КрымуВ Роспотребнадзоре заявили об отставании Крыма и Севастополя от темпов вакцинации и установили сроки для завершения прививочной кампании. В то же время в Крыму выявили первый случай заболевания гриппом H1N1, который привел к эпидемии в 2009 году.День рождения кота Мостика Шефу котоновостей коту Мостику сегодня исполнилось 7 лет. Весь день хвостатый сотрудник РИА Новости Крым принимает поздравления от знаменитостей.
https://crimea.ria.ru/20221129/na-skolko-podorozhayut-krymskie-vina-v-2023-godu--prognoz-1125603735.html
https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html
https://crimea.ria.ru/20221129/nato-rassmatrivaet-chernoe-more-kak-element-oborony---blinken-1125604556.html
https://crimea.ria.ru/20221127/nastoyaschiy-krymskiy-fastfud-mostik-uznal-vekovoy-retsept-ot-karaimov-1125549552.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, нато, безопасность республики крым и севастополя, экономика, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в крыму и севастополе, черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО "нашли" виновного в теракте на Крымском мосту. В Черном море разлилась нефть и обнаружены токсичные и тяжелые металлы. В Роспотребнадзоре установили сроки для завершения прививочной кампании для отстающих регионов. В Крыму начали производство противотанковых ограждений. Председатель Счетной палаты РФ подал в отставку. Крымстат проанализировал успехи производств Крыма за год. Коту Мостику исполнилось 7 лет.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.
Разлив нефтепродуктов в Черном море
Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора расследует
факт разлива нефтепродуктов на площади свыше 40 тысяч "квадратов" в порту Сочи. Общая сумма причиненного водному объекту вреда составила более 3,5 миллионов рублей.
Во вторник ученые турецкого Черноморского технического университета сообщили о превышении содержания тяжелых металлов и мышьяка в воде Черного моря. Кроме того, в составе воды исследователи нашли
токсичные металлы.
Индекс пищевого и промышленного производства в Крыму
Крымстат вычислил
индекс пищевого и промышленного производства в Крыму. Согласно данным, в январе-октябре текущего года производство напитков в республике выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время сократилось производство минеральной воды, мясных полуфабрикатов, вареных колбас, свинины, сыров. В целом за десять месяцев индекс промышленного производства в Крыму составил 95,3%.
Отставка Кудрина
Алексей Кудрин подал в отставку
с поста председателя Счетной палаты России. Он отметил, что провел в госсекторе около 25 лет и теперь хочет сосредоточиться на больших проектах по развитию частных инициатив.
В Крыму начали производство противотанковых ограждений
Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений. Мощности предприятия позволяют выпускать
в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.
Подрыв Крымского моста: в НАТО назвали виновных
Исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО заявили
, что теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. В опубликованной на сайте альянса статье аналитики рассуждают о значении Крыма для России и шагах, которые предпримет Москва для защиты полуострова. Кроме того, военные эксперты прогнозировали, какие просчеты Запада и Украины могут привести к ядерной эскалации.
Темпы вакцинации в России и первый случай "свиного гриппа" в Крыму
В Роспотребнадзоре заявили
об отставании Крыма и Севастополя от темпов вакцинации и установили сроки для завершения прививочной кампании. В то же время в Крыму выявили
первый случай заболевания гриппом H1N1, который привел к эпидемии в 2009 году.
День рождения кота Мостика
Шефу котоновостей коту Мостику сегодня исполнилось 7 лет. Весь день хвостатый сотрудник РИА Новости Крым принимает
поздравления от знаменитостей.