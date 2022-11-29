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Главные события и заявления дня: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Главные события и заявления дня: 29 ноября
Главные события и заявления дня: 29 ноября - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Главные события и заявления дня: 29 ноября
В НАТО "нашли" виновного в теракте на Крымском мосту. В Черном море разлилась нефть и обнаружены токсичные и тяжелые металлы. В Роспотребнадзоре установили... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T22:08
2022-11-29T22:08
крым
нато
безопасность республики крым и севастополя
экономика
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в крыму и севастополе
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО "нашли" виновного в теракте на Крымском мосту. В Черном море разлилась нефть и обнаружены токсичные и тяжелые металлы. В Роспотребнадзоре установили сроки для завершения прививочной кампании для отстающих регионов. В Крыму начали производство противотанковых ограждений. Председатель Счетной палаты РФ подал в отставку. Крымстат проанализировал успехи производств Крыма за год. Коту Мостику исполнилось 7 лет.О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.Разлив нефтепродуктов в Черном мореЧерноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора расследует факт разлива нефтепродуктов на площади свыше 40 тысяч "квадратов" в порту Сочи. Общая сумма причиненного водному объекту вреда составила более 3,5 миллионов рублей. Во вторник ученые турецкого Черноморского технического университета сообщили о превышении содержания тяжелых металлов и мышьяка в воде Черного моря. Кроме того, в составе воды исследователи нашли токсичные металлы.Индекс пищевого и промышленного производства в КрымуКрымстат вычислил индекс пищевого и промышленного производства в Крыму. Согласно данным, в январе-октябре текущего года производство напитков в республике выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время сократилось производство минеральной воды, мясных полуфабрикатов, вареных колбас, свинины, сыров. В целом за десять месяцев индекс промышленного производства в Крыму составил 95,3%.Отставка КудринаАлексей Кудрин подал в отставку с поста председателя Счетной палаты России. Он отметил, что провел в госсекторе около 25 лет и теперь хочет сосредоточиться на больших проектах по развитию частных инициатив.В Крыму начали производство противотанковых огражденийЗавод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений. Мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.Подрыв Крымского моста: в НАТО назвали виновныхИсследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО заявили, что теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. В опубликованной на сайте альянса статье аналитики рассуждают о значении Крыма для России и шагах, которые предпримет Москва для защиты полуострова. Кроме того, военные эксперты прогнозировали, какие просчеты Запада и Украины могут привести к ядерной эскалации.Темпы вакцинации в России и первый случай "свиного гриппа" в КрымуВ Роспотребнадзоре заявили об отставании Крыма и Севастополя от темпов вакцинации и установили сроки для завершения прививочной кампании. В то же время в Крыму выявили первый случай заболевания гриппом H1N1, который привел к эпидемии в 2009 году.День рождения кота Мостика Шефу котоновостей коту Мостику сегодня исполнилось 7 лет. Весь день хвостатый сотрудник РИА Новости Крым принимает поздравления от знаменитостей.
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крым, нато, безопасность республики крым и севастополя, экономика, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в крыму и севастополе, черное море
Главные события и заявления дня: 29 ноября

Главные события и заявления вторника, 29 ноября

22:08 29.11.2022
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevsky / Перейти в фотобанкНабережная Ялты во время шторма
Набережная Ялты во время шторма - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В НАТО "нашли" виновного в теракте на Крымском мосту. В Черном море разлилась нефть и обнаружены токсичные и тяжелые металлы. В Роспотребнадзоре установили сроки для завершения прививочной кампании для отстающих регионов. В Крыму начали производство противотанковых ограждений. Председатель Счетной палаты РФ подал в отставку. Крымстат проанализировал успехи производств Крыма за год. Коту Мостику исполнилось 7 лет.
О главных событиях и заявлениях вторника – в подборке РИА Новости Крым.

Разлив нефтепродуктов в Черном море

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора расследует факт разлива нефтепродуктов на площади свыше 40 тысяч "квадратов" в порту Сочи. Общая сумма причиненного водному объекту вреда составила более 3,5 миллионов рублей.
Во вторник ученые турецкого Черноморского технического университета сообщили о превышении содержания тяжелых металлов и мышьяка в воде Черного моря. Кроме того, в составе воды исследователи нашли токсичные металлы.

Индекс пищевого и промышленного производства в Крыму

Крымстат вычислил индекс пищевого и промышленного производства в Крыму. Согласно данным, в январе-октябре текущего года производство напитков в республике выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В то же время сократилось производство минеральной воды, мясных полуфабрикатов, вареных колбас, свинины, сыров. В целом за десять месяцев индекс промышленного производства в Крыму составил 95,3%.
Женщина на Массандровском пляже в Ялте. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
18:44
На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз

Отставка Кудрина

Алексей Кудрин подал в отставку с поста председателя Счетной палаты России. Он отметил, что провел в госсекторе около 25 лет и теперь хочет сосредоточиться на больших проектах по развитию частных инициатив.

В Крыму начали производство противотанковых ограждений

Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений. Мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.
Президент Украины Владимир Зеленский
15:36
Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым

Подрыв Крымского моста: в НАТО назвали виновных

Исследователи по военным вопросам Военного колледжа НАТО заявили, что теракт на Крымском мосту и другие атаки на полуостров совершила Украина. В опубликованной на сайте альянса статье аналитики рассуждают о значении Крыма для России и шагах, которые предпримет Москва для защиты полуострова. Кроме того, военные эксперты прогнозировали, какие просчеты Запада и Украины могут привести к ядерной эскалации.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
19:44
НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен

Темпы вакцинации в России и первый случай "свиного гриппа" в Крыму

В Роспотребнадзоре заявили об отставании Крыма и Севастополя от темпов вакцинации и установили сроки для завершения прививочной кампании. В то же время в Крыму выявили первый случай заболевания гриппом H1N1, который привел к эпидемии в 2009 году.

День рождения кота Мостика

Шефу котоновостей коту Мостику сегодня исполнилось 7 лет. Весь день хвостатый сотрудник РИА Новости Крым принимает поздравления от знаменитостей.
Караимские пирожки
27 ноября, 16:33Новости от кота Мостика
Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов
 
КрымНАТОБезопасность Республики Крым и СевастополяЭкономикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)Здравоохранение в Крыму и СевастополеЧерное море
 
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22:08Главные события и заявления дня: 29 ноября
21:48Названы самые выгодные для отпуска месяцы в 2023 году
21:35В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
21:04В Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться - омбудсмен
20:38Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
20:11Почти 50 улиц Симферополя останутся без света в среду
19:44НАТО рассматривает Черное море как элемент обороны - Блинкен
19:32Могут ли "азовцев"* в Турции использовать в провокациях против Крыма
19:01Каховка под обстрелом ВСУ: есть погибшие и пострадавшие
18:44На сколько подорожают крымские вина в 2023 году – прогноз
18:07В Севастополе определились с пособиями для детей мобилизованных
17:21Первый случай "свиного гриппа" зафиксирован в Крыму
17:07Обстрелы Белгородской области: повреждены дома, ЛЭП и газопровод
17:01В НАТО назвали виновных в подрыве Крымского моста
16:36Попова потребовала завершить вакцинацию от гриппа в Крыму до 5 декабря
15:56Заммэра Херсона задержан на Украине
15:36Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым
15:17ВС РФ уничтожили радиолокатор "Пеликан" для украинских зениток
15:05Армия России ударила по десяти пунктам управления ВСУ
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