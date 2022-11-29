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Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров
Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров
Более 40 тысяч квадратных метров акватории Черного моря оказались загрязнены нефтепродуктами в порту Сочи. Ущерб от ЧП превысил 3,5 миллиона рублей... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T07:02
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сочи
черное море
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 тысяч квадратных метров акватории Черного моря оказались загрязнены нефтепродуктами в порту Сочи. Ущерб от ЧП превысил 3,5 миллиона рублей. Расследованием факта разлива занимается Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Как сообщается на официальном сайте Росприроднадзора, о происшествии накануне сообщил капитан морского порта Сочи."По результатам проведенных выездных обследований инспекторы управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования.В настоящее время инспекторы устанавливают виновных в загрязнении акватории моря.
https://crimea.ria.ru/20220808/pyatno-nefteproduktov-v-45-tysyachi-kvadratov-vyyavili-u-krymskogo-mosta-1124097907.html
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РИА Новости Крым
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сочи, черное море, происшествия
Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров

В Сочи нефтепродуктами загрязнено более 40 тыс. кв. м Черного моря, ущерб превысил 3,5 млн

07:02 29.11.2022
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм в Черном море
Шторм в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 тысяч квадратных метров акватории Черного моря оказались загрязнены нефтепродуктами в порту Сочи. Ущерб от ЧП превысил 3,5 миллиона рублей. Расследованием факта разлива занимается Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.
Как сообщается на официальном сайте Росприроднадзора, о происшествии накануне сообщил капитан морского порта Сочи.
"По результатам проведенных выездных обследований инспекторы управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования.

"Управление произвело расчеты размера вреда, причиненного водному объекту – Черному морю. Общая сумма вреда составила более 3,5 миллионов рублей", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время инспекторы устанавливают виновных в загрязнении акватории моря.
 
СочиЧерное мореПроисшествия
 
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