https://crimea.ria.ru/20221129/razliv-nefteproduktov-v-chernom-more-zagryazneno-40-tys-kvadratnykh-metrov-1125587681.html

Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров

Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров

Более 40 тысяч квадратных метров акватории Черного моря оказались загрязнены нефтепродуктами в порту Сочи. Ущерб от ЧП превысил 3,5 миллиона рублей... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T07:02

2022-11-29T07:02

2022-11-29T07:02

сочи

черное море

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости Крым. Более 40 тысяч квадратных метров акватории Черного моря оказались загрязнены нефтепродуктами в порту Сочи. Ущерб от ЧП превысил 3,5 миллиона рублей. Расследованием факта разлива занимается Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Как сообщается на официальном сайте Росприроднадзора, о происшествии накануне сообщил капитан морского порта Сочи."По результатам проведенных выездных обследований инспекторы управления подтвердили факт загрязнения, определили его площадь, которая составила более 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.Специалисты отобрали пробы воды и провели лабораторные исследования.В настоящее время инспекторы устанавливают виновных в загрязнении акватории моря.

https://crimea.ria.ru/20220808/pyatno-nefteproduktov-v-45-tysyachi-kvadratov-vyyavili-u-krymskogo-mosta-1124097907.html

сочи

черное море

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2022

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сочи, черное море, происшествия