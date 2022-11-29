Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
Авербух, Валуев, Лексус, кот Ахилл: знаменитости поздравляют кота Мостика с днем рождения
11:41 29.11.2022 (обновлено: 12:21 29.11.2022)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется семь лет. Мостик отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября, и по традиции начинает его с торта из креветок. Черноморские рачки – любимое лакомство с детства.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
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День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
2 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Забежал на обещанный сюрприз в редакцию, а тут коллеги и торт из мидий и креветок. Люблю день рождения!", - написал Мостик в своем блоге.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Мостика уже успели поздравить его друзья. Алексей Столяров (пранкер Лексус) записал для кота видеообращение и пожелал всегда быть здоровым и продолжать делиться добрыми новостями.
"От лица нашего пранкерского дуэта Вована и Лексуса я хотел бы поздравить нашего любимого кота Мостика, пожелать ему быть всегда здоровым, поменьше посещать ветеринара по какой-то серьезной нужде, дарить всем крымчанам самые добрые и позитивные новости. С Днем рождения!", - сказал Алексей Столяров.Мостика уже успели поздравить его друзья.
Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев знаком с рыжим котом со стройки Крымского моста. Они вместе снимали документальный фильм про мост, где Николай был ведущим, а Мостик – проводником по стройплощадке.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
День рождения кота Мостика
"Здоровья тебе, Мостик! Радуй своими замечательными постами и своим искрометным здоровьем. Будь таким же замечательным, пушистым и добрым", - сказал Николай Валуев в своем видеообращении.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Теплыми словами поделился и призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. С ним Мостик впервые вышел на крымский лед и убедился, что каток на юге – уже не экзотика. Кот увидел, как мастера бесплатно учат маленьких фигуристов и хоккеистов в ледовой школе "Наследие".
"С днем рождения, Мостик! Желаю тебе оставаться таким же любознательным, бодрым и активным. Всегда держи себя в отличной форме – много бегай и прыгай, подавай пример. Не забывай, что на тебя подписаны дети из нашей симферопольской ледовой школы, где ты уже побывал. Будем рады снова увидеть тебя на южном льду", - прислал сообщение Илья Авербух.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
День рождения кота Мостика
К поздравлениям присоединился "Союзмульфильм". Любимые мультгерои Мостика – кот Матроскин и Шапокляк – передали видеопривет из "Союзмультпарка" на ВДНХ. "Хотим поздравить с днем рождения нашего друга – кота Мостика. Ему исполняется целых семь лет! Желаем побольше улыбок и, конечно, крепкого-крепкого здоровья!", – говорится в сообщении.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Не остались в стороне и знаменитые российские коты. С днем рождения Мостика поздравил любитель мостов, дворцов, картин и корюшки – эрмитажный кот Ахилл. К нему присоединился коллектив петербургского котокафе "Республика котов и кошек" – это первое в Европе котокафе, оно работает уже больше десяти лет.
"Дорогой солнечный друг! Мы с петербургскими КОТлегами от души поздравляем тебя и твоих людей с замурчательным днем твоего рождения! Мосты и коты объединяют! Пусть всем котикам, людям и остальным будет тепло, светло и дружно! Мур!", – написал кот Ахилл.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Свои поздравления передал и самый мистический кот Москвы. Бегемот работает в "Булгаковском Доме" на Большой Садовой, 10, где жил писатель. Черный кот встречает гостей, следит за порядком в музее-театре, не шалит, никого не трогает. Он пригласил Мостика в столицу и пообещал показать булгаковскую Москву и прокатить на трамвае.
"Коллектив музея-театра "Булгаковский дом" во главе с котом Бегемотом от всей души поздравляет с днем рождения кота Мостика! Желаем новых ярких приключений и незабываемых моментов!", - говорится в сообщении.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Мостик родом из станицы Тамань. Малышом он попал на стройку Крымского моста, где по-взрослому решил вопросы с грызунами, заслужил уважение строителей и был назначен главным контролером – каждую сваю и опору проверил.
"Мостик, от всех мостостроителей поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда здоров и счастлив, дружище. Остаемся на связи!", - прислал сообщение строитель Крымского моста Юрий Бесков.
Мостик запустил движение по мосту и переехал в Симферополь – стал репортером. Больше двух лет работает в редакции, делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы, пляжи, местную кухню, много фотографируется. Бездомным животным помогать успевает.
Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.
Мостика поздравила журналист Ольга Армякова...
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Мостика поздравила журналист Ольга Армякова...
...доктор Решат,
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...доктор Решат,
...Екатерина и кот Жоржик, которых передружил кот Мостик
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...Екатерина и кот Жоржик, которых передружил кот Мостик
...орлята из ВДЦ Орленок и многие, многие другие.
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...орлята из ВДЦ Орленок и многие, многие другие.
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Мостика поздравила журналист Ольга Армякова...
2 из 4
...доктор Решат,
3 из 4
...Екатерина и кот Жоржик, которых передружил кот Мостик
4 из 4
...орлята из ВДЦ Орленок и многие, многие другие.
Мостик, будь всегда здоровым, довольным и сытым – мы постараемся!