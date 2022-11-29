https://crimea.ria.ru/20221129/tort-s-krevetkami-7-let-kotu-mostiku-1125590416.html

Торт с креветками: 7 лет коту Мостику

Торт с креветками: 7 лет коту Мостику - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Торт с креветками: 7 лет коту Мостику

Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется семь лет. Мостик отмечает день рождения в День... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T11:41

2022-11-29T11:41

2022-11-29T12:21

новости от кота мостика

общество

крым

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Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется семь лет. Мостик отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября, и по традиции начинает его с торта из креветок. Черноморские рачки – любимое лакомство с детства.Мостика уже успели поздравить его друзья. Алексей Столяров (пранкер Лексус) записал для кота видеообращение и пожелал всегда быть здоровым и продолжать делиться добрыми новостями."От лица нашего пранкерского дуэта Вована и Лексуса я хотел бы поздравить нашего любимого кота Мостика, пожелать ему быть всегда здоровым, поменьше посещать ветеринара по какой-то серьезной нужде, дарить всем крымчанам самые добрые и позитивные новости. С Днем рождения!", - сказал Алексей Столяров.Мостика уже успели поздравить его друзья. Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев знаком с рыжим котом со стройки Крымского моста. Они вместе снимали документальный фильм про мост, где Николай был ведущим, а Мостик – проводником по стройплощадке.Теплыми словами поделился и призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. С ним Мостик впервые вышел на крымский лед и убедился, что каток на юге – уже не экзотика. Кот увидел, как мастера бесплатно учат маленьких фигуристов и хоккеистов в ледовой школе "Наследие".К поздравлениям присоединился "Союзмульфильм". Любимые мультгерои Мостика – кот Матроскин и Шапокляк – передали видеопривет из "Союзмультпарка" на ВДНХ. "Хотим поздравить с днем рождения нашего друга – кота Мостика. Ему исполняется целых семь лет! Желаем побольше улыбок и, конечно, крепкого-крепкого здоровья!", – говорится в сообщении.Не остались в стороне и знаменитые российские коты. С днем рождения Мостика поздравил любитель мостов, дворцов, картин и корюшки – эрмитажный кот Ахилл. К нему присоединился коллектив петербургского котокафе "Республика котов и кошек" – это первое в Европе котокафе, оно работает уже больше десяти лет.Свои поздравления передал и самый мистический кот Москвы. Бегемот работает в "Булгаковском Доме" на Большой Садовой, 10, где жил писатель. Черный кот встречает гостей, следит за порядком в музее-театре, не шалит, никого не трогает. Он пригласил Мостика в столицу и пообещал показать булгаковскую Москву и прокатить на трамвае.Мостик родом из станицы Тамань. Малышом он попал на стройку Крымского моста, где по-взрослому решил вопросы с грызунами, заслужил уважение строителей и был назначен главным контролером – каждую сваю и опору проверил.Мостик запустил движение по мосту и переехал в Симферополь – стал репортером. Больше двух лет работает в редакции, делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы, пляжи, местную кухню, много фотографируется. Бездомным животным помогать успевает.Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях >>Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.Мостик, будь всегда здоровым, довольным и сытым – мы постараемся!

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым