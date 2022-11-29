Рейтинг@Mail.ru
Торт с креветками: 7 лет коту Мостику - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кот Мостик
Новости от кота Мостика
https://crimea.ria.ru/20221129/tort-s-krevetkami-7-let-kotu-mostiku-1125590416.html
Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
Торт с креветками: 7 лет коту Мостику - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется семь лет. Мостик отмечает день рождения в День... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T11:41
2022-11-29T12:21
новости от кота мостика
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125590115_0:38:1620:949_1920x0_80_0_0_80b8aa41c8cd88e2077ea6305eb45bc4.jpg
Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется семь лет. Мостик отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября, и по традиции начинает его с торта из креветок. Черноморские рачки – любимое лакомство с детства.Мостика уже успели поздравить его друзья. Алексей Столяров (пранкер Лексус) записал для кота видеообращение и пожелал всегда быть здоровым и продолжать делиться добрыми новостями."От лица нашего пранкерского дуэта Вована и Лексуса я хотел бы поздравить нашего любимого кота Мостика, пожелать ему быть всегда здоровым, поменьше посещать ветеринара по какой-то серьезной нужде, дарить всем крымчанам самые добрые и позитивные новости. С Днем рождения!", - сказал Алексей Столяров.Мостика уже успели поздравить его друзья. Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев знаком с рыжим котом со стройки Крымского моста. Они вместе снимали документальный фильм про мост, где Николай был ведущим, а Мостик – проводником по стройплощадке.Теплыми словами поделился и призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. С ним Мостик впервые вышел на крымский лед и убедился, что каток на юге – уже не экзотика. Кот увидел, как мастера бесплатно учат маленьких фигуристов и хоккеистов в ледовой школе "Наследие".К поздравлениям присоединился "Союзмульфильм". Любимые мультгерои Мостика – кот Матроскин и Шапокляк – передали видеопривет из "Союзмультпарка" на ВДНХ. "Хотим поздравить с днем рождения нашего друга – кота Мостика. Ему исполняется целых семь лет! Желаем побольше улыбок и, конечно, крепкого-крепкого здоровья!", – говорится в сообщении.Не остались в стороне и знаменитые российские коты. С днем рождения Мостика поздравил любитель мостов, дворцов, картин и корюшки – эрмитажный кот Ахилл. К нему присоединился коллектив петербургского котокафе "Республика котов и кошек" – это первое в Европе котокафе, оно работает уже больше десяти лет.Свои поздравления передал и самый мистический кот Москвы. Бегемот работает в "Булгаковском Доме" на Большой Садовой, 10, где жил писатель. Черный кот встречает гостей, следит за порядком в музее-театре, не шалит, никого не трогает. Он пригласил Мостика в столицу и пообещал показать булгаковскую Москву и прокатить на трамвае.Мостик родом из станицы Тамань. Малышом он попал на стройку Крымского моста, где по-взрослому решил вопросы с грызунами, заслужил уважение строителей и был назначен главным контролером – каждую сваю и опору проверил.Мостик запустил движение по мосту и переехал в Симферополь – стал репортером. Больше двух лет работает в редакции, делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы, пляжи, местную кухню, много фотографируется. Бездомным животным помогать успевает.Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях &gt;&gt;Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.Мостик, будь всегда здоровым, довольным и сытым – мы постараемся!
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1d/1125590115_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ba16922c7a37a126f6e19b5c4d4197b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, крым
Торт с креветками: 7 лет коту Мостику

Авербух, Валуев, Лексус, кот Ахилл: знаменитости поздравляют кота Мостика с днем рождения

11:41 29.11.2022 (обновлено: 12:21 29.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Шеф Котоновостей принимает подарки и поздравления. Хвостатому сотруднику РИА Новости Крым сегодня исполняется семь лет. Мостик отмечает день рождения в День мостов, 29 ноября, и по традиции начинает его с торта из креветок. Черноморские рачки – любимое лакомство с детства.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
1 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
2 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 2
День рождения кота Мостика
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Забежал на обещанный сюрприз в редакцию, а тут коллеги и торт из мидий и креветок. Люблю день рождения!", - написал Мостик в своем блоге.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Мостика уже успели поздравить его друзья. Алексей Столяров (пранкер Лексус) записал для кота видеообращение и пожелал всегда быть здоровым и продолжать делиться добрыми новостями.
"От лица нашего пранкерского дуэта Вована и Лексуса я хотел бы поздравить нашего любимого кота Мостика, пожелать ему быть всегда здоровым, поменьше посещать ветеринара по какой-то серьезной нужде, дарить всем крымчанам самые добрые и позитивные новости. С Днем рождения!", - сказал Алексей Столяров.Мостика уже успели поздравить его друзья.
Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев знаком с рыжим котом со стройки Крымского моста. Они вместе снимали документальный фильм про мост, где Николай был ведущим, а Мостик – проводником по стройплощадке.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
День рождения кота Мостика
"Здоровья тебе, Мостик! Радуй своими замечательными постами и своим искрометным здоровьем. Будь таким же замечательным, пушистым и добрым", - сказал Николай Валуев в своем видеообращении.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Теплыми словами поделился и призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. С ним Мостик впервые вышел на крымский лед и убедился, что каток на юге – уже не экзотика. Кот увидел, как мастера бесплатно учат маленьких фигуристов и хоккеистов в ледовой школе "Наследие".
"С днем рождения, Мостик! Желаю тебе оставаться таким же любознательным, бодрым и активным. Всегда держи себя в отличной форме – много бегай и прыгай, подавай пример. Не забывай, что на тебя подписаны дети из нашей симферопольской ледовой школы, где ты уже побывал. Будем рады снова увидеть тебя на южном льду", - прислал сообщение Илья Авербух.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
День рождения кота Мостика
К поздравлениям присоединился "Союзмульфильм". Любимые мультгерои Мостика – кот Матроскин и Шапокляк – передали видеопривет из "Союзмультпарка" на ВДНХ. "Хотим поздравить с днем рождения нашего друга – кота Мостика. Ему исполняется целых семь лет! Желаем побольше улыбок и, конечно, крепкого-крепкого здоровья!", – говорится в сообщении.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Не остались в стороне и знаменитые российские коты. С днем рождения Мостика поздравил любитель мостов, дворцов, картин и корюшки – эрмитажный кот Ахилл. К нему присоединился коллектив петербургского котокафе "Республика котов и кошек" – это первое в Европе котокафе, оно работает уже больше десяти лет.
"Дорогой солнечный друг! Мы с петербургскими КОТлегами от души поздравляем тебя и твоих людей с замурчательным днем твоего рождения! Мосты и коты объединяют! Пусть всем котикам, людям и остальным будет тепло, светло и дружно! Мур!", – написал кот Ахилл.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Свои поздравления передал и самый мистический кот Москвы. Бегемот работает в "Булгаковском Доме" на Большой Садовой, 10, где жил писатель. Черный кот встречает гостей, следит за порядком в музее-театре, не шалит, никого не трогает. Он пригласил Мостика в столицу и пообещал показать булгаковскую Москву и прокатить на трамвае.
"Коллектив музея-театра "Булгаковский дом" во главе с котом Бегемотом от всей души поздравляет с днем рождения кота Мостика! Желаем новых ярких приключений и незабываемых моментов!", - говорится в сообщении.
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
День рождения кота Мостика
Мостик родом из станицы Тамань. Малышом он попал на стройку Крымского моста, где по-взрослому решил вопросы с грызунами, заслужил уважение строителей и был назначен главным контролером – каждую сваю и опору проверил.
"Мостик, от всех мостостроителей поздравляю тебя с днем рождения. Будь всегда здоров и счастлив, дружище. Остаемся на связи!", - прислал сообщение строитель Крымского моста Юрий Бесков.
Мостик запустил движение по мосту и переехал в Симферополь – стал репортером. Больше двух лет работает в редакции, делится только добрыми новостями, рассказывает про горы, озера, вулканы, пляжи, местную кухню, много фотографируется. Бездомным животным помогать успевает.
Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях >>
Кот сразу влился в коллектив и стал душой редакции. Он как никто другой поддерживает нас – делится своим теплом и хорошим настроением. Там, где рыжий, всегда доброта и позитив.

Мостика поздравила журналист Ольга Армякова...

День рождения кота Мостика
1 из 4

Мостика поздравила журналист Ольга Армякова...

...доктор Решат,

День рождения кота Мостика
2 из 4

...доктор Решат,

...Екатерина и кот Жоржик, которых передружил кот Мостик

День рождения кота Мостика
3 из 4

...Екатерина и кот Жоржик, которых передружил кот Мостик

...орлята из ВДЦ Орленок и многие, многие другие.

День рождения кота Мостика
4 из 4

...орлята из ВДЦ Орленок и многие, многие другие.

1 из 4

Мостика поздравила журналист Ольга Армякова...

2 из 4

...доктор Решат,

3 из 4

...Екатерина и кот Жоржик, которых передружил кот Мостик

4 из 4

...орлята из ВДЦ Орленок и многие, многие другие.

Мостик, будь всегда здоровым, довольным и сытым – мы постараемся!
 
Новости от кота МостикаОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
10:35Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
09:59Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
09:46На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
09:28Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
09:03Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверку
08:51Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты
08:33Работа Керченской переправы приостановлена
08:12В Госдуме помогут херсонским школьникам восполнить пробел в образовании
07:41Ё-моё: важны ли точки в жизни и в документах
07:24Оправдательный приговор: почему в Крыму их мало и хорошо ли это
07:02Разлив нефтепродуктов в Черном море: загрязнено 40 тыс. квадратных метров
03:23Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
00:01Ветер крепчает: прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 29 ноября
Лента новостейМолния