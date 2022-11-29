https://crimea.ria.ru/20221129/v-krymu-nachali-proizvodit-protivotankovye-zagrazhdeniya-1125598168.html

В Крыму начали производить противотанковые заграждения

В Крыму начали производить противотанковые заграждения - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В Крыму начали производить противотанковые заграждения

Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T14:03

2022-11-29T14:03

2022-11-29T14:03

симферополь

крым

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.По словам Бабашова, мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов >>Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с введением среднего уровня реагирования в республике возможно изменение спецификации производства и переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения. Такие предприятия могут получить льготный заем в размере от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев.

https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html

симферополь

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, специальная военная операция рф на украине