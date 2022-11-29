Рейтинг@Mail.ru
В Крыму начали производить противотанковые заграждения - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221129/v-krymu-nachali-proizvodit-protivotankovye-zagrazhdeniya-1125598168.html
В Крыму начали производить противотанковые заграждения
В Крыму начали производить противотанковые заграждения - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Крыму начали производить противотанковые заграждения
Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T14:03
2022-11-29T14:03
симферополь
крым
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d918f0ae6a86edc66a7afddaf18df9ed.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.По словам Бабашова, мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов &gt;&gt;Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с введением среднего уровня реагирования в республике возможно изменение спецификации производства и переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения. Такие предприятия могут получить льготный заем в размере от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев.
https://crimea.ria.ru/20221119/kak-sevastopoltsy-pomogayut-boytsam-svo-1125449047.html
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125191868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aee07831219453d72f9b6a42ec39980b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, крым, специальная военная операция рф на украине
В Крыму начали производить противотанковые заграждения

Депутат ГД Бабашов: в Симферопольском районе начали производство танковых заграждений

14:03 29.11.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона в Херсонской области.
Противотанковые и противопехотные заграждения укрепрайона в Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.
"В поселке Школьное построили крупное современное предприятие по выпуску бордюров и тротуарной плитки. На встрече с коллективом выяснилось, что руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности", - написал депутат на своей странице в "ВКонтакте".
По словам Бабашова, мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.
Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов >>
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с введением среднего уровня реагирования в республике возможно изменение спецификации производства и переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения. Такие предприятия могут получить льготный заем в размере от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев.
Передача гумпомощи призванным в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
19 ноября, 19:36
Как севастопольцы помогают бойцам СВО
 
СимферопольКрымСпециальная военная операция РФ на Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03В Крыму начали производить противотанковые заграждения
13:52Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в Севастополе
13:23ВСУ атаковали объекты энергетики в Курской области
13:09В НАТО рассматривают возможность передать Украине истребители – СМИ
13:00В Севастополе раскритиковали и приняли проект бюджета на три года
12:45В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
12:37Кудрин подал в отставку с поста главы Счетной палаты
12:27Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаются
11:58Союзные силы освободили два поселка в ДНР
11:46Симферопольцев призвали не пугаться мутной воды из кранов
11:41Торт с креветками: 7 лет коту Мостику
11:30В Симферополе наказали 13 дрифтеров
11:04В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
10:35Крымчане лишились за неделю более 7 млн рублей из-за мошенников
10:13COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
09:59Метровые волны и порывистый ветер: обстановка на Керченской переправе
09:46На Херсонщине украинские боевики забили насмерть мать и сына
09:28Табак на 12 млн рублей: в Севастополе будут судить жителя Башкирии
09:03Обрушение части жилого дома в Керчи – прокуратура начала проверку
08:51Почему в Крыму растет число приверженцев здорового питания – эксперты
Лента новостейМолния