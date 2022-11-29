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В Крыму начали производить противотанковые заграждения
В Крыму начали производить противотанковые заграждения - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Крыму начали производить противотанковые заграждения
Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T14:03
2022-11-29T14:03
2022-11-29T14:03
симферополь
крым
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.По словам Бабашова, мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.Работающий на нужды СВО бизнес получит льготный займ – Аксенов >>Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с введением среднего уровня реагирования в республике возможно изменение спецификации производства и переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения. Такие предприятия могут получить льготный заем в размере от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферополь, крым, специальная военная операция рф на украине
В Крыму начали производить противотанковые заграждения
Депутат ГД Бабашов: в Симферопольском районе начали производство танковых заграждений
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Завод вибропрессованной продукции в поселке Школьное Симферопольского района начал производство противотанковых бетонных заграждений, сообщил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов.
"В поселке Школьное построили крупное современное предприятие по выпуску бордюров и тротуарной плитки. На встрече с коллективом выяснилось, что руководство завода приняло решение внести свой вклад в поддержку наших военных. На предприятии начат выпуск противотанковых бетонных заграждений повышенной прочности", - написал депутат на своей странице в "ВКонтакте".
По словам Бабашова, мощности предприятия позволяют выпускать в месяц до 5 тысяч бетонных тетраэдров весом 1,2 тонны каждый.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в связи с введением среднего уровня реагирования в республике возможно изменение спецификации производства и переход предприятий на другой вид продукции, нужной для снабжения армии и поддержки населения. Такие предприятия могут получить льготный заем в размере от 3 до 30 миллионов рублей под 1% годовых на срок от 12 до 36 месяцев.