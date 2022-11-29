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В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
В январе-октябре текущего года в Крыму производство напитков выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T11:04
2022-11-29T11:04
2022-11-29T11:05
экономика
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В январе-октябре текущего года в Крыму производство напитков выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Крымстат.В то же время сократилось производство минеральной воды (на 19 тыс. литров), мясных полуфабрикатов (на 9,5 тыс. тонны), вареных колбас (на 552 тонны), свинины (на 331 тонну), сыров (на 132 тонны).В целом за десять месяцев текущего года индекс промышленного производства в Крыму, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 95,3%.
https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-vozobnovyat-proizvodstvo-mineralnykh-udobreniy-1125135253.html
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экономика, крым
В Крыму стали производить больше муки и меньше колбас и свинины
Крымстат: в Крыму стали производить больше муки и меньше минеральной воды и колбас
11:04 29.11.2022 (обновлено: 11:05 29.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В январе-октябре текущего года в Крыму производство напитков выросло на 32%, а пищевых продуктов – сократилось на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщает Крымстат.
Так, предприятия пищепрома республики стали производить больше муки (+23,7 тыс. тонны), хлебобулочных изделий (+805 тонн), молока (+664 тонны), кондитерских изделий (+502 тонны).
В то же время сократилось производство минеральной воды (на 19 тыс. литров), мясных полуфабрикатов (на 9,5 тыс. тонны), вареных колбас (на 552 тонны), свинины (на 331 тонну), сыров (на 132 тонны).
В целом за десять месяцев текущего года индекс промышленного производства в Крыму, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 95,3%.