https://crimea.ria.ru/20221129/v-chernom-more-obnaruzheny-tyazhelye-metally-i-myshyak--uchenye-1125597127.html

В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк

В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк

В воде Черного моря у берегов Турции обнаружено превышение содержания тяжелых металлов и мышьяка. Об этом сообщили ученые турецкого Черноморского технического... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T12:45

2022-11-29T12:45

2022-11-29T13:24

черное море

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В воде Черного моря у берегов Турции обнаружено превышение содержания тяжелых металлов и мышьяка. Об этом сообщили ученые турецкого Черноморского технического университета, пишет РИА Новости.Турецкие ученые изъяли пробы на побережье протяженностью в 1100 километров, провели исследования и обнаружили, что в воде находятся порядка десяти видов тяжелых металлов. Им удалось выяснить, что в районе города Сюрмене содержание свинца и меди выше нормы, а в районе Орду превышено содержание мышьяка.Кроме того, в составе воды исследователи нашли токсичные металлы: стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.По словам ученого, такое содержание металлов в иле и воде наносит ущерб человеку, "так как металлы имеют свойство накапливаться в организме рыб и других морских животных".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, у берегов полуострова в Черном море прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря.Летом ученые наблюдали повышение уровня солености Азовского моря. Это, по их словам, приведет к локальным изменениям, в частности, в устьях рек, и уменьшению ареала распространения некоторых пресноводных.

https://crimea.ria.ru/20221129/razliv-nefteproduktov-v-chernom-more-zagryazneno-40-tys-kvadratnykh-metrov-1125587681.html

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, экология