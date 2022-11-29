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В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк
В воде Черного моря у берегов Турции обнаружено превышение содержания тяжелых металлов и мышьяка. Об этом сообщили ученые турецкого Черноморского технического... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T12:45
2022-11-29T13:24
черное море
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В воде Черного моря у берегов Турции обнаружено превышение содержания тяжелых металлов и мышьяка. Об этом сообщили ученые турецкого Черноморского технического университета, пишет РИА Новости.Турецкие ученые изъяли пробы на побережье протяженностью в 1100 километров, провели исследования и обнаружили, что в воде находятся порядка десяти видов тяжелых металлов. Им удалось выяснить, что в районе города Сюрмене содержание свинца и меди выше нормы, а в районе Орду превышено содержание мышьяка.Кроме того, в составе воды исследователи нашли токсичные металлы: стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.По словам ученого, такое содержание металлов в иле и воде наносит ущерб человеку, "так как металлы имеют свойство накапливаться в организме рыб и других морских животных".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, у берегов полуострова в Черном море прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря.Летом ученые наблюдали повышение уровня солености Азовского моря. Это, по их словам, приведет к локальным изменениям, в частности, в устьях рек, и уменьшению ареала распространения некоторых пресноводных.
https://crimea.ria.ru/20221129/razliv-nefteproduktov-v-chernom-more-zagryazneno-40-tys-kvadratnykh-metrov-1125587681.html
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черное море, экология
В Черном море обнаружены тяжелые металлы и мышьяк

Ученые обнаружили в Черном море тяжелые металлы и мышьяк

12:45 29.11.2022 (обновлено: 13:24 29.11.2022)
 
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova / Перейти в фотобанкШторм на Черном море
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Ekaterina Lyzlova
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В воде Черного моря у берегов Турции обнаружено превышение содержания тяжелых металлов и мышьяка. Об этом сообщили ученые турецкого Черноморского технического университета, пишет РИА Новости.
Турецкие ученые изъяли пробы на побережье протяженностью в 1100 километров, провели исследования и обнаружили, что в воде находятся порядка десяти видов тяжелых металлов. Им удалось выяснить, что в районе города Сюрмене содержание свинца и меди выше нормы, а в районе Орду превышено содержание мышьяка.
Кроме того, в составе воды исследователи нашли токсичные металлы: стронций, ванадий, алюминий, никель, кобальт, лантан.
"Профессор Корай Озшекер из университета отметил в комментарии агентству, что в близких к Грузии районах Хопа, Чамбурну и Чаели превышено содержание меди и свинца в связи с обилием шахт, хотя и предпринимаются усилия по уменьшению выбросов", — пишет РИА Новости.
По словам ученого, такое содержание металлов в иле и воде наносит ущерб человеку, "так как металлы имеют свойство накапливаться в организме рыб и других морских животных".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, у берегов полуострова в Черном море прижился промысловый корейский (темный) окунь, родной средой обитания которого являются дальневосточные моря.
Летом ученые наблюдали повышение уровня солености Азовского моря. Это, по их словам, приведет к локальным изменениям, в частности, в устьях рек, и уменьшению ареала распространения некоторых пресноводных.
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