https://crimea.ria.ru/20221119/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-noyabrya-1125450049.html

Главные события и заявления дня: 19 ноября

Главные события и заявления дня: 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Главные события и заявления дня: 19 ноября

На Сахалине произошел взрыв бытового газа, погибли девять человек. В Ленобласти взорвался газопровод. На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов. Из-за... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T20:04

2022-11-19T20:04

2022-11-19T20:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Сахалине произошел взрыв бытового газа, погибли девять человек. В Ленобласти взорвался газопровод. На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов. Из-за аварийного моста в Крыму закрыли важную дорогу. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении девяти пунктов управления ВСУ, значительного числа техники и живой силы противника. Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке. Медведев указал на причины, по которым Зеленский старательно избегает возобновления переговорного процесса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трагедия на СахалинеОколо пяти утра по местному времени в многоквартирном доме в поселке Тымовское прогремел взрыв. Погибли девять человек, в том числе четыре ребенка, еще девять человек пострадали. В администрации Тымковского района сообщили, что причиной трагедии могло стать неправильное хранение и эксплуатация баллонов с бытовым газом. На месте ЧП был организован оперативный штаб. Уцелевших жильцов разместили в пунктах временного размещения и обеспечили всем необходимым.Врыв газопровода в Ленинградской областиВо второй половине дня субботы на магистральном газопроводе в районе Всеволожска произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы в том числе пожарный поезд и специальная техника на гусеничном ходу. По данным МЧС, причиной взрыва стала разгерметизация газопровода с последующим возгоранием.Специалисты оперативно перевели Всеволожскую ТЭЦ на мазут, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла. В настоящее время открытое горение ликвидировано, аварийные бригады готовятся к началу восстановительных работ.Ремонт Крымского мостаВ воскресенье строители завершили надвижку всех пролетов на Крымском мосту. Всего заменено четыре пролета, два из них уже находятся в проектном положении. Строители приступили к работам по устройству деформационных швов.Ремонт моста через Северо-Крымский каналМост через Северо-Крымский канал недалеко от села Победное в Джанкойском районе закрыли для проезда всех видов транспорта и пешеходов из-за аварийного состояния. Речь идет о путепроводе, который расположен на автодороге 35K-001 Таврида-Джанкой-Красноперекопск. Ориентировочные сроки ремонта и восстановления движения не уточняются.Наступление ВС России в ДНРОперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области. Кроме того, российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. Противник потерял более сотни человек, три танка, четыре БМП, два БТР и значительно число бронеавтомобилей. Кроме того, была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и десять беспилотников.Памятник Герою России Ольге КачуреВ Донецке на Аллее героев в День артиллерии открыли памятник Герою России Ольге Качуре."Надо быть выдающейся женщиной, чтобы восемь лет успешно руководить артиллеристами. Такой была Ольга Качура – наша Корса", – написал в Telegram-канале Пушилин.Корса погибла 3 августа при выполнении боевой задачи на Ясиноватском направлении. В тот же день она была удостоена звания Героя ДНР, 4 августа объявлено о присвоении ей звания Героя России.Переговоры с Россией – цугцванг для ЗеленскогоТакое мнение озвучил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что президент Украины старательно избегает возобновления переговорного процесса из страха перед украинскими националистами и целого ряда других "шкурных" интересов.При этом США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, чреватого третьей мировой. Кроме того, они несколько устали от киевского режима и поведения его лидера, который "постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает все новые и новые подачки деньгами и оружием". По мнению зампредседателя Совбеза РФ, этим можно объяснить участившиеся попытки окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры.

https://crimea.ria.ru/20221119/v-lenoblasti-vzorvalsya-gazoprovod-1125446175.html

https://crimea.ria.ru/20221119/v-krymu-iz-za-avariynogo-mosta-zakryli-vazhnuyu-dorogu-1125443655.html

https://crimea.ria.ru/20221119/zelenskiy-zayavil-chto-rossiya-ne-khochet-mira-1125444315.html

крымский мост

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крымский мост, происшествия, украина