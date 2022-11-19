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К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд - РИА Новости Крым, 19.11.2022
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд
Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T18:22
2022-11-19T18:35
происшествия
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на гусеничном ходу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.В настоящее время газопровод перекрыт. Аварийные бригады ждут выгорания остатков газовой смеси. После этого можно будет приступать к ремонту, уточнил он.В МЧС России сообщили, что открытое горение в месте разгерметизации газопровода ликвидировано.О взрыве и последующем возгорании газопровода между Бернгардовкой и Ковалево в районе Всеволжска стало известно во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулись пожарные. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, санкт-петербург
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд

Пожарный поезд и гусеничная техника выехали на место возгорания газопровода в Ленобласти

18:22 19.11.2022 (обновлено: 18:35 19.11.2022)
 
© Telegram-канал главы Ленобласти Александра Дрозденко.Пожар на газопроводе в Ленобласти
Пожар на газопроводе в Ленобласти
© Telegram-канал главы Ленобласти Александра Дрозденко.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на гусеничном ходу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", – написал Дрозденко в Telegram.
В настоящее время газопровод перекрыт. Аварийные бригады ждут выгорания остатков газовой смеси. После этого можно будет приступать к ремонту, уточнил он.
МЧС Крым-спас - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
16:26
В Ленобласти взорвался газопровод
В МЧС России сообщили, что открытое горение в месте разгерметизации газопровода ликвидировано.
О взрыве и последующем возгорании газопровода между Бернгардовкой и Ковалево в районе Всеволжска стало известно во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулись пожарные. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
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