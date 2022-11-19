https://crimea.ria.ru/20221119/k-tusheniyu-pozhara-na-gazoprovode-v-lenoblasti-privlekli-pozharnyy-poezd-1125448316.html

К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд

К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд - РИА Новости Крым, 19.11.2022

К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд

Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T18:22

2022-11-19T18:22

2022-11-19T18:35

происшествия

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на гусеничном ходу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.В настоящее время газопровод перекрыт. Аварийные бригады ждут выгорания остатков газовой смеси. После этого можно будет приступать к ремонту, уточнил он.В МЧС России сообщили, что открытое горение в месте разгерметизации газопровода ликвидировано.О взрыве и последующем возгорании газопровода между Бернгардовкой и Ковалево в районе Всеволжска стало известно во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулись пожарные. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20221119/v-lenoblasti-vzorvalsya-gazoprovod-1125446175.html

санкт-петербург

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2022

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происшествия, санкт-петербург