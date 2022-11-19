https://crimea.ria.ru/20221119/k-tusheniyu-pozhara-na-gazoprovode-v-lenoblasti-privlekli-pozharnyy-poezd-1125448316.html
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд - РИА Новости Крым, 19.11.2022
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд
Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T18:22
2022-11-19T18:22
2022-11-19T18:35
происшествия
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на гусеничном ходу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.В настоящее время газопровод перекрыт. Аварийные бригады ждут выгорания остатков газовой смеси. После этого можно будет приступать к ремонту, уточнил он.В МЧС России сообщили, что открытое горение в месте разгерметизации газопровода ликвидировано.О взрыве и последующем возгорании газопровода между Бернгардовкой и Ковалево в районе Всеволжска стало известно во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулись пожарные. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, санкт-петербург
К тушению пожара на газопроводе в Ленобласти привлекли пожарный поезд
Пожарный поезд и гусеничная техника выехали на место возгорания газопровода в Ленобласти
18:22 19.11.2022 (обновлено: 18:35 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Группировку пожарных, задействованную в ликвидации последствий взрыва на газопроводе в Ленинградской области, усилили пожарным поездом и спецтехникой на гусеничном ходу. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"На место возгорания газопровода выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", – написал Дрозденко в Telegram.
В настоящее время газопровод перекрыт. Аварийные бригады ждут выгорания остатков газовой смеси. После этого можно будет приступать к ремонту, уточнил он.
В МЧС России сообщили, что открытое горение в месте разгерметизации газопровода ликвидировано.
О взрыве и последующем возгорании газопровода между Бернгардовкой и Ковалево в районе Всеволжска стало известно
во второй половине дня. На место происшествия немедленно выдвинулись пожарные. ТЭЦ Всеволожска была переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла. Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.