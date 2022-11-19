https://crimea.ria.ru/20221119/v-lenoblasti-vzorvalsya-gazoprovod-1125446175.html

В Ленобласти взорвался газопровод

В Ленобласти взорвался газопровод - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В Ленобласти взорвался газопровод

В Ленинградской области в субботу произошел взрыв на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T16:26

2022-11-19T16:26

2022-11-19T17:08

происшествия

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинградской области в субботу произошел взрыв на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Инцидент произошел в субботу днем между Бернгардовкой и Ковалево. По данным губернатора, после взрыва вспыхнул пожар.По его словам, угрозы для населения и риска распространения огня на жилые массивы нет.В настоящее время давление на магистральном газопроводе снижено, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, сообщает Дрозденко.Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.

https://crimea.ria.ru/20221116/v-orlovskoy-oblasti-podorvali-neftebazu-1125390500.html

санкт-петербург

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2022

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происшествия, санкт-петербург