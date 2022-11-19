https://crimea.ria.ru/20221119/v-lenoblasti-vzorvalsya-gazoprovod-1125446175.html
В Ленобласти взорвался газопровод
В Ленобласти взорвался газопровод - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Ленобласти взорвался газопровод
В Ленинградской области в субботу произошел взрыв на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T16:26
2022-11-19T16:26
2022-11-19T17:08
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинградской области в субботу произошел взрыв на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Инцидент произошел в субботу днем между Бернгардовкой и Ковалево. По данным губернатора, после взрыва вспыхнул пожар.По его словам, угрозы для населения и риска распространения огня на жилые массивы нет.В настоящее время давление на магистральном газопроводе снижено, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, сообщает Дрозденко.Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.
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происшествия, санкт-петербург
В Ленобласти взорвался газопровод
Губернатор Ленобласти Дрозденко рассказал подробности инцидента со взрывом на газопроводе
16:26 19.11.2022 (обновлено: 17:08 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Ленинградской области в субботу произошел взрыв на газопроводе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Инцидент произошел в субботу днем между Бернгардовкой и Ковалево. По данным губернатора, после взрыва вспыхнул пожар.
"В результате взрыва в районе Всеволожска на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево возник пожар", – написал Дрозденко.
По его словам, угрозы для населения и риска распространения огня на жилые массивы нет.
В настоящее время давление на магистральном газопроводе снижено, ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла, сообщает Дрозденко.
Спасатели и пожарные локализуют очаг возгорания.
Как сообщили в МЧС России, произошла разгерметизация с последующим возгоранием. По предварительной информации, пострадавших нет.