https://crimea.ria.ru/20221119/devyat-punktov-upravleniya-vsu-porazheny-rossiyskoy-armiey-za-sutki-1125444461.html

Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки

Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T14:42

2022-11-19T14:42

2022-11-19T14:44

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_319b77b9478e995dd757e84f753def07.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 176-ти районах.

https://crimea.ria.ru/20221117/ataka-na-lnr-sorvana-brigada-vsu-otkazalas-podchinyatsya-komandovaniyu-1125417563.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф