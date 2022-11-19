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Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T14:42
2022-11-19T14:44
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 176-ти районах.
https://crimea.ria.ru/20221117/ataka-na-lnr-sorvana-brigada-vsu-otkazalas-podchinyatsya-komandovaniyu-1125417563.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки

Минобороны: ВС России за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ

14:42 19.11.2022 (обновлено: 14:44 19.11.2022)
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
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Кроме того, поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 176-ти районах.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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