https://crimea.ria.ru/20221119/devyat-punktov-upravleniya-vsu-porazheny-rossiyskoy-armiey-za-sutki-1125444461.html
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T14:42
2022-11-19T14:42
2022-11-19T14:44
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_319b77b9478e995dd757e84f753def07.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.Кроме того, поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 176-ти районах.
https://crimea.ria.ru/20221117/ataka-na-lnr-sorvana-brigada-vsu-otkazalas-podchinyatsya-komandovaniyu-1125417563.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/10/1125399465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_adc02793ca1b9c5aeebe0f4fe42b2830.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
Минобороны: ВС России за сутки поразили девять пунктов управления ВСУ
14:42 19.11.2022 (обновлено: 14:44 19.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили девять пунктов управления украинских войск. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены девять пунктов управления в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Серебрянка, Водяное Донецкой Народной Республики, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Веселое, Новорайск Херсонской области", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, поражены 86 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 176-ти районах.