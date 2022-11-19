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Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек - РИА Новости Крым, 19.11.2022
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Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек
Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек
Число жертв взрыва газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине возросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T10:35
2022-11-19T10:35
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Число жертв взрыва газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине возросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко."На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо дети", – написал Лимаренко в Telegram.Спасатели, сотрудники экстренных служб и добровольцы продолжают разбор завалов. Уточняется, что поиски будут продолжены до тех пор, пока все пострадавшие не будут найдены.Кроме того, губернатор сообщил, что для жителей дома, которые не пострадали при взрыве, организовали пункт временного размещения. Там есть все необходимое на первое время, добавил он.В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени в субботу. Предварительной причиной происшествия в администрации района назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
https://crimea.ria.ru/20221119/vzryv-gaza-v-zhilom-dom-na-sakhaline-chto-izvestno-na-dannyy-moment-1125441654.html
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происшествия, новости
Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек

Число погибших при взрыве дома на Сахалине выросло до девяти – власти

10:35 19.11.2022
 
© СУ СК России по Сахалинской областиРазбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
Разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме на Сахалине
© СУ СК России по Сахалинской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Число жертв взрыва газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине возросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
"На данный момент подтверждена информация о девяти погибших, из них четверо дети", – написал Лимаренко в Telegram.
Последствия взрыва газа на Сахалине
09:32
Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
Спасатели, сотрудники экстренных служб и добровольцы продолжают разбор завалов. Уточняется, что поиски будут продолжены до тех пор, пока все пострадавшие не будут найдены.
Кроме того, губернатор сообщил, что для жителей дома, которые не пострадали при взрыве, организовали пункт временного размещения. Там есть все необходимое на первое время, добавил он.
В поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа в квартире пятиэтажного жилого дома около пяти утра по местному времени в субботу. Предварительной причиной происшествия в администрации района назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом.
На месте ЧП организовали оперативный штаб. Власти составляют списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. В разборе завалов участвуют 59 спасателей и 13 единиц техники.
ПроисшествияНовости
 
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