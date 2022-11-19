https://crimea.ria.ru/20221119/nastuplenie-vs-rossii-v-dnr-unichtozheno-bolee-100-ukrainskikh-voennykh-1125444710.html

Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных

Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных - РИА Новости Крым, 19.11.2022

Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных

Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T14:50

2022-11-19T14:50

2022-11-19T14:50

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга в субботу сообщили в Минобороны РФ.В частности, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области сорваны попытки атак ротных тактических групп ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками. Противник потерял три танка, БМП, два бронетранспортера, а также более шестидесяти бойцов."На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – продолжили в министерстве.Потери личного состава ВСУ составили около пятидесяти военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал о ситуации на линии фронта.

https://crimea.ria.ru/20221119/pushilin-rasskazal-ob-obstanovke-na-linii-fronta-v-dnr-1125444139.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)