Рейтинг@Mail.ru
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221119/nastuplenie-vs-rossii-v-dnr-unichtozheno-bolee-100-ukrainskikh-voennykh-1125444710.html
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125444594_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_f4a0abc16b6e5f44e04bc6f09d5f2b52.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга в субботу сообщили в Минобороны РФ.В частности, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области сорваны попытки атак ротных тактических групп ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками. Противник потерял три танка, БМП, два бронетранспортера, а также более шестидесяти бойцов."На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – продолжили в министерстве.Потери личного состава ВСУ составили около пятидесяти военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал о ситуации на линии фронта.
https://crimea.ria.ru/20221119/pushilin-rasskazal-ob-obstanovke-na-linii-fronta-v-dnr-1125444139.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/13/1125444594_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_8df8dd9955e47783a03380dfdad24b2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных

Российские войска в ходе наступления в ДНР уничтожили 120 солдат ВСУ - Минобороны

14:50 19.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация"
Работа расчетов артиллерийских установок Акация - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга в субботу сообщили в Минобороны РФ.
В частности, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области сорваны попытки атак ротных тактических групп ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками. Противник потерял три танка, БМП, два бронетранспортера, а также более шестидесяти бойцов.
Боец народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
13:57
Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
"На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – продолжили в министерстве.
Потери личного состава ВСУ составили около пятидесяти военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В Донецкой Народной Республике в ходе наступления российские войска уничтожили более ста двадцати украинских военнослужащих, два танка и десять автомобилей. В районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, уточнили в Минобороны.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал о ситуации на линии фронта.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35На Крымском мосту завершили надвижку всех пролетов
17:17Машина мечты: в Севастополе вор дважды угнал Mercedes
16:54Памятник легендарной Корсе открыли в Донецке на Аллее героев
16:26В Ленобласти взорвался газопровод
15:56ВСУ вновь обстреливают Шебекино
15:43В России ужесточили наказание за невыплату зарплаты
15:24Крымский мост открыли для проезда транспорта
15:05ВСУ из "Града" обстреляли школу в Брянской области
14:50Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
14:42Девять пунктов управления ВСУ поражены российской армией за сутки
14:23Зеленский заявил, что Россия не хочет мира, а ищет "паузы" в боях
13:57Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
13:16Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык
12:59В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
12:30Захарова: ЕС заразился "аномальным вирусом" и решил изолироваться от РФ
12:02Тротил, шнур и детонатор нашли у сотрудника МЧС Украины в Скадовске
11:41В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
11:27COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:10Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
10:49В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
Лента новостейМолния