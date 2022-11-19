https://crimea.ria.ru/20221119/nastuplenie-vs-rossii-v-dnr-unichtozheno-bolee-100-ukrainskikh-voennykh-1125444710.html
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на... РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
2022-11-19T14:50
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга в субботу сообщили в Минобороны РФ.В частности, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области сорваны попытки атак ротных тактических групп ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками. Противник потерял три танка, БМП, два бронетранспортера, а также более шестидесяти бойцов."На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – продолжили в министерстве.Потери личного состава ВСУ составили около пятидесяти военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал о ситуации на линии фронта.
https://crimea.ria.ru/20221119/pushilin-rasskazal-ob-obstanovke-na-linii-fronta-v-dnr-1125444139.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр)
Наступление ВС России в ДНР: уничтожено более 100 украинских военных
Российские войска в ходе наступления в ДНР уничтожили 120 солдат ВСУ - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска сорвали все атаки украинских боевиков и иностранных наемников на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом в ходе брифинга в субботу сообщили в Минобороны РФ.
В частности, на Купянском направлении в районе населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области сорваны попытки атак ротных тактических групп ВСУ, которые были усилены иностранными наемниками. Противник потерял три танка, БМП, два бронетранспортера, а также более шестидесяти бойцов.
"На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Площанка Луганской Народной Республики", – продолжили в министерстве.
Потери личного состава ВСУ составили около пятидесяти военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.
В Донецкой Народной Республике в ходе наступления российские войска уничтожили более ста двадцати украинских военнослужащих, два танка и десять автомобилей. В районе населенного пункта Авдеевка в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, уточнили в Минобороны.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики рассказал
о ситуации на линии фронта.